Das Votum der Potsdamer Stadtpolitik war eindeutig: Das „Ernst-von-Bergmann“ soll seine Mitarbeiter künftig nach Tarif (TVöD) bezahlen. Doch Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt rebelliert, drohte in der vergangenen Woche bei Einführung des Tarifs erhebliche Stellenkürzungen an. Im MAZ-Interview erklärt er seine Ziele.

Herr Schmidt, warum wollen sie ihre Mitarbeiter nicht anständig bezahlen?

Hans-Ulrich Schmidt: Ich finde diese Art der Wertung nicht angemessen. Für mich ist das Marktniveau ausschlaggebend, wir zahlen etwa im Service-Bereich heute schon darüber. Unsere Mitarbeiter haben zudem eine Vielzahl von Leistungen, die andere nicht haben. Dass sich die Lebensverhältnisse in Potsdam verändert haben, gerade in den letzten Jahren, das sehen wir natürlich. Diese Diskussion hatten wir auch in der Mitarbeiterversammlung. Da sagte uns ein Mitarbeiter: Die Mieten steigen, ich hab immer weniger Geld im Portemonnaie.

Trotzdem bleibt es dabei, dass mit den Servicegesellschaften ein Niedriglohnsektor bedient wird. Die Verdienste liegen zum Teil bei unter 2000 Euro brutto – für körperlich sehr anstrengende und zudem verantwortungsvolle Arbeit. Reicht es da marktüblich zahlen?

Deswegen gehen wir ja heute schon in vielen Bereichen darüber hinaus. Ich habe als Geschäftsführer aber auch die Verantwortung für das gesamte Unternehmen. Ich möchte das mal an zwei Zahlen darstellen. Als Klinikum haben wir ja etwa 200 Millionen Euro Umsatz, aber dabei eine Rendite von nur rund 0,5 Prozent. Kein privater Träger, kein privates Unternehmen würde für 0,5 Prozent Umsatzrendite seine Arbeit machen. Aber für uns das in Ordnung, das ist quasi eine schwarze Null. Das ist jedoch ein ganz fragiles System – sobald ein bisschen mehr Kosten oder weniger Erlöse da sind, dann kippt das.

Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt bei einer Presse-Konferenz mitten in der Corona-Krise. Quelle: Friedrich Bungert

Muss denn ein kommunales Krankenhaus diese Leistungen von Catering, Reinigung bis hin zu Kita und sozialen Angeboten unbedingt leisten?

Ich glaube, diese ergänzenden Leistungen sind gut. Man bewegt sich innerhalb eines Netzwerkes und kann den Patienten oder Klienten unterschiedliche Leistungen zukommen lassen. Unser Vorteil sind hierbei kurze Wege – für die Patienten, für die internen Absprachen. Aber es ist wichtig, jede Leistung einzeln anzuschauen und bewerten zu können – was ja auch der Grund ist, warum wir unterschiedliche Gesellschaften haben und nicht alles „aus einem Kuchen backen“.

Die Politik hat klar entschieden, dass es zurück in den TVöD gehen soll. Jetzt rebellieren Sie dagegen, drohen, dass ein Großteil der Mitarbeiter entlassen werden muss. Was wollen Sie ganz konkret von der Stadt?

Mir ist wichtig festzustellen: Hier rebelliert keiner. Mein Punkt ist jedoch zu betonen: Alles, was zusätzliche Kosten oder eine Kostenerhöhung bedeutet, muss gegenfinanziert sein. Ich finde den Entschluss der Stadtverordneten grundsätzlich gut und richtig. Sie wollen, dass die Mitarbeiter mehr Geld bekommen – das ist das Motiv dahinter. Als Geschäftsführer in einem Unternehmen mit der Zielsetzung schwarze Null muss ich doch aber darauf hinweisen, dass wir in ein Risiko geraten, wenn Personalkosten steigen und diese nicht gegenfinanziert sind. Mein Wunsch ist ganz einfach: Wenn die Politik den teuren Tarif möchte, dann muss sie uns auch unterstützen. Wenn eine Gegenfinanzierung da ist, dann ist vieles in Ordnung. Dann haben wir weiter die schwarze Null.

Was kostet das die Stadt pro Jahr?

Ich rede hier von deutlich siebenstelligen Beträgen.

Sie möchten also, dass sie Stadt Ihnen verspricht, diesen Betrag auszugleichen.

