Potsdam/Werder

Runter vom Gas – oder doch nicht? Greenpeace-Aktivisten standen am Mittwochmorgen für kurze Zeit an der A9 in der Nähe des Dreiecks Werder und zeigten Tempo-100-Schilder. An dieser Stelle wird das Tempolimit offiziell aufgehoben.

Protest gegen Abhängigkeit von russischem Öl auf A9 bei Potsdam

„Der ein oder andere Fahrer hat gehupt“, berichtet Benjamin Stephan von Greenpeace – ob zustimmend oder ablehnend, konnte er nicht deuten. Die Tempo-100-Schilder waren auf einem Hintergrund in den ukrainischen Nationalfarben – Blau und Gelb – angebracht. Denn es ging den Umweltschützern sowohl um ein spritsparendes Limit als auch um den Hinweis auf die Abhängigkeit von russischen Öl-Lieferungen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine.

Greenpeace-Aktivist am Mittwoch an der A9. Quelle: Gordon Welters/Greenpeace

Ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen und 80 auf Landstraßen hätte nach Greenpeace-Berechnungen seit Kriegsbeginn 170 Millionen Euro an Zahlungen für russisches Öl eingespart. Diese Zahlen würden vom Umweltbundesamt gestützt, sagte Stephan der MAZ. Zumindest für die Zeit des Krieges sollte das Tempo generell gedrosselt werden. So sei die Abhängigkeit von Ölimporten einfach zu senken.

„Wir haben diese Stelle bewusst gewählt, weil sie nah zu Berlin und zur Bundesregierung ist und weil Brandenburg ganz besonders von russischem Öl abhängig ist“, erklärte Stephan weiter. Adressat sei vor allem die FDP, die sich gegen ein Tempolimit auf Autobahnen sperre. „Solange sie diese Position vertritt, wird es weitere Aktionen geben.“

Greenpeace setzt sich für einen Importstopp für russisches Öl ein. Im Gegenzug soll es autofreie Sonntage geben, verlängerte Homeoffice-Regelungen und einen Stopp von Inlandsflügen. Insgesamt hat die Organisation zehn Sofortmaßnahmen vorgeschlagen, um die Öl-Abhängigkeit zu reduzieren.

Anhänger der Organisation brachten die Schilder am Mittwochmorgen an einer Fuß- und Radwegbrücke über den drei Fahrspuren in Richtung Leipzig an. Eineinhalb Stunden dauerte die Aktion, bis sie von der Polizei abgebrochen wurde. Die Beamten sammelten auch die Schilder ein. Ob es Anzeigen oder Ermittlungsverfahren wegen Eingriffs in den Verkehr gibt, ist noch nicht bekannt.

Von Burkhard Fraune und Alexander Engels