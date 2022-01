Babelsberg/Groß Glienicke

Die Landeshauptstadt bleibt in den Konflikten um eine langfristige Sicherung der Uferwege am Griebnitz- und am Groß Glienicker See handlungsfähig.

Die Finanzierung von Grundstücksankäufen am Griebnitzsee und am Groß Glienicker See sei „weiterhin gesichert“, sagte Rathaussprecherin Christine Homann am Dienstag in Reaktion auf einen MAZ-Beitrag, nach dem für dieses und die nächsten Jahren im Investitionsplan der Stadt keine weiteren Mittel für den Ankauf von Grundstücken und die Herstellung von Wegen bereit gestellt werden.

„Keine zusätzlichen Mittel“

Dabei verwies die Rathaussprecherin auf Mittel, „die in den Vorjahren geplant waren und weiterhin verwendet werden können“. Die Haushaltsansätze im Investitionsplan des Haushaltes 2022 wiesen „nur deshalb Null aus, weil in diesem und den kommenden Jahren keine zusätzlichen Mittel hinzugefügt werden“.

Für den Erwerb von Grundstücken am Griebnitzsee stehen laut Homann weiterhin rund 3,1 Millionen Euro zur Verfügung, für die Anlage des Uferparks rund 720.000 Euro. Für den Erwerb von Grundstücken am Groß Glienicker See stehen demnach weiterhin rund 1,8 Millionen Euro bereit und für den Bau des Uferweges rund 2,1 Millionen Euro.

Stadt wartet aufs Oberlandesgericht

Die Stornierung weiterer finanzieller Mittel für den Groß Glienicker See wird in den Erläuterungen zum neuen Investitionsplan damit begründet, dass die Enteignungsbeschlüsse für die betreffenden Grundstücke „noch nicht vollständig“ vorlägen und der laufenden gerichtlichen Verfahren am Landgericht „ruhend gestellt“ seien, bis eine Entscheidung in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht vorliegt.

Für den Griebnitzsee wird auf das Normenkontrollurteil gegen den zweiten Bebauungsplan und die gescheiterte Nichtzulassungsklage der Stadt vor dem Bundesverwaltungsgericht verwiesen: „Daher“ gebe es „seit Januar 2021 keine Rechtsgrundlage für den Uferweg“.

Kosten für Griebnitzsee noch nicht absehbar

Da für den im Sommer von den Stadtverordneten verabschiedeten dritten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zur Sicherung des Uferweges am Griebnitzsee „noch keine weitere Beteiligung erfolgte“, könnten noch „keine Kosten benannt werden“, schreibt das Rathaus in den Erläuterungen.

Die nach dem Mauerfall frei zugänglichen Uferpartien auf den früheren Kolonnenstreifen der DDR-Grenztruppen wurden von Privatanrainern ab 2004 in erheblichen Teilen gesperrt. Seither laufen Bemühungen zur Öffnung und langfristigen Sicherung dieser Abschnitte.

Für den Groß Glienicker See gibt es einen rechtskräftigen Bebauungsplan, am Griebnitzsee scheiterte ein vergleichbares Planwerk bereits zwei Mal an Normenkontrollverfahren, die von Anrainern angestrengt wurden.

Von Volker Oelschläger