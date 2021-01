Potsdam

Am Samstagvormittag musste die Feuerwehr Potsdam zu einem Einsatz in die Großbeerenstraße ausrücken. Eine umgekickte Kiefer lehnt derzeit noch in einer Baumkrone, droht allerdings auf die Straße zu kippen. Zehn Einsatzkräfte sind vor Ort und haben die Straße gesperrt, um die Gefahr zu beseitigen.

Von MAZonline