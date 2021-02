Potsdam

Zu seiner Beerdigung im Allgäu erklingen zwei Musikstücke: das erzgebirgische „Feierohmdlied“ erinnert an Paul Martin Groschupps Herkunft. Und dann war da „Üb immer Treu und Redlichkeit“, wie er es vom Glockenspiel der Garnisonkirche kannte. Denn Potsdam war für den 1894 Geborenen lange Jahre der Mittelpunkt eines Lebens, das eng mit der Stadt verbunden ist und nun nachgelesen werden kann.

Als Potsdam noch überschaubar war

Mit einem Kameraden aus Annaberg kam Groschupp 1912 in Nowawes an, „als Deutschland noch einen Kaiser hatte. Er kam mit Zuversicht und Elan, um, wie in Annaberg gelernt, Leder zu verkaufen und sich als Kaufmann zu etablieren. Er war jung und Potsdam überschaubar, nicht so laut wie Berlin, bestens geeignet, das Glück zu finden“. Hans Groschupp, der Enkelsohn, einst beim Film, heute Publizist, ist auf Spurensuche gegangen und hat jetzt das Buch „Die Auferstehung meines Großvaters“ herausgebracht. Wobei ihm der 1920 geborene Onkel Martin als Familienchronist beistand.

Auch wenn es auf den ersten Blick eine eher private Geschichte scheint, so gibt der Text doch vielerlei erhellende Einblicke in das alltägliche Leben der Schlösserstadt an der Havel im Verlaufe des vorigen Jahrhunderts. Zudem wird das Buch angereichert mit Exkursen zu Fixpunkten des politischen Geschehens jener Jahre, die sich mit dem Familiären kreuzen.

Im Krieg schwer verwundet

Im Frühsommer 1914 gönnen sich die jungen Kaufmänner einen Besuch im Gartenlokal Bürgershof, da lernt Paul Martin das schöne junge Mädchen Ottilie kennen. Als Verlobte schafft sie es 1917, den im Krieg schwer Verwundeten im rumänischen Kronstadt zu besuchen. Nach Kriegsende bleibt Groschupp zunächst beim Militär, als Stenotypist und Journalführer bei der Reichswehr. Als deren Bestand erheblich reduziert wird, muss er sich neu orientieren.

Paul Martin Groschupp als Soldat im Ersten Weltkrieg (vorn). Quelle: privat

1923 spricht er in der Lokomotivfabrik Orenstein&Koppel am Bahnhof Drewitz vor. Man ist von dessen Beurteilungen derart angetan, dass man ihn in das Betriebsbüro einstellt und mit der Ausfertigung von Lieferprogrammen beauftragt. Nebenher arbeitet er als Verwalter einer Obstplantage in Wildenbruch, mit wenig Lohn, aber einer mietfreien Wohnung. 1927 geht es zurück nach Potsdam, erst in die Kiezstraße, später in die Mammonstraße am Langen Stall.

Er findet einen besser bezahlten Job bei der Nordwolle an der Nuthe in Nowawes. Und träumt wie viele andere vom eigenen Heim.

Hoffnungen in der Stadtrandsiedlung

Mit der Weltwirtschaftskrise wird Groschupp arbeitslos wie Tausende andere. Da tut sich ihm eine einmalige Chance auf. In der Teltower Vorstadt entsteht ab 1932 die Stadtrandsiedlung Unter den Eichen – gedacht vor allem für arbeitslose Handwerker und kinderreiche Familien. Die Stadt stellt den Grund, einen Polier und einen Verwalter. Alle Arbeiten werden von den späteren Bewohnern selbst übernommen. Groschupp ist nicht nur Verwalter, er übernimmt auch viele Holzarbeiten. Als Lohn für sein Engagement erhält er das erste fertige Haus. Alle anderen Häuser werden nach Losentscheid vergeben. Im Spätsommer 1933 kann die Familie mit mittlerweile vier Kindern einziehen.

Ottilie und Paul Martin Groschupp 1920. Quelle: privat

1935 trifft die Groschupps ein schwerer Schicksalsschlag: Mutter Ottilie stirbt an einer Blutvergiftung. Der Vater, nach dem Ende der Bauarbeiten erneut arbeitslos, nimmt eine Stelle als zivilbediensteter Verwaltungsinspektor bei der Reichswehr an, allerdings nicht in Potsdam, sondern in Eberswalde, kommt nur alle zwei Wochen nach Hause.

Wieder im Kriegsdienst

Bei Kriegsbeginn 1939 meldet sich Sohn Martin freiwillig zur Kriegsmarine. Sein Bruder folgt ihm, wird mit seinem U-Boot untergehen. Auch der Vater wird eingezogen, ist als Oberzahlmeister erst in Belgien, dann in Südtirol.

