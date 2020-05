Einkaufen in der Corona-Krise: „Guten Tag, darf ich Ihre Hände desinfizieren?“

Potsdam

Ein tiefes Durchatmen ist am 22. April durch Brandenburg gegangen, als verkündet wurde, dass Läden unter 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. Das war in Potsdams Geschäften nicht anders, in denen seitdem Sicherheitsabstände und seit 27. April Schutzmasken Pflicht sind. Nun dürfen auch die großen Läden wie Porta, Media Markt und Saturn wieder in Gänze öffnen. Die MAZ hat nachgefragt, was die Kunden dort erwartet und wie es den kleineren Geschäften seit der Wiedereröffnung ergangen ist.

Möbelunternehmen Porta darf wieder komplett öffnen

Beim Einrichtungs-Riesen Porta neben dem Stern-Center freut man sich auf die erneute Voll-Eröffnung am 9. Mai, allerdings zunächst ohne Gastronomie und bis auf Weiteres ohne Kinderclub. 1500 Menschen dürfen sich zeitgleich bei Porta aufhalten, das 30.700 Quadratmeter Verkaufsfläche hat.

Anzeige

„Soviel sind noch nie zugleich im Haus gewesen und werden es auch nicht“, sagt Wetzel. Trotzdem wird es eine Ein- und Auslasskontrolle geben: „Wir machen das ganz altbacken“, beschreibt Wetzel das Prozedere: „Da steht ein Mensch am Eingang, sagt freundlich ,Guten Tag! Darf ich ihre Hände desinfizieren?’“

Weitere MAZ+ Artikel

Auf einen Desinfektions-Automaten wird also verzichtet. Und wer keine Maske hat, bekommt eine geschenkt. „Klar“, sagt Wetzel, „geht dann der eine oder andere durch die Drehtür gleich wieder raus. Das ist dann so.“

Auch Möbel-Boss, Media Markt und Saturn zurück

Und obwohl es eigentlich nicht nötig wäre in diesem Fall, wird eine Einlasszählung von Amts wegen verlangt, und auch das erledigt der Mensch mit dem Desinfektionsmittel: Er führt eine simple Strichliste, während das Verlassen durch eine elektronische Schranke gezählt wird. Bei Möbel-Boss dagegen wird man laminierte Zutrittskarten ausgeben und wieder einsammeln; sie werden jedes Mal desinfiziert.

„Sofern es dabei bleibt, dass ab Samstag die Geschäfte wieder auf voller Verkaufsfläche öffnen können, werden auch die Media Märkte und Saturn-Märkte in Brandenburg wieder öffnen“, erklärt Sprecherin Eva Simmelbauer.

Manche Einzelhändler im Stern-Center vermuten, dass die Maskenpflicht dazu beiträgt, dass weniger Menschen das Einkaufszentrum aufsuchen. Quelle: Fabian Lamster

Damit könnten die Kunden wieder „ohne nennenswerte Einschränkungen“ auf das gesamte Sortiment und Dienstleistungsangebot zugreifen. Aktuell sind die Märkte mit klar abgetrennten Verkaufsflächen von knapp 800 Quadratmeter geöffnet.

Stern-Center: „Es sind viel weniger Menschen als vorher hier“

Media Markt ist in Potsdam im Stern-Center vertreten. Dort macht dieser Tage die Parkplatzsuche keine Probleme. Auch im Einkaufszentrum selbst, in dem vor Corona an Wochenenden Hunderte Menschen gleichzeitig flanierten, herrscht ein verhaltenes Menschenaufkommen.

Corinna Naue verkauft Koffer, Geldbörsen und Taschen im Stern-Center. "Es sind viel viel wengier Leute da als vorher", sagt die Potsdamerin. "Aber die, die vorbeikommen, sind glücklich, dass wir wieder da sind." Quelle: Fabian Lamster

Manche Läden haben weiterhin geschlossen. Auch Bereiche zum Ausruhen und Verweilen sind teilweise noch gesperrt. „Seit der Wiedereröffnung am 22. April sind auf jeden Fall viel weniger Menschen als vorher hier“, sagt Corinna Naue.

