Einen Monat nach Inkrafttreten der Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen sind dem Potsdamer Gesundheitsamt 237 mutmaßliche Verstöße angezeigt worden. Das teilt die Landeshauptstadt auf Anfrage mit. Über Konsequenzen für die gemeldeten Beschäftigten – etwa über Betretungsverbote – könne man derzeit noch keine Auskunft geben, heißt es aus dem Rathaus.

Der Grund: Man befinde sich noch in der „Erfassungsphase“. Das heißt, dass die Meldungen, die das Gesundheitsamt aus unterschiedlichen Einrichtungen und auf unterschiedlichen Wegen erreicht haben, derzeit in das dafür vorgesehene System eingepflegt werden. Anschließend würden sie geprüft. Wie sich die 237 Meldungen verteilen und in welchem Maße Krankenhäuser, Arztpraxen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen in den patientennahen Bereichen betroffen sind, könne man zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht sagen.

Potsdamer Bergmann-Klinikum lehnt Konsequenzen ab

Das kommunale Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) gibt an, dass sechs Prozent der Mitarbeitenden in Potsdam „nicht vollständig“ gegen das Coronavirus geimpft sind. Diese Anzahl sie auch dem Gesundheitsamt gemeldet worden – fristgemäß. Die Ungeimpften kommen demnach „aus den unterschiedlichsten Bereichen und Berufsgruppen“ des EvB.

„Bis zu einer Entscheidung vom Gesundheitsamtes zu einem Betretungs-/Arbeitsverbot arbeiten alle unsere Mitarbeitenden weiter wie bisher und kommen seit dem 16. März weiter zur Arbeit“ sagt Klinikchef Hans-Ulrich Schmidt. Er betont: „Nur das Gesundheitsamt spricht ein Verbot aus – nicht wir als Arbeitgeber.“ Das Klinikum sei ausschließlich zur Meldung ans Amt verpflichtet. „Arbeitsrechtliche Konsequenzen seitens des EvB erfolgen nicht“, so Schmidt. Allerdings: Bereits seit dem 1. Februar müssten im Klinikum alle Neueinstellungen geimpft oder genesen sein. „Bisher läuft dieser Prozess reibungslos“, so Schmidt. „Alle geplanten Einstellungen konnten erfolgen.“

Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus sieht keinen Handlungsbedarf

Auch die katholischen Alexianer, zu denen das St. Josefs-Krankenhaus gehört, sehen das Gesundheitsamt am Zug. Man habe ein Prozent der rund 900 Mitarbeitenden in den Potsdamer Einrichtungen als „noch nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft“ ausgemacht. „Entsprechend unserer Meldepflicht mussten wir die Daten der Kolleginnen und Kollegen an das Gesundheitsamt übermitteln“, so Sprecher Benjamin Stengl.

St. Josefs Potsdam: „Sehr schwer, Lücken zu schließen“

Das Amt entscheide nun über das weitere Vorgehen. „Wir hoffen, dass diese Entscheidungen im Dialog mit uns und unter Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen getroffen werden.“ Seitens der Alexianer bestehe mit Blick auf Mitarbeitende, die weder eine Impfung noch eine Genesung vorweisen können, „derzeit kein arbeitsrechtlicher Handlungsbedarf“. Für den Fall, dass das Amt ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot ausspricht, werde es sehr schwer, diese Lücken zu schließen.“

