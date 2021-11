Potsdam

Konsul, Werftbesitzer, Vater einer Vorzeigefamilie. Karsten Bernick genießt einen guten Ruf in der norwegischen Kleinstadt am Meer, in der Henrik Ibsens Drama „Die Stützen der Gesellschaft“ spielt. Doch im Laufe des Theaterstücks entpuppt sich Saubermann Bernick als ein Betrüger mit einer dunklen Vergangenheit.

In der neuen Inszenierung von Sascha Hawemann am Hans-Otto-Theater in Potsdam, die am Freitag Premiere feiert, wird Bernick von Ensemble-Schauspieler Guido Lambrecht verkörpert. „Bernick hat unheimlich viel Macht – nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische“, beschreibt Lambrecht seine Rolle. Und auch wenn Unternehmer Bernick sich hauptsächlich für Macht und Profit interessiert, kann Lambrecht die Figur in manchen Teilen nachvollziehen.

Vom Lebemann zum eiskalten Unternehmer

Bernick erinnere ihn an einen alten Freund, der eine Transformation durchmachte und vom Punker zum Bänker wurde. Auch Bernick hat eine spannende Vorgeschichte: „Er war ein Lebemann, der viel umherreiste, bevor er in die Kleinstadt zurückkehrte, um seine Mutter in der Werft zu unterstützen.“

In „Die Stützen der Gesellschaft“ lebt Unternehmer Bernick zusammen mit seiner Frau Betty und Sohn Olaf in einer norwegischen Kleinstadt. Er ist angesehen in der Gemeinde, sorgt für Wohlstand und Arbeitsplätze. Das saubere Image kommt ihm bei seinem neuen Projekt zugute: Bernick will eine Eisenbahntrasse bauen und bedient sich dafür illegaler Mittel.

Karsten Bernick will sein sauberes Image bewahren

Deshalb kommt es ihm sehr ungelegen, dass sein Schwager Johan und dessen Halbschwester Lona überraschend aus Amerika zurückkehren. Denn die beiden wissen etwas aus Bernicks Vergangenheit, das ihn ruinieren könnte, sobald es an die Öffentlichkeit gelange. Um den Schein zu wahren und sein Unternehmen zu retten, schreckt der Unternehmer vor nichts zurück. Nicht einmal vor einem Mordkomplott.

Das Publikum lernt Bernick während des Stücks in unterschiedlichsten Situationen kennen: in seiner offiziellen Rolle als Unternehmer, in seinem familiären Umfeld oder konfrontiert mit Gefühlen zu einer alten Liebe. Diese verschiedenen Facetten spiegeln sich auch in der Spielweise wieder. „Mal hat eine Szene unheimlich viel Geschwindigkeit, dann gibt es eine ruhige Situation, die fast kammerspielartig wirkt, und danach finden wir uns in einer Szene, wie auf einem Rockkonzert, wieder“, sagt Lambrecht.

Sascha Havemann hat vorher schon in Potsdam inszeniert

Für den Regisseur des Stücks, Sascha Havemann, stehe die Figur Karsten Bernick auch noch für etwas anderes, sagt Lambrecht: „Für den kranken und sterbenden Kapitalismus, der unbedingt weitermachen muss. Um jeden Preis.“ Sascha Hawemann ist am Hans-Otto-Theater kein Unbekannter, von 1995 bis 2000 inszenierte er dort regelmäßig. Seit 2001 inszeniert er frei, unter anderem am Schauspiel Hannover, am Theater Bonn oder am Maxim-Gorki-Theater Berlin.

„Es ist sehr lustvoll und energetisch, mit Sascha zusammenzuarbeiten. Er schafft es, dass sich alle Ensemblemitglieder in dem Stück wiederfinden und Lust haben, den Abend gemeinsam zu verteidigen“, sagt Lambrecht. Er hofft, dass sich der Spaß und die Leidenschaft der Inszenierung auch auf das Publikum übertragen werden.

„Die Stützen der Gesellschaft“ sollte eigentlich im Frühjahr 2020 schon aufgeführt werden. Knapp eine Woche vor der Premiere musste das Projekt abgeblasen werden – Corona. Jetzt – zwei Jahre später – kann das Ensemble endlich die Premiere feiern.

„Die Stützen der Gesellschaft“ ist immer noch aktuell

1877 wurde Ibsens Stück uraufgeführt. Offenbar habe sich in der langen Zeit an dem kapitalistischen System nicht viel verändert, findet Lambrecht. Eher habe es sich noch mehr verschärft. „Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer mehr auseinander.“ Menschen wie Bernick würde man auch heute noch zahlreich in der Politik finden. „Das sind Leute, die in politische Ämter gehen, um besser Geschäfte machen zu können. Nicht um dem Staat und den Bürgern zu dienen.“

Das Stück lasse sich problemlos auch auf Vorgänge in einer Stadt wie Potsdam übertragen. Unternehmer, die Bauprojekte planen, gehe es natürlich immer um den eigenen Profit, so Lambrecht. Allerdings hätten solche Projekte auch oft positive Nebeneffekte für die Region, so wie Bernicks Bahntrasse. Darin liegt für Lambrecht die Krux: „Menschen, die Risiken eingehen und Ideen vorantreiben, sind zwar häufig Ausbeuter, aber sie bewegen auch die Welt.“

Termine: Die Premiere für „Stützen der Gesellschaft“ am 19. November im Großen Haus ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen: Am 20. November um 19.30 Uhr, am 28. November um 17 Uhr, am 4. Dezember um 19.30 Uhr, am 10. Dezember um 19.30 Uhr, am 11. Dezember um 19.30 und am 19. Dezember um 15 Uhr.

Von Lena Köpsell