Die Zurückgebliebenen müssen das Bombardement Potsdams bewältigen. Dabei ist dieser 14. April 1945 zunächst ein ganz normaler Tag. Kurios: Sowohl der Vater des Autors, der damals 15-jährige Klaus, als auch dessen spätere Ehefrau Wilja gehen ins Kino. Sie mit ihrer Schwester ins Alhambra in der Französischen Straße, er mit einem Freund ins Bergtheater am Brauhausberg. Deutlich vor Vorstellungsende, so berichten beide, habe es Voralarm gegeben. Alle begeben sich schleunigst nach Hause.

Potsdams Bombardierung mitangesehen

Noch bevor die Jungs Unter den Eichen ankommen, springen die Sirenen an. Klaus klettert auf den Dachboden und sieht einen britischen Aufklärer auf das Stadtzentrum zufliegen. Als die sogenannten „Christbäume“, aus größerer Höhe an Fallschirmen abgeworfene Leuchtfeuer, die Innenstadt erhellen, geht er in den Keller. Auch Wilja sieht auf dem Weg zum Keller in der Burgstraße ebenfalls die traubenförmigen „Christbäume“ herabsinken. Wenig später bebt die Erde. Wie lange? Wilja schätzt, eine halbe Stunde, Klaus meint, es habe höchstens eine Viertelstunde gedauert. Als sie wieder nach oben kommen, sind die Straßen von Trümmern versperrt.

Baustelle Unter den Eichen 7 im Jahr 1932. Quelle: privat

Und auch das gehört zu dieser Nacht: „Unfassbar und doch wahr, sechs Stunden nach dem Bombenangriff wird geplündert.“ Wilja sieht eine fremde Frau mit ihrem Konfirmationskleid. Es sind nicht zuletzt diese sehr privaten Details, die dieses Buch zu einer so spannenden wie anregenden Lektüre machen.

Neuanfang auf Bodenreformland

Paul Martin Groschupp ist knapp 51 Jahre alt, als er im Herbst 1945 aus britischer Gefangenschaft entlassen wird. Da gibt es die Sache mit der Bodenreform. Er berät sich mit einem Nachbarn. Die beiden erhalten jeweils knapp zehn Hektar Land am Ortsrand von Paretz. Sie errichten Schilfhütten, um auf ihrem Land übernachten zu können. Zunächst werden Kartoffeln und Gemüse für den Eigenbedarf angebaut.

Martin kommt im Oktober 1947 aus der Gefangenschaft. Ein Schlaglicht auf die neue Zeit: Beim Erntedankfest wird zunächst über die Oktoberrevolution gesprochen, erst dann beginnt der Tanz. Vom eigenen Getreide können Hühner gefüttert werden, und Luise, die neue Ehefrau, fährt alle paar Tage mit einem Korb voller Eier nach Westberlin, wo sie damit gutes Geld verdient.

Hans Groschupp mit Großvater Paul Martin Groschupp. Quelle: privat

1949 bauen sie ein festes Haus. Sie bekommen in Potsdam Trümmersteine zugewiesen. Der Zement wird mit Lehm gestreckt. Im alten Haus Unter den Eichen ist mittlerweile auch eine Flüchtlingsfamilie einquartiert.

Einmal das Falsche ausgesprochen ...

Martin, der einst bei Kaltenbach & Voigt in der Mammonstraße lernte, einer weltweit agierenden Firma für den Dentalmarkt, fängt 1953 im alten Betrieb an, nunmehr VEB Dentaltechnik. Um den 17. Juni wird zwar nicht gestreikt, aber es gibt Versammlungen, auf denen er den ungeliebten SED-Parteisekretär kritisiert. Als es Wochen später bei einer Betriebsfeier zu einer Schlägerei mit russischen Soldaten kommt, heißt es, Groschupp sei einer der Anstifter gewesen. Um der drohenden Verhaftung zu entgehen, entschließt er sich zur Flucht. Das, was sie mitnehmen will, bringt die Familie mit einem Kinderwagen über die Glienicker Brücke nach Westberlin.

Hans Groschupp hat das Buch "Die Auferstehung meines Großvaters" herausgebracht. Quelle: privat

Der Vater kann die Neubauernwirtschaft nicht allein schaffen. Er folgt dem Sohn 1954 in den Westen, stirbt 1974. Die Kontakte nach Potsdam reißen nie ab. Wie das geht, auch das beschreibt der Autor ausführlich. Und insoweit ist das Buch auch ein Dokument deutsch-deutscher Kommunikation, über die zu DDR-Zeiten nie öffentlich gesprochen werden durfte, von regelmäßiger Post und Päckchen aus dem Westen bis zum Organisieren von Familientreffen in der alten Heimat.

Hans Groschupp: Die Auferstehung meines Großvaters. Klaus Becker Verlag Potsdam, 18,50 Euro.

Von Frank Starke