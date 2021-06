Innenstadt

Steht der AG Innenstadt ein Umbruch bevor? Potsdams älteste Händlergemeinschaft hat ihren Vorstand neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Bärbel Schälicke hatte bereits im Herbst angekündigt, aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Sie war im Sommer 2018 an die AG-Spitze gerückt, nachdem eine Rücktrittswelle den Vereinsvorstand ereilt hatte. Bei der Nachwahl ging es damals lediglich darum, die vakanten Posten zu besetzen – der Vorstand selbst wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Altbekannte Akteure gewählt

Eigentlich hätten die Neuwahlen bereits 2020 stattfinden sollen, wurden aber wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Nun waren die 91 stimmberechtigten Mitglieder aufgefordert, ihr Votum per Briefwahl abzugeben. Acht Kandidaten haben sich für die insgesamt sieben Vorstandsposten aufstellen lassen. Gewählt wurden vor allem altbekannte Akteure: mit 49 Stimmen Manuela Damm von der Veranstaltungsagentur Coex, die unter anderem für den Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ verantwortlich zeichnet, der Karstadt-Filialleiter Michael Noss (43), der Rechtsanwalt und CDU-Stadtverordnete Götz Friederich (35), Schausteller Jörg Meyer (34), Augenoptikermeister Stefan Scharnbeck (34), Fielmann-Filialleiter Johannes Haerkötter (32) und Lakritz-Kontor-Chef Dietmar Teickner (30).

Wer der oder die neue Vorsitzende der AG Innenstadt wird, ist damit aber noch nicht entschieden. Die einzelnen Vorstandsposten werden die Gewählten bei einer konstituierenden Sitzung unter sich verteilen: Das Treffen ist dem Vernehmen nach für die letzte Juni-Woche anberaumt. Danach müssen ein Notar und das Amtsgericht die neuen Vereins-Verhältnisse bestätigen. Als aussichtsreichster Kandidat für den Vereinsvorsitz gilt Götz Friederich.

„Meine Aufgabe war es, die AG in geordnete Bahnen zu führen“

Bärbel Schälicke (69) gibt ihre Aufgabe mit einem lachenden und einen weinenden Auge ab, ist sie der AG doch von erster Stunde an eng verbunden. 1995 hatte sie zunächst die AG City mit aufgebaut, die 2003 mit der Werbegemeinschaft Potsdam zur AG Innenstadt fusionierte. Bis 2013 war Bärbel Schälicke für die AG als Innenstadtkoordinatorin tätig. Als sie vor drei Jahren die Geschicke der AG in die Hände gelegt bekam, spielte sie direkt mit offenen Karten und kündigte an, nur für den Rest der Wahlperiode zur Verfügung zu stehen. „Meine Aufgabe war es, die AG nach einer unruhigen Zeit wieder in geordnete Bahnen zurückzuführen, sodass man endlich wieder gemeinsam vorankommen kann“, sagt Bärbel Schälicke.

„Die Kunden entscheiden über eine lebendige Innenstadt“

Diesen Zeitpunkt sieht sie nun – trotz der krisengeschüttelten Pandemie-Monate – gekommen. „Die Stimmung unter den Händlern ist wieder besser“, sagt Bärbel Schälicke. „Das Aufatmen war groß, als die Test- und Terminpflicht für den Einzelhandel fiel. Die Läden füllen sich und auch der Tourismus lebt nun langsam wieder auf.“ Besonders erfreulich: Keiner der AG-Händler habe in der Pandemie aufgeben müssen: „Die Sorgen sind aber nicht vom Tisch“, so Bärbel Schälicke. Einige Mitstreiter hätten nun auch den dritten Schwung der Corona-Überbrückungshilfe beantragt. „Wir werden wohl erst in den nächsten Monaten sehen, ob alle über den Berg sind. Jetzt gilt mehr denn je: Die Kunden, also die Potsdamerinnen und Potsdamer, entscheiden, ob sie eine lebendige Innenstadt wollen.“

Bevor Bärbel Schälicke die Geschäfte offiziell an den neuen Vorstand übergibt, hat sie eine kleine Abschiedstour durch die Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft geplant. „Ganz aus der Welt bin ich ja nicht“, sagt sie, „ich werde mich weiter für unser schönes Potsdam engagieren.“ – Etwa im Vorstand des Stadtschloss-Vereins.

Verquickung mit Händlerkollektiv Ici

Sie ist nicht die einzige im Vorstand der AG Innenstadt mit geteiltem Engagement: Götz Friederich etwa ist Präsident des Marketing Clubs sowie Vorsitzender des Wirtschaftsrats. Dietmar Teickner gehört ebenfalls dem Vorstand von Ici an. Das im Frühjahr 2020 – ebenfalls für die Innenstadt – gegründete Händler- und Gastgeberkollektiv will sich selbst nicht als Konkurrenz zur AG Innenstadt begreifen, verfolgt aber die gleichen Ziele. Bärbel Schälicke nimmt das gelassen. „Engagement ist immer wichtig. Alles, was für die Innenstadt geschieht, ist ein Plus, ist ein Fortschreiten“, sagt sie. „Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir uns zusammensetzen und unsere Kräfte bündeln. Kleine Geschäfte, große Geschäfte, Restaurants, Bars, Cafés, Hotels, Kunst und Kultur: Wir alle wollen für die Potsdamer und ihre Gäste da sein. Wir alle wollen das gleiche – eine schöne, funktionierende Innenstadt. Gemeinsam können wir mehr erreichen.“

Von Nadine Fabian