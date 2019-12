Generaldebatte zur Garnisonkirche – was passiert dort?

Innenstadt

In einer Marathonsitzung des Hauptausschusses soll am 24. Januar geklärt werden, welche Rolle die Landeshauptstadt künftig im Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche spielen soll. Bei einer Anhörung in einem strengen Frage-Antwort-Format sollen alle Positionen in der Streitfrage um den Kirchturm, das Kirchenschiff und auch des angrenzenden Rechenzentrums auf den Tisch.

Anhörung findet gegenüber der Baustelle in der IHK statt

Der Sitz der Landeshauptstadt im Kuratorium ist seit Amtsantritt von Mike Schubert ( SPD) als Oberbürgermeister verwaist. Denn es gibt widersprechende Beschlüsse, was er dort tun soll. Der Ort der Anhörung wurde noch nicht genannt, es soll sich aber nach MAZ-Informationen um den großen Havel-Saal der Industrie- und Handelskammer ( IHK) in der Breiten Straße handeln – direkt gegenüber der Baustelle der Kirche.

Der Turm wächst seit dem Frühjahr stetig – und überragt bald das Rechenzentrum links daneben. Quelle: Varvara Smirnova

Wozu dient die Anhörung ?

Der Oberbürgermeister will die Anhörung nutzen, um ein möglichst breites Meinungsbild zu erhalten, wie sein Vorschlag einer internationalen Jugendbegegnungsstätte für Demokratie als Kern des Kirchenschiffs in der Stadtgesellschaft gesehen wird. Zudem sollen Widersprüche in den Beschlüssen der Stadtverordneten aus den vergangenen Jahren durch einen neuen Beschluss aufgelöst werden.

So wurde der Oberbürgermeister 2008 beauftragt im Kuratorium auf den Bau des Kirchturms hinzuwirken. Nach einem Bürgerbegehren gegen den Bau der Garnisonkirche hat er seit 2014 allerdings auch den Auftrag, im Kuratorium auf die Auflösung der Stiftung hinzuwirken.

Lutz Boede (Die Andere) sagte, er sehe keinen Sinn in der Anhörung. Boede: „Laut Kommunalverfassung hat der Bürgerentscheid die Wirkung eines endgültigen Beschlusses. Wir sind daran gebunden“, sagte Boede. Schubert dagegen vertritt die Auffassung, dass es sich nicht um einen „Ewigkeitsbeschluss“ handele.

Wer darf teilnehmen?

Die 17 Mitglieder des Hauptausschusses sind als einzige an diesem Abend berechtigt Fragen zu stellen. Daneben werden neun Institutionen aus Potsdam „mit dezidierten Positionen“ zum Thema als „sachverständige Akteure“ diese darlegen dürfen. Neben der Verwaltungsspitze dürfen aber auch Gäste als Zuhörer teilnehmen, weil die Anhörung öffentlich ist.

Wer die sachverständigen Akteure sind, wurde am Mittwochabend nur im nicht-öffentlichen Teil des Hauptausschusses bekannt gegeben. Nach MAZ-Informationen sind dies einerseits die Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, sowie die zugehörige Fördergesellschaft, der evangelische Kirchenkreis und die Bürgerinitiative Mitteschön. Das breite Meinungsspektrum auf Seiten der Kritiker und Gegner des Projekts wird vertreten durch die Bürgerinitiative Potsdam ohne Garnisonkirche, die christliche Profilgemeinde „Die Nächsten“ und den Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam.

Als unmittelbar vom Bau der Kirche Betroffene haben auch die Nutzer des Kreativhauses nebenan die Gelegenheit zur Darstellung ihrer Position. Sie werden vom Verein Freundliche Übernahme Rechenzentrum (FÜR) vertreten. Weil auf Vorschlag des Oberbürgermeisters eine Jugendbegegnungsstätte für Demokratie als Nutzer des Kirchenschiffs im Raum steht, wird auch der Stadtjugendring als neunter Sachverständiger bei der Anhörung dabei sei. Das wurde auf Wunsch der Linksfraktion im Hauptausschuss vereinbart.

Wie läuft die Anhörung ab?

Angelehnt an Anhörungen des Landtags und des Bundestags ist ein mindestens drei Stunden dauernder Prozess vorgesehen. Zu Beginn dürfen die neun sachverständigen Akteure in fünf Minuten langen Statements ihre Position darlegen. Anschließend gibt es zwei Fragerunden, bei denen die Stadtverordneten auf diese Positionen eingehen und nachhaken können. Hier sind jeweils drei Minuten für Frage und Antwort vorgesehen.

Die großen Fraktionen SPD, Grüne und Linke dürfen zwei Fragen stellen, die kleinen nur eine. Auch eine zweite, noch eingeschränktere Fragerunde ist geplant. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, dass die Fragen von den Fraktionen vorab den Akteuren bekannt gegeben werden, damit es nicht zu Dopplungen kommt und diese sich vorbereiten können.

Saskia Hüneke (Grüne) lobte „die straffe Form“ des Formats. „Das zwingt alle sich zu positionieren und ohne Denkverbote in kurzer Form alles Wichtige zu sagen.“ Kritik kam von Hans-Jürgen Scharfenberg, der lange Jahre Mitglied des Landtages war. „Ich habe noch keine Anhörung erlebt, wo man so wenige Fragen stellen kann. Eine solche Einschränkung des Fragerechts ist nicht im Sinne einer Anhörung“, sagte er. Das Format soll deshalb noch angepasst werden, damit die Stadtverordneten auch direkt auf die Aussagen der Akteure reagieren können.

Von Peter Degener