Das Denkmalamt ist mittlerweile ein Synonym für Dauer-Drama: Zuerst blieb Amtsleiterin Andrea Behrendt mehr Fata Morgana als Führungsfigur – nun zieht sich die Nachbesetzung ewig hin. Wie wird das enden?

Wir wagen einen Blick in die Zukunft – ins Jahr 2035. Vorhang auf! Wir befinden uns mitten in einer Dienstkonferenz im Rathaus. Langzeit OB Mike Schubert (mit weißem Wallebart, stinksauer, hält einen Marmorbrocken in die Höhe): Hier, Leute, das ist heute Morgen vom Mike-Schubert-Denkmal am „Haus der Demokratie“ runtergeknallt – meine Nase. Wo ist eigentlich die Denkmalamt-Chefin, wenn man sie mal braucht?

Baubeigeordneter Bernd Rubelt (zugeschaltet aus der Seniorenresidenz „Zur schattigen Pinie“): Sie meinen Frau Müller-Schmidt, die Stellvertreterin des Stellvertreters der Stellvertretung des Vize-Amtschefs, der erkrankte? Die fällt leider länger aus. Schubert: Warum das denn? Rubelt: Einer der meterhohen Aktenberge aus dem Antragsstau ist umgestürzt und hat Frau Müller-Schmidt unter sich begraben. Schubert: Auweia. Und jetzt?

Rubelt: Musste die Schülerpraktikantin interimistisch die Leitung übernehmen. Eine Spitzenkraft; hat schon viel Bau-Erfahrung mit Lego – die hat das im Griff, versprochen.

Von Ildiko Röd