Innenstadt

Die Forderung, dass das Glockenspiel der Garnisonkirche auf der Plantage eingeschmolzen werden sollte, hat zu heftigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken geführt.Die Grünen-Stadtverordnete Saskia Hüneke, Urheberin des Antrags und baupolitische Sprecherin der Fraktion, hat deshalb in einer Mitteilung am Mittwoch näher die Gründe für die Idee erläutert.

Revisionismus aus reaktionären Kreisen der alten Bundesrepublik

Auslöser für den Antrag sei das Gutachten der Garnisonkirchenstiftung gewesen. Es bestätige den revisionistischen Charakter der Glockeninschriften, so Hüneke. „Unser Vorschlag klingt sehr radikal und wird Anlass für Diskussionen sein. Man kann natürlich argumentieren: Die Inschriften hört man ja nicht. Aber Glockeninschriften sind seit jeher programmatisch. Hier verknüpfen sie in ihrer Gesamtheit auf inakzeptable Weise christliches Gedankengut, preußische Geschichte und den Geschichtsrevisionismus aus reaktionären Kreisen der alten Bundesrepublik.“

Saskia Hüneke ist Stadtverordnete der Grünen. Quelle: Stefan Gloede

Diese Aussage sei 1990, als das Glockenspiel der Stadt geschenkt wurde, „nicht klar und nicht gewollt“, als man die Aufstellung beschloss. „Auch wichtigen Spendern war das damals so sicher nicht bewusst“, schreibt Hüneke.

Ihre Fraktion könne sich mit den Erkenntnissen von heute nicht vorstellen, „die Glocken an diesem oder auch an einem anderen Ort zu belassen“, zugleich sei eine Einlagerung teuer. Die Bromnzeglocken einzuschmelzen sei „die schlichte Konsequenz aus alldem“, so Hüneke, die trotz allem eine Dokumentation des Glockenspiels für erforderlich halte.

Von Peter Degener