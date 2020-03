Grabung unter dem Plögerschen Gasthof

Innenstadt

Das Baufeld von Block III in der Friedrich-Ebert-Straße hat seit einigen Tagen eine neue Attraktion. Dicke Ziegelmauern und gekachelte Böden sind zum Vorschein gekommen, seitdem Mitte Februar die archäologischen Untersuchungen begonnen haben.

Die Grabung führt bis zu den Vorgängerbauten der Barockhäuser

Ein halbes Jahrhundert führte die Friedrich-Ebert-Straße über die Fundamente des Plögerschen Gasthofes hinweg. Der stadtbildprägende Barockbau von 1754 war wie das gesamte Quartier bei Kriegsende vor 75 Jahren zerstört worden. Jetzt sind die Archäologen um Grabungsleiterin Nicola Hensel sogar schon bei den Kellerresten des der Vorgängerbauten darunter angelangt.

Wer derzeit durch den Bauzaun auf die Mauern schaut, sieht vor allem die östliche Kellerhälfte des Gasthofs, sowie die Reste des barocken Nachbargebäudes. Kleine Ziegelsteinpyramiden sind als Fundamente massiver Pfeiler erkennbar.

Die neueste Ausgrabung in der Potsdamer Mitte begann MItte Februar. Quelle: Peter Degener

Die Zuschauer auf dem Bürgersteig ahnen nicht, dass sie selbst auch auf dem Grundriss des Plögerschen Gasthofs stehen. Die Westhälfte des Hauses reichte bis zu den Straßenbahnschienen und wurde bereits vor über zehn Jahren dokumentiert, bevor die Friedrich-Ebert-Straße ihren heutigen Verlauf bekam.

So sah die Ecke bis 1945 aus. Der Plögersche Gasthof mit seiner prächtigen Fassade stand an der Ecke der heutigen Friedrich-Ebert-Straße (l.) und der Schlosstraße. Die Fundamente, die gerade sichtbar sind, gehlren zum rechten Gebäudeteil, sowie zum rechten Nachbarhaus. Quelle: Otto Zieler

Steinzeug-Kanne aus dem frühen 16. Jahrhundert

„Damals haben wir vor allem Mauern gefunden. Diesmal gehen wir aber noch tiefer“, sagte Hensel. Dadurch haben die Archäologen bereits einen besonders schönen Fund gemacht. Aus einer großen Folie holt Hensel die Reste einer Kanne aus Steinzeug hervor. „Die stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert“, sagt sie.

Geschmückt ist das aus Altenburg stammende Gefäß mit roten Ton-Medaillons im antiken Stil. Auch Fragmente der Barockfassaden waren im Boden versteckt.

Die Steinzeug-Kanne mit Ton-Reliefs wurde unter dem Plögerschen Gasthof gefunden. Quelle: Peter Degener

Reste der Eisenwarenhandlung F.G. Selle am Alten Markt

An der östlichen Blockecke direkt an der Nikolaikirche, wo die Grabung begonnen hatte, kam sogar ein massiver Anker zum Vorschein. Die Havel reichte allerdings selbst vor Jahrhunderten nicht bis an diese Stelle. „Dort befand sich die Eisenwarenhandlung F.G. Selle“, sagt Stadtarchäologin Gundula Christl und zeigt ein Bild des Hauses am Alten Markt.

Darauf sind auch die Buchstaben des Inhabers über dessen Schaufenster erkennbar. Ein verbeultes „F“ fanden die Archäologen mittlerweile und auch ein Emaille-Schild, das den Weg zum „Privatkontor“ von Selle wies.

Rwste der Eisenwarenhandlung F.G. Selle am Alten Markt. Quelle: Peter Degener

Im Vergleich zu anderen Grabungsorten in der Potsdamer Mitte sind die Funde am Block III allerdings vergleichsweise mager. Wenn Gebäude im Krieg vollständig zerstört worden waren, tauchen in den Kellern oft zahlreiche Gegenstände auf. „Die Ruine des Plögerschen Gasthof stand aber noch bis 1958. Die wurde nach 1945 ausgeräumt, sodass wir hier nicht viel gefunden haben“, erzählt Stadtarchäologin Gundula Christl.

Ein Brunnen wurde am Freitag gefunden

Grabungsleiterin Nicola Hensel ist persönlich weniger am Barock, als an der frühen Entwicklung Potsdams seit dem 11. Jahrhundert interessiert. „Ich habe die Hoffnung, dass wir mehr über die Zeit der Stadtgründung erfahren können“, sagt Hensel.

Sie kennt die Potsdamer Mitte sozusagen in- und auswendig, hat schon gegraben, wo heute Stadtschloss und Barberini stehen. 2019 erschien ihre Doktorarbeit über die mittelalterliche Siedlungsgeschichte Potsdams. Am Freitag kam im einstigen Hof des Plögerschen Gasthofs der gemauerte Ring eines Brunnens zum Vorschein.

Der Brunnen im Hof der früheren Plögerschen Gasthofs. Quelle: Peter Degener

Für Archäologin Hensel ist das eine Wundertüte. Sie hat rund um den Alten Markt bereits rund 60 Brunnen gefunden. „In Brunnen finden sich oft Schöpfgefäße, aber ich habe auch schon eine komplette Axt in einem Brunnen entdeckt“, sagt sie.

Für Stadtarchäologin Gundula Christl ist die aktuelle Grabung ein weiteres Puzzleteil für ein umfassendes Bild der früheren Stadtgeschichte. Die Wiedergewinnung der Mitte ermöglicht seit Jahrzehnten immer wieder neue Einblicke. Anhand der Lage von Kellerräumen und Brunnen wird in der Gesamtschau sichtbar, wie die Stadt ursprünglich angelegt worden ist.

Wenn die Archäologen voraussichtlich im Juni das gesamte Baufeld bis zur früheren Schwertfegerstraße abgesucht haben, werden die historischen Keller und Brunnen abgetragen. Bis in rund vier Meter Tiefe wird stattdessen die Tiefgarage ausgehoben, die sich alle Anrainer des Blockes teilen.

Stadtarchäologin Gundula Christl (l.) und Grabungsleiteirn Nicola Hensel. Quelle: Peter Degener

2023 soll der Block mit seinen historisierenden Eckgebäuden fertiggestellt sein. Der Neubau mit der Fassade des Plögerschen Gasthofs wird von der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 für bis zu 15 Millionen Euro errichtet. Geplant sind Wohnungen, ein Restaurant und Räume für Bildungs- und Kulturarbeit.

