Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam wird mit dem Klinikum Ernst von Bergmann Partner im Projekt „Next Generation Hospital“ der Hasso Plattner Foundation (HPF). Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) stellte das Projekt am Mittwochabend gemeinsam mit Moritz Matthey von der HPF  im Hauptausschuss den Stadtverordneten vor. Mit dem Projekt sollen Themen wie Echtzeitanalyse von umfassenden Gesundheitsdaten, Nutzung von künstlicher Intelligenz und Sensortechnologien sowie neue Prozess- und Arbeitsabläufe entwickelt und zukünftig an klinischen Standorten umgesetzt werden.

„Damit bietet sich für uns eine einmalige Chance. Die Neuausrichtung im städtischen Klinikum mit der Idee vom technisch zukunftsfähigen Krankenhaus verbinden zu können und dabei versierte Partner wie die Hasso Plattner Foundation zu haben, zeigt einmal mehr die Chancen des Wissenstransfers am Standort Potsdam“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert. Im Rahmen des regelmäßigen Austauschs zwischen der Landeshauptstadt und der Hasso Plattner Foundation kam Ende vergangenen Jahres die Frage auf, ob es die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der begonnenen Neustrukturierung des Klinikums Ernst von Bergmann gebe.

Anstoß für digitalen Transformationsprozess des Klinikums

Schubert betonte, dass bereits die erste Analyse des Covid-19-Ausbruchs im Klinikum im Frühjahr 2020 sowie die Ergebnisse der eingesetzten Expertenkommission die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Veränderungsprozesses am Klinikum gezeigt haben. „Dieser Transformationsprozess bietet dem städtischen Klinikum die einmalige Gelegenheit, das Krankenhaus von Grund auf neu zu denken und diese Erkenntnisse in Potsdam in die Realität zu übertragen. Neueste Innovationen und digitale Ansätze können von vornherein in den Klinikbetrieb integriert werden“, so Schubert.

Darüber hinaus bietet das Projekt die Chance, ein Netzwerk an Experten für Digitalisierung, Innovation und Forschung im Gesundheitsbereich zu bilden und dieses zum langfristigen Erfahrungsaustausch zu nutzen. Nicht zuletzt kann das Projekt mit digitalen Lösungen für Fragen der Gesundheitsvorsorge dazu beitragen, deren Qualität in der Landeshauptstadt Potsdam und der Region nachhaltig zu verbessern.

Digitale Lösungen für Diagnostik, Behandlung und Pflege

„Wir freuen uns, als einziges kommunales Krankenhaus Teil des Projektes ‚Next Generation Hospital‘ zu sein. Als klinischer Partner für Forschung und Innovation in der Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg dazu beizutragen, digitale Lösungen zur Verbesserung von Diagnostik, Behandlung und Pflege auf den Weg zu bringen, ist zukunftsweisend für das Klinikum Ernst von Bergmann“, sagt der Sprecher der Geschäftsführung des Bergmann-Klinikums, Hans-Ulrich Schmidt.

„Die Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems hin zu einem digitalen Gesundheitsökosystem, welches die Interessen und Bedürfnisse des Bürgers in den Mittelpunkt stellt, ist ein zentrales Anliegen der HPF“, sagt Moritz Matthey, Projektleiter des Hasso Plattner Foundation. Im weiteren Verfahren beabsichtigt Mike Schubert, einen Letter of Intent mit der Hasso Plattner Foundation zur Durchführung des Projektes am Klinik-Standort Potsdam zu unterschreiben. Eine vertiefende Darstellung des Vorhabens soll im Rahmen eines geplanten Workshops mit Klinikum und Stadtverordneten vorgenommen werden.

Von Feliks Todtmann