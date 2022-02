Berliner Vorstadt

Mit einer Fackelübergabe an der Glienicker brücke startete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Sonnabend den diesjährigen „Fackellauf nach Solferino“.

Bei der bundesweiten Aktion wird ein „Licht der Hoffnung“ von Berlin durch die ganze Bundesrepublik über Österreich bis nach Italien getragen, um dort am 24. Juni an der sogenannten Fiaccolata teilzunehmen.

Bei der Fiaccolata in Solferino gedenken jedes Jahr Tausende Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler aus ganz Europa mit einem Fackelzug der Geburtsstunde der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Die Fiaccolata wird seit 1992 vom Italienischen Roten Kreuz organisiert und jährt sich 2022 zum 30. Mal.

Würdigung der vielen Aktiven

Nach dem Start in Berlin wird die Fackel zwischen Februar und Juni 2022 von Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern des DRK aus Landes- und Kreisverbänden sowie Ortsvereinen durch alle 19 Landesverbände gereicht.

Mit der Aktion würdigt das DRK seine vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder, erinnert an seine historischen Wurzeln und unterstreicht seine Verbundenheit mit der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung.

Erinnert wird mit dieser Aktion auch an de Gründungsgeschichte des Roten Kreuzes: Im Juni 1859 wurde der Schweizer Henry Dunant Zeuge der Schlacht von Solferino. Aufgrund seiner erschütternden Erlebnisse von Not und Elend der verwundeten Soldaten gründete er wenig später gemeinsam mit Freunden in Genf das Internationale Rote Kreuz.

Zwischenstopp in der Schinkelhalle

Nach der Übergabe an der Glienicker Brücke standen zunächst weitere Zwischenstopps in Potsdam auf dem Programm. Der DRK-Landesverband übergab die Fackel an den DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig.

Ein Team der DRK-Wasserwacht Potsdam sollte sie dann zur Schiffbauergasse bringen. Dort macht sie an der Schinkelhalle einen Zwischenstopp, wo Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler im Auftrag der Stadt Potsdam Corona-Schutzimpfungen durchführen.

Insgesamt tourt die Rotkreuz-Fackel bis 25. Februar durch Brandenburg, bevor sie nach Mecklenburg-Vorpommern geht.