Für die Potsdamerin, die Rucksäcke, Reisegepäck und Portemonnaies bei „Ehlers Lederwaren“ verkauft, ist das keine Überraschung. „Viele Menschen sind in Kurzarbeit und halten ihr Geld zusammen“, sagt die Verkäuferin. Ihre Stammkunden haben trotzdem schon ein paar Mal vorbeigeschaut und ihre Reiselust auch in den Kauf eines Koffers gesteckt.

Manche Besucher ohne Verständnis für Sicherheitskonzept

Trotz der überschaubaren Besucherzahl gibt es im Stern-Center vereinzelt Geschäfte, vor denen sich Warteschlangen bilden. Die maximale Kundenzahl von 16 ist bei einem Geschenkartikelladen wie „Nanu Nana“ vor dem Muttertag am Sonntag schnell erreicht.

Die Zahl der Einkaufskörbe am Eingang verdeutlicht, ob noch Platz im Laden ist. Das beachtet nicht jeder. „Wenn wir die Menschen ansprechen, dass sie ohne Korb nicht im Laden sein dürfen, haben sie kein Verständnis und gehen“, sagt Ramona Kaehlitz.

Bei "Nanu Nana" sind 16 Personen erlaubt. Aufgrund des bevorstehenden Muttertags ist im Laden auch permanent Betrieb. Quelle: Fabian Lamster

Wenigstens beim Tragen von Schutzmasken gebe es keine Probleme. Die Filialleiterin ist froh, dass es seit der Wiedereröffnung von Tag zu Tag besser läuft und die Menschen vorbeikommen, auch wenn nicht alle Läden im Stern-Center geöffnet haben. „Für die jetzigen Umstände läuft der Laden gut“, sagt Ramona Kaehlitz.

Wiedereröffnungen in Brandenburger Straße : „Endlich kann man sich wieder begegnen“

Auch Geschäfte in der Brandenburger Straße arbeiten sich langsam zurück in den Alltag. Beim sonnigen Wetter bilden sich vor allem vor Eis- und Imbissläden Schlangen. Dafür, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Geschäften sind, sorgen nicht nur Hinweisschilder, sondern auch die Potsdamer selbst, die meist einen Blick in den Laden werfen, bevor sie ihn betreten.

„Es ist insgesamt auf der Straße noch weniger los als sonst“, resümiert Buchhändler Carsten Wist. Dennoch machen ihn die Tage seit der Wiedereröffnung im April stolz. „Es ist befreiend für die Menschen, wieder Läden betreten zu können, nachdem das über Wochen nicht möglich war“, sagt Carsten Wist.

Buchhändler Carsten Wist (li.) ist froh, wieder Menschen in seinem Literaturladen zu begrüßen und sie "literarisch zu umarmen", wie er sagt. Quelle: Fabian Lamster

Er und seine Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen jede Menge warme Worte dafür empfangen, dass sie zurück sind. „Endlich kann man sich wieder begegnen und sich literarisch in den Armen liegen“, sagt der Buchhändler.

Corona-Hygienestandards für Kosmetikstudios kein Problem

Und auch im Kosmetikstudio darf man sich wieder nahe kommen. Sarah Clausen-Gundelach sagt, sie sei „heilfroh“, ihre beiden Filialen von „Lass Waxen“ am Montag wieder aufschließen zu dürfen, natürlich unter strengen hygienischen Bedingungen. „Auch wir warten noch auf genaue Regelungen, aber ich denke, dass wir uns an den Friseuren orientieren können“, sagt die Inhaberin.

Am Ende wird die Arbeit mit Mundschutz und Handschuhen für ihre neun Angestellten übrigens keine große Umstellung sein: „Das ist für uns der hygienische Standard bei einer Reihe von Behandlungen, etwa bei der Maniküre. Wir kennen das seit vielen Jahren.“

Lesen Sie auch:

Von Saskia Kirf, Rainer Schüler, Fabian Lamster