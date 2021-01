Potsdam

Die Covid-Stationen der Potsdamer Krankenhäuser arbeiten am Limit. Die Kapazitäten sind zu großen Teilen ausgeschöpft – mehr als 120 Corona-Patienten, davon zwei Dutzend Intensiv-Patienten sind es aktutell – und könnten nur zu Lasten anderer Abteilungen noch ausgebaut werden. Auf Twitter hat sich nun Tim Steckel, Geschäftsführer der Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“, mit einer klaren Forderung gemeldet: ein schnelles Durchimpfen der Senioren in Altenheimen.

Seniorenheime brauchen Testkonzepte und Impfungen

„Gute Hygiene- und Testkonzepte sowie zügige Impfungen sind unbedingt erforderlich“, schreibt Steckel. Er führt dazu eine Grafik des Robert-Koch-Instituts an, die zeigt, dass es in Senioren- und Pflegeheimen zu den meisten Corona-Ausbrüchen kommt – also zwei oder mehr Infektionsfälle am selben Ort. Private Haushalte sind die zweitgrößte Quelle von Gruppen-Infektionen.

Anzeige

„Bei dieser vulnerablen Gruppe sind die Verläufe besonders schwer“, berichtet Steckel über die Senioren. In den Krankenhäusern sind es gerade die älteren Patienten mit schwer behandelbaren Covid-19-Verläufen – und sie sind die Gruppe mit den meisten Todesfällen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wenn unsere Senioren ideal geschützt wären, wäre die Belastung der Krankenhäuser sicher deutlich geringer“, sagt Steckel auf MAZ-Anfrage. Das Alter der meisten Covid-19-Patienten im Krankenhaus sei nach wie vor recht hoch. „Auf den besten Schutz für vulnerable Gruppen müssen wir konsequent hinarbeiten“, so Steckel.

Bergmann-Klinik impft Belegschaft und hat Kapazitäten

Das Bergmann-Krankenhaus hat eine eigene Impf-Station für seine Mitarbeiter. Weit mehr als 1000 Beschäftigte bekamen dort schon die schützende Spritze. Das Krankenhaus in Brandenburg/Havel hat seine Belegschaft schon durchgeimpft – und würde ebenso wie das Potsdamer Klinikum auch öffentlich weiterimpfen. Doch das ist bislang aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen.

Lesen Sie auch:

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann hat sich daher mit einem Brief an Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher (Grüne) gewandt und für eine Lösung plädiert. „Wir brauchen jetzt die Impfungen“, so Tiemann. Das eigentliche Impfzentrum in Brandenburg/Havel soll erst am 25. Januar öffnen.

So eine Neuregelung kann auch Potsdam helfen. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte die Klinikkapazitäten beim Impfen dem Land angeboten. Bürgermeister und Landräte hatten unter anderem den Hemmschuh bei der Impfstrategie des Landes kritisiert. Inzwischen lenkte das Land ein. Krankenhäuser könnten zusätzlich als Impfzentren bereitstehen, hieß es zuletzt aus dem Gesundheitsministerium.

Von Alexander Engels