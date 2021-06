Potsdam

Der Start für den digitalen Impfnachweis verlief am Montag in Potsdams Apotheken unterschiedlich. Was alle jedoch einten, war die große Nachfrage der Potsdamer nach dem digitalen Dokument. Teilweise warteten Kunden schon vor der Öffnung an der Apothekentür. Auch per Telefon oder Whatsapp meldeten sich vollständig Geimpfte.

Apotheken hoffen auf den weiteren Verlauf der Woche

Allerdings sind noch nicht alle Apotheken am Start, weil ihnen noch der Code fehlt, um am System teilnehmen zu können. So ist das zum Beispiel in der Babelsberg Apotheke in der Großbeerenstraße. Jeder zweite Kunde habe nach dem Impfpass gefragt, berichtet Michaela Kehl. Sie hofft, dass die Apotheke im Verlauf der Woche an den Start gehen kann. Bis dahin informiere sie die Kunden, dass sie keine Sorge haben müssen, dass Dokument nicht zu bekommen und weist darauf hin, dass der gelbe Impfausweis einen gültigen Nachweis darstellt.

Die Apotheken, die noch auf den Code warten, gehen unterschiedlich damit um. Neben der Aufklärung, wie in Babelsberg, bieten sie die Möglichkeit an, sich registrieren zu lassen, um informiert zu werden, wenn die Apotheke startklar ist.

Kunden können Ihren Impfpass in der Apotheke lassen

Richtig gut lief es am Montagvormittag bei Katharina Schreiner in der Apotheke Schwarzer Bär in der Dortustraße. Zwischen 8:30 Uhr und 11 Uhr konnte sie 40 QR-Codes ausstellen. Und auch Inken Jung hatte in der Humboldt Apotheke mit 15 erstellten Zertifikaten einen guten Start. Allerdings war die notwendige Apothekenmanager-Homepage zeitweise überfordert von den vielen Zugriffen. Damit hatten Jungs Mitarbeiter in ihrer zweiten Apotheke zu kämpfen. Jung klingt dennoch begeistert und hat für die technischen Probleme eine einfache Lösung gefunden. „Wenn die Kunden möchten, können sie ihren analogen Impfnachweise hier lassen. Wir bereiten dann alles vor und sie können später wieder kommen.“

In den Impfzentren werden die digitalen Nachweise seit Donnerstag ausgestellt. Das funktioniert laut Pressesprecher Christian Wehry gut. Jeder vollständig Geimpfte, so er denn will, bekommt den QR-Code. Ob Geimpfte drauf verzichten, darüber ist ihm nichts bekannt.

Wie bereits informiert, wird das Land Brandenburg allen Personen, die ihren vollständigen Impfschutz in einem Impfzentrum des Landes oder durch ein mobiles Impfteam schon erhalten haben, den digitalen Impfnachweis automatisch per Post zusenden. Der Versand der Briefe beginnt Ende dieser Woche.

Für die Hausarztpraxen wird noch an technischen Lösungen gearbeitet. Wehry geht davon aus, dass eine große Zahl an Praxen im Rahmen des üblichen Quartalsupdates von ihren IT-Betreuern die entsprechende Softwarelösung erhalten werden.

Von Elvira Minack