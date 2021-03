Potsdam

Das Friedrich-Reinsch-Haus in Schlaatz, der Quartierstreff Staudenhof am alten Markt und das Begegnungszentrum Oskar in der Gartenstadt Drewitz sind auch im Corona-Lockdown erreichbar und größtenteils geöffnet. Viele Projekte laufen weiter. Außerdem stehen wieder Veranstaltungen an, wie die Soziale Stadt Pro Potsdam in ihrem jüngsten Newsletter informiert.

Die Initiatoren vom Friedrich-Reinsch-Haus im Milanhorst 9 sind unter der Telefonnummer 0331/5504169 erreichbar und nach vorheriger Verabredung auch persönlich da. Viel getan wird auf deren Sozial-Media-Kanälen, wo es im März wieder viele Geschichten und Märchen für die Kinder geben wird, versprechen die Macher.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kulturangebot noch in diesem Monat

Im Laufe des Monats soll es auch wieder ein Kulturangebot geben, ob in Form eines Innenhofkonzertes, bei dem man vom Fenster oder Balkon aus zuschauen kann oder ein rein digitales Format, das steht noch nicht endgültig fest. Geplant ist auch ein Blütenfest am Friedrich-Reinsch-Haus für den 26. März.

Weiterhin gibt es den Nachbarschaftstreff am Suppentopf. Dienstags und freitags wird ab 12 Uhr leckeres Essen coronagerecht aus dem Fenster gereicht. Zusätzlich gibt es nun auch das Montagscafé ab 14 Uhr mit einem Stück Torte oder Kuchen. In diesem Monat wollen die Initiatoren auch noch ein Kochbuch mit gesammelten Rezepten veröffentlichen.

Mini-Leinwände, Staffeleien und kleine Stifte

Außerdem: Im März und April 2021 werden in rund 1000 Haushalten im Schlaatz leere Mini-Leinwände, Staffeleien und kleine Stifte in die Briefkästen geworfen. Zusätzlich wird es eine Verteilaktion auf dem Marktplatz geben. Aus den Bildern und den Karten soll eine Ausstellung entstehen, die bei öffentlichen Veranstaltungen zu sehen sein wird.

Quartierstreff Staudenhof am alten Markt. Quelle: Bernd Gartenschläger

­­­Die Initiatoren vom Quartierstreff Staudenhof am alten Markt sind unter der Telefonnummer 0331/5504169 zu erreichen. Sie werden werktags Räume kostenfrei zur Verfügung stellen, unter den geltenden Kontaktbeschränkungen - für Homeoffice, Homeschooling oder weiteren Tätigkeiten, wofür die eigene Wohnung schlicht zu klein ist, wie es in einer Mitteilung heißt.

Vorbereitungen für anstehende Projekte und Veranstaltungen

Zurzeit ist das Begegnungszentrum Oskar in der Gartenstadt Drewitz eines der 15 Testzentren Potsdams. Die Initiatoren sind dennoch unter der Telefonnummer 0331/2019704 zu erreichen. Zeitgleich laufen weitere Vorbereitungen für anstehende Projekte und Veranstaltungen. Zu den regelmäßigen Angeboten zählen weiterhin die Open Stage, der Filmabend und das Speed Dating.

Über alle Termine informiert die Internetseite www.oskar-drewitz.de. Eine Auswahl: Frauenbrunch (12. März), Weiberkochabend (18. März) und die Lesung „Anna Maria“ von Arnold Pistiak (30. März). Jeweils ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Von März bis Mai finden auch wieder der Garten-Treff und Garten-Stammtisch statt.

Lesen Sie auch:

Nachbarschaftshilfe läuft trotz Corona weiter

Weiterhin läuft die Oskar-Nachbarschaftshilfe: „In der Zeit von Einschränkungen, Isolation, Abständen und räumlicher Enge richten wir unser Angebot weiterhin auf Eure Bedürfnisse aus. Statt großer Feste und Treffen gibt es mehr private und individuelle Unterstützung“, schreiben die Organisatoren in ihrem jüngsten Newsletter.

Zu den Hilfen zählen der Kaffeeklatsch am Telefon, Mehrsprachige Beratungen, Kostenfreies Stadtteilfrühstück, Balkonsport und eine individuelle Hausaufgabenhilfe. ­Außerdem gibt es das Projekt „Wendeschleife“, Es hat zum Ziel, Menschen zu verbinden und kreative Möglichkeiten zum Klimaschutz aufzuzeigen. Ein Kernelement ist dabei das gemeinsame Gärtnern.

Von Marcus J. Pfeiffer