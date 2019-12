Golmer Wohlfühlcafé Herr Lehmann macht dicht

Golm

Am kommenden Wochenende wird Lutz Lehmann die Tür zum alten Bahnhof für immer schließen, sein nach ihm benanntes Café Herr Lehmann macht zu. Das hat der Gastronom am Freitag mitgeteilt. „Der Eigentümer hat an seine Kinder übertragen – und die haben anderes im Kopf“, schreibt Lehmann zur Erklärung.

Ein Ort für alle Golmer

2014 hatte der PR-Berater das Gebäude übernommen, schon zuvor hatte er das Café am Wasserspielplatz im Volkspark betrieben, dieses aber 2015 abgegeben. In Golm wollte Lehmann Kneipe, Dorfzentrum, Studententreff und Kultur-Standort schaffen – was ihm auch gelang. „Mit Herzblut und langem Atem haben wir Trödelmärkte, diverse Open Air-Veranstaltungen wie die Sehsüchte-Filmfestivals, Konzerte von Jazz bis Rock, Kartoffelsalat-Battles, Dart- und Kicker – Veranstaltungen, Kooperationen mit der Universität Potsdam und, zu guter Letzt, seit drei Jahren Golmer Weihnachtsmärkte mit allen Vereinen Golms in Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat am Start“, so Lutz Lehmann. Eine Begegnungsstätte zwischen Tradition und Moderne mit kuscheligen Plätzen am Kamin und einem Ort für Feiern im Biergarten hatte er eingerichtet, sogar ein Tonstudio im Keller und ein ausgebautes Dachgeschoss. Denn Lutz Lehmann wollte den Potsdamer Musikern die dringend benötigten Probenräume zur Verfügung stellen, längst war er dazu mit der Stadt im Gespräch.

Damit ist jetzt aber Schluss. „So ist die Welt“, schließt Lehmann seine Mitteilung. Er suche nun eine neue Aufgabe. Für eine persönliche Stellungnahme war Lutz Lehmann am freitag nicht zu erreichen.

Von Saskia Kirf