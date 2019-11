Fluchtbericht aus Babelsberg: „Für die Firma wollte ich nicht arbeiten“

Griebnitzsee

Sie wohnen nur einen Steinwurf von ihrem Fluchtort entfernt, am heutigen Berliner Mauerweg. Bald ist es ein halbes Jahrhundert her, dass Hans Drawe in der Stubenrauchstraße, um 2 Uhr nachts, die Leiter aus dem Hauskeller holte und an die Grenzmauer stellte. Seine Frau Renate sollte mit dem kleinen Söhnchen im Arm zuerst hinüber steigen. Seit zwei Wochen hatten sie die Grenzposten Tag und Nacht beobachtet, um ein Gefühl zu entwickeln, wann sie erscheinen könnten. Am Ende ging es ganz schnell und problemlos. Sogar Nachbarn, die das Geschehen mitbekommen hatten, wollten noch geschwind mit über die Leiter. Auf der anderen Seite erwartete sie die Westberliner Polizei. Es war der 3. Oktober, 1970.

Der Schlüsselmoment im Kaderbüro

„Die meisten Fluchtgeschichten enden mit einem Happy-End“, sagt Hans Drawe im eleganten Wohnzimmer der Eheleute, „aber uns hat niemand an die Hand genommen.“ Das Notaufnahmelager Marienfelde sei für sie ernüchternd gewesen, erwartete man doch, dass sie in Doppelstockbetten aus Metallrohren schliefen. Auch ein erster Gang über den Kurfürstendamm hätte ihnen die Augen geöffnet: Aufgrund der Werbung hatten sie sich mehr versprochen. „Es ging uns gut im Osten“, sagt Hans Drawe, außer dem Reisen hätte ihnen nichts gefehlt und auch das hätte er als Defa-Dramaturg erreichen können, natürlich ohne Familie. Aber da gab es diesen Schlüsselmoment, als er ins Kaderbüro gerufen wurde und der Chef den Raum verließ. Zwei fremde Männer blieben mit ihm im Zimmer und der eine schloss die Tür von innen ab.

Das Fluchthaus von Renate und Hans Drawe Quelle: Privat

Sie zeigten ihm ihre Dienstausweise der Staatssicherheit, erinnert sich Drawe. „Du bist doch auch Genosse“, begann das Gespräch und ihm sei schlagartig klar gewesen, was folgen würde und dass er nicht mit denen kooperieren würde. „Meine Karriere an der Filmhochschule kann ich mir an den Hut stecken“, sei dem damals 27-Jährigen durch den Kopf geschossen. Er erbat sich 14 Tage Bedenkzeit.

Schuldgefühle gegenüber dem Chef

Während die Leitern in anderen Häusern fest verkettet gewesen seien, um genau die Flucht über die damals noch leicht überwindbare Mauer nicht zu fördern, hatte man bei ihnen freien Zugang. „Ich fühle mich nicht als Verräter der DDR gegenüber“, sagt Drawe, „sondern gegenüber meinem Chef, der uns die Wohnung über den Arbeits- und Produktionsräumen überlassen hatte“. – „Trotz des Kindes und mehrerer Anträge wohnten wir immer noch bei meinen Eltern“, ergänzt seine Frau.

Die Westseite der Stubenrauchstraße wurde später stärker abgetrennt und mit einem Wachturm ergänzt. Quelle: Privat

Es folgten eine Übersiedlung nach Hessen und eine Zeit der Etablierung, die Drawe als äußerst belastend empfand. Da sie nicht als politische Flüchtlinge eingestuft wurden, erhielten sie keinen Startkredit und mussten ihren Flug selbst bezahlen. Zwar konnte seine Frau ihre Arbeit als Lehrerin nach einer Prüfung wieder aufnehmen, doch er musste sich sieben Jahre freiberuflich durchschlagen. „Klinkenputzen“, wie er es nennt. Dann erhielt er über Kontakte eine feste Anstellung als Hörspielregisseur beim Hessischen Rundfunk und machte doch noch die erträumte Karriere. „Da brach für mich der Sozialismus an: fest angestellt, mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, sagt er ironisch.

Sozialisation statt Sozialismus

Die Eheleute wunderten sich über einiges im Westen. In Renate Drawes Lehrerumfeld war ständig von Sozialisation die Rede; sie kannte nur den Begriff Sozialismus. Auch ihr Mann stellte im Gespräch in der Redaktion fest, dass ihre Ausbildung nicht so gut war, wie sie gedacht hatten. „Von der Philosophie und Psychologie des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel Freud, hatten wir nichts gehört. Wir lasen nur die Theorien des Marxismus.“

Renate und Hans Drawe in Griebnitzsee, nahe dem Fluchtort Stubenrauchstraße Quelle: Gabriele Spiller

Nach ihrer Pensionierung zog es sie zurück in die alte Heimat, dabei hatten sie schon mit Berlin geliebäugelt und dort eine Wohnung erworben. Als sie die licht durchflutete Maisonette am Griebnitzsee entdeckten, war die Entscheidung jedoch klar. Am neuen Ort fand Hans Drawe auch die Ruhe, um sich die „Zerrissenheit von der Seele schreiben“. Manchmal kämen die Erinnerungen innerhalb der Familie hoch, denn er hat eine doppelte Fluchterfahrung. Mit den Eltern war er bereits aus Königgrätz im heutigen Tschechien nach Bayern geflüchtet.

Die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestags des Mauerfalls scheinen keinen besonderen Eindruck auf das Paar zu machen. Auch mit der Lage ihrer Wohnung nahe der Fluchtstelle gehen sie gelassen um: „Es wäre nur schmerzlich, wenn ich für ,die Firma’ gearbeitet hätte“, sagt Hans Drawe. Seine Frau fügt hinzu: „Wir haben kein schlechtes Gewissen, weil wir niemanden verraten haben.“ Auch ihr Sohn, der immer dankbar für die Flucht gewesen sei, hat seinen Weg gefunden: Im fernen Brasilien hat er sich niedergelassen. Die Familie hat, mit Freiheit und Wohlstand, aus beiden Welten das Beste für sich gemacht.

„Griebnitzsee“ – der Thriller Hans Drawehat drei Bücher im Selbstverlag veröffentlicht: den Lyrikband „Seelengesichter“ mit eigens am Computer angefertigten Illustrationen, „Die Verführung“ über die Affäre einer Unterstufenlehrerin und Frau eines Stasi-Offiziers mit einem Praktikanten sowie den Thriller „Griebnitzsee“. In dieser Fluchtgeschichte steckten zu 60 Prozent seine Erfahrungen, sagt der Autor dazu. Aus dramaturgischen Gründen habe er die Erzählung jedoch zugespitzt – Mutter und Kind werden in seinem Buch auf der Flucht von Grenzern erschossen. Das Buch ist online bestellbar.

Von Gabriele Spiller