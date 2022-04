Potsdam: Größtes studentisches Filmfestival Europas Sehsüchte veröffentlicht Programm 

Potsdam

Tiefer und tiefer sinkt eine junge Frau im Wasser hinab. Um sie herum Dunkelheit, aus der die Tentakeln einer Krake sie langsam umschlingen.

Die Krake ist zum Glück computeranimiert und die Frau sinkt nicht in die Tiefen des Ozeans, sondern auf den Grund eines Schwimmbeckens. Vor ihr im Wasser filmt ein Kameramann in voller Tauchmontur. Er und die Schauspielerin sind Teil der Filmcrew von „Unter Wasser Lila“. Einer der Filme, die ab 20. April auf dem 51. Filmfestival Sehsüchte in Potsdam gezeigt werden. Das Besondere an Sehsüchte: Es ist ein studentisches Filmfestival. Über hundert Filme von Studierenden aus 50 Ländern werden gezeigt. Damit ist es das größte Europas.

Auf dem Set des studentischen Filmprojekts "Unter Wasser Lila". Quelle: Yavor Minchev

„Unter Wasser Lila“ ist das Abschlussprojekt von Jenny Kleine und Pia Mozet, die beide an der Bauhaus-Universität Weimar Medienkunst und Gestaltung studieren. „Es ist ein ziemlich großes Abschlussprojekt, das etwas aus dem Ruder gelaufen ist“, lacht Jenny Kleine, die sowohl das Drehbuch schrieb, als auch gemeinsam mit Pia Mozet Regie führte.

Aufwendige Produktionen beim Sehsüchte-Festival

Die Aufwendigkeit des Films und seiner Produktion stach auch Clemens Meyer vom Sehsüchte-Team ins Auge. Er ist bei dem Festival unter anderem für die Sektion mit Fokus auf die beste Produktion zuständig, wofür „Unter Wasser Lila“ nominiert ist. „Der Film fiel dadurch auf, dass er mit Computeranimationen für die Krake arbeitet. Bei dem Thema und dem Genre eine Überraschung für uns. Außerdem wurde er komplett nachhaltig produziert, unter der Leitung von Frederike Merkel.“ Das alles mit einem verhältnismäßig kleinen Budget zu schaffen, sei eine Leistung.

Frederike Merkel, Jenny Elisabeth Kleine und Pia Mozet sind für ihren Film "Unter Wasser Lila" beim Sehsüchte-Festival für die beste Produktion nominiert. Quelle: FangSheng Chou

Kleine und Mozet befassen sich in dem 34-minütigen Film mit Depressionen, genauer mit Depressionen während und nach der Schwangerschaft. Dass für einen solchen Film eine Krake eine Rolle spielt, mag auf den ersten Blick wenig naheliegend erscheinen. Für Jenny Kleine ist sie zentral.

„Während der Pandemie bin ich in meinem Umfeld immer häufiger mit Depressionen konfrontiert worden“, erzählt die 27-Jährige. Mehr und mehr setzte sie sich deshalb mit dem Thema auseinander und begann, Interviews mit Betroffenen zu führen. „Oft suchten die Personen nach Worten, um ihre Gefühle zu beschreiben. Doch meist sind diese so überwältigend, dass das Vokabular dafür nicht ausreicht“, so die Filmemacherin.

Ein Film über Depression und Liebe

Ein Film eröffne andere Möglichkeiten als Worte, um Verständnis zu schaffen. Und Verständnis zu schaffen und das Thema zu enttabuisieren, waren wichtige Ziele für Kleine. In ihrer Vorarbeit kristallisierte sich für sie mehr und mehr das Bild der Krake heraus. Es mache die komplexe Gefühlswelt während einer Depression weit über Worte hinaus verständlich, findet sie: „Eine Depression umarmt dich wie eine Krake. Du kannst dich in ihre Umarmung fallen lassen, weil sie Schutz verspricht. Falschen Schutz. Und wenn du dich dann in ihre Tentakeln begibst, zieht sie dich hinunter in die Tiefe.“

So geht es in „Unter Wasser Lila“ auch Mara. Sie wird von ihrer Gefühlswelt überrollt, als sie von ihrer Schwangerschaft erfährt. Ängste und Zweifel überwältigen sie und verwandeln sie in eine leise, antriebslose Kopie ihrer selbst, während sie versucht, eine Entscheidung zu treffen. Der Film handelt aber nicht nur von Depressionen, sondern auch von der Leichtigkeit und der Schwere des Liebens, des Verlierens und des neu Beginnens, heißt es auf der Sehsüchte-Website.

Pia Zessin spielt Mara, die während ihrer Schwangerschaft in eine Depression rutscht. Quelle: klemopictures

Außerdem spiegle der Film die Gesamtheit und Vielfalt des Programms wider. Daher wurde er auch für den barrierefreien Block ausgewählt. Diese Sektion sei absolut neu in der Geschichte des Festivals und zeichne sich dadurch aus, dass die Filme mit Audiodeskriptionen sowie erweiterten Untertiteln für Menschen mit Hör- oder Sehbeeinträchtigungen aufgeführt werden.

Erstes Mal barrierefreier Block auf Potsdamer Filmfestival

„Da in dieser Festivalausgabe die Themen Diversität, Repräsentation, und Zugänglichkeit im Vordergrund stehen, wollte Sehsüchte die ersten Schritte Richtung Barrierefreiheit wagen“, ist in einer Pressemitteilung zu lesen.

Noch seien viel zu wenig Filme barrierefrei, obwohl deutsche Produktionen seit 2014 auch eine barrierefreie Fassung mitliefern müssten. Bei internationalen Filme käme dies jedoch nicht zum Tragen, sodass mehr als die Hälfte aller in den Kinos gezeigten Filme nicht barrierefrei seien. Daran möchte das Festival etwas ändern.

Das studentische Filmfestival Sehsüchte findet vom 20. bis 24. April in Potsdam-Babelsberg statt. Es ist bereits die 51. Auflage. Es ist das größte studentische Filmfest Europas. Ziel ist es, den Austausch zwischen den geladenen Filmemacher und zwischen ihnen und dem Publikum zu ermöglichen. Mehr als 100 Festival-Filme werden in diesem Jahr in Potsdam zu sehen sein. Kontakt: 0331 6202780

Die Filmemacherin Jenny Kleine freut sich jedenfalls schon sehr darauf, ihren Film Ende April im Thalia-Kino in Potsdam zu sehen. „Die Stimmung dort ist ganz besonders“, sagt Kleine. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass nicht nur die Filmschaffenden allesamt noch studieren.

Sehsüchte in Potsdam in studentischer Hand

„Von der Festivalleitung bis hin zur Einlasskontrolle – das ganze Team von Sehsüchte besteht aus Studierenden“, sagt Clemens Meyer vom Festival-Team, der selbst für einen Master an der Filmuniversität in Babelsberg eingeschrieben ist. „Das ist die beste Lehrveranstaltung für Projekt- und Festivalmanagement, die es geben kann“, so Meyer, der Sehsüchte dieses Jahr zum ersten Mal mitorganisiert. Er musste Filme sichten, Jury-Mitglieder auswählen, Panels zusammenstellen und vieles mehr.

Ein Film liegt ihm besonders am Herzen: „Heller Weg“. Darin geht es um einen ukrainischen Journalisten, der im Donbass interniert und gefoltert wurde. „Als wir ihn im Dezember gesichtet haben, war er schon beeindruckend. Jetzt ist er aktueller denn je.“

Von Judith von Plato