Potsdam

Der bisherige Stadt-CDU-Vorsitzende Götz Friederich tritt von seinem Posten zurück. Grund ist seine deutliche Niederlage am Samstag um ein Direktmandat für den Bundestag gegen die parteiinterne Konkurrentin Saskia Ludwig, die bereits um Bundes- und auch im Landtag sitzt. Das meldeten die Potsdamer Neuesten Nachrichten zuerst.

Demnach wird eine Neuwahl des Kreisvorstandes unumgänglich. Über den kann nur ein Parteitag entscheiden. Friederich selbst tritt folgerichtig nicht mehr an, will aber seinen Sitz als Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung behalten.

Von MAZonline