Potsdam

Saskia Ludwig hatte ihren Hut für die Bundestagswahl 2021 bereits in den Ring geworfen, nun bekommt die Bundestags- und Landtagsabgeordnete Konkurrenz. Götz Friederich, der CDU-Kreischef und Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung, bewirbt sich ebenfalls um das Direktmandat, wie er der MAZ am Dienstag bestätigte. Er wurde, wie berichtet, am Montagabend bei der Kreisvorstandssitzung der CDU Potsdam vorgeschlagen und habe daraufhin seine Kandidatur erklärt.

„Das ist eine politische Richtungsentscheidung für die CDU “

„Das ist eine politische Richtungsentscheidung für die CDU in der Region. Ich stehe für ein konservativ-liberales Bürgertum und bin nach 25 Jahren in der Kommunalpolitik überzeugt, dass unsere Wähler hier einen Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft wollen“, sagte Friederich der MAZ. Der 58-Jährige ist Fachanwalt für Steuerrecht. 2018 kandidierte er auch als Potsdamer Oberbürgermeister und errang dabei 17,4 Prozent der Stimmen. „Das große Argument für mich ist die Verantwortung für diesen Wahlkreis und die CDU in dieser Region am Rande der Hauptstadt“, so Friederich.

Ludwigs Anhänger sind „nationalkonservativ mit einer Tendenz darüber hinaus“

Die andere Strömung, die er Saskia Ludwig zuschreibt, sei „nationalkonservativ mit einer Tendenz darüber hinaus“. Doch dafür stehe weder eine Mehrheit der CDU in der Region, noch sei mit so einem Kandidaten dieser Wahlkreis 60 zu gewinnen, ist Friederich sich sicher. Saskia Ludwig hatte bei der Bundestagswahl 2017 das Duell um das Direktmandat nur knapp mit 24,9 Prozent gegen Manja Schüle (26,1) verloren. Ludwig war am Dienstag für die MAZ-Redaktion nicht erreichbar.

Saskia Ludwig (CDU) hatte bereits erklärt, 2021 erneut für die Bundestagswahl kandidieren zu wollen. Quelle: privat

Die parteiinterne Entscheidung, wer für die CDU im Wahlkreis 61 am Ende ins Rennen geht, treffen die CDU-Mitglieder der drei Kreisverbände Potsdam, Potsdam-Mittelmark sowie Teile von Teltow-Fläming auf einem Nominierungsparteitag. Der Termin dafür steht noch nicht fest, weil es weiterhin Unsicherheit beim zuschnitt des Wahlkreises 61 gibt.

Werder gehört nun zum Wahlkreis 60 – doch das letzte Wort ist nicht gesprochen

Eigentlich wurde die Stadt Werder ( Havel), eine bisherige Hochburg der CDU und Saskia Ludwigs, aus dem Potsdamer Wahlkreis herausgenommen. Im Juni hatte der Bundestag diese und mehrere solcher Wahlkreis-Änderungen für die anstehende Bundestagswahl beschlossen. Die Entscheidung wurde mittlerweile auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Demnach gehört Werder bei der Bundestagswahl 2021 zum Wahlkreis 60, der von Rathenow über Brandenburg an der Havel bis Jüterbog reicht und 2017 von CDU-Frau Dietlind Tiemann gewonnen wurde.

Laut Götz Friederich gibt es allerdings weiterhin Gespräche zwischen SPD und CDU zu einer erneuten Änderung, um den stark angewachsenen Bundestag weiter zu verkleinern. Bis diese Wahlrechtsreform nicht beschlossen ist und für den Wahlkreiszuschnitt Rechtssicherheit herrscht, könne es keinen Nominierungsparteitag geben, so Friederich.

Von Peter Degener und Anna Sprockhoff