Die Stadt hat beschlossen, wir sollen diesen den Tarifvertrag TVöD einführen. Wir haben dabei von Anfang an auf die Risiken hingewiesen, die sind also bekannt. Solange ich als Geschäftsführer keine rechtsverbindliche Zusage der Stadt zu einer soliden Gegenfinanzierung habe, etwa in Form eines Beschlusses, muss ich über die Wirtschaftlichkeit der Klinikgruppe nachdenken. Ich weiß, dass man sich damit nicht beliebt macht, wenn man Dinge zu Ende denkt. Die Aussage der Rathauskooperation von letzter Woche, dass die Stadt für Verluste, die dem Klinikum durch die Tarifrückkehr entstehen, die finanzielle Verantworten übernehmen wird – das ist das richtige Signal! Das nimmt dann auch „Druck aus dem Kessel“.

Haben die Stadtverordneten diesen Beschluss nicht zu Ende gedacht?

Doch, ich glaube die Diskussion war klar. Auch für unseren Oberbürgermeister, den möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich positiv erwähnen. Er hat immer gesagt: Wer A sagt, muss auch B sagen, und dass er zu seiner Zusage einer Unterstützung des Klinikums steht.

Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann im Juni 2020. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kann sich die Stadt denn diesen hohen siebenstelligen Millionenbetrag im Jahr leisten?

Das ist nicht mein Entscheidungsfeld. Aber eins muss doch klar sein: Dieser Betrag kommt nicht nur ein Jahr, sondern dauerhaft. Wir haben 2020 eine deutschlandweite Corona-Krise, daraus werden wirtschaftliche Verluste folgen. Wir hier in Potsdam sind nicht die einzigen, die darunter leiden. Und mit der aktuellen Krankenhausfinanzierung können wir einen TVöD strukturell nicht finanzieren. Wenn die Stadt jedoch zu ihrer Verantwortung steht, dann ist das machbar.

Kennen sie ein einziges kommunales Krankenhaus, das in einer solchen Höhe unterstützt wird von der jeweiligen Kommune?

Ja, die gibt es, zum Beispiel im Westen gibt es große kommunale Krankenhäuser, die nach TVöD bezahlen und die regelhaft unterstützt werden. Das ist dann eine politische Entscheidung, was einem die Daseinsvorsorge wert ist. Es gibt aber auch große Häuser, die sind privatisiert worden, weil der kommunale Träger gesagt hat: Wir wollen das nicht mehr unterstützen.

Wie lange kann Potsdam sich ein kommunales Krankenhaus leisten?

Potsdam braucht ein kommunales Krankenhaus, weil wir öffentliche Daseinsvorsorge leisten. Und dafür kämpfe ich, dass es auf Dauer gehalten wird. Ich glaube, Ich glaube, ein kommunales Krankenhaus stellt einen Wert für sich dar, gerade für eine Landeshauptstadt mit dieser Entwicklung, mit dem Potenzial. Das sind gute Arbeitsplätze, die werden gut bezahlt mit guten Arbeitsbedingungen.

Was verdient denn ein Mitarbeiter in der Servicegesellschaft mehr, wenn er nach TVöD bezahlt wird

Zunächst einmal: Wir haben doch jetzt schon einen Tarifvertrag im Service. Der ist mit den Gewerkschaften verhandelt, der orientiert sich am Branchenniveau – und wurde bislang auch von Gewerkschaftsseite so akzeptiert. Dies war ein gemeinsames Verhandlungsergebnis. In überwiegenden Bereichen liegt dieser Tarifvertrag über dem Branchenniveau, was Hotels oder Gaststätten haben. Und mein Angebot war ja, dass man diesen Vertrag, sage ich mal, nennenswert verhandelt. Gewünscht ist laut Beschlusslage nun aber ein anderer Tarifvertrag: der TVöD. Was heißt das nun? Wenn ich meine Leistung deutlich teurer erbringe, als ich sie extern einkaufen könnte, muss ich das wirtschaftlich bewerten. Durch den TVöD muss ich zwangsläufig im Preis teurer werden und verliere dann wahrscheinlich die Aufträge. Wenn wir jedoch eine Gegenfinanzierung haben, unterstütze ich sogar das Thema doch! Aber diese Finanzierung benötigen wir dann dauerhaft, denn sonst rutschen wir 2021 in tiefrote Zahlen. Dann fangen Diskussionen an, die keiner möchte.

Die da wären?

Existenzdruck, Sanierungskonzepte, eine mögliche Frage nach Verkauf. Diese Fragen stellen sich dann, wenn unser Krankenhaus dauerhaft rote Zahlen schreibt und diese nicht ausgeglichen werden. Wobei ich diese Linien in Potsdam nicht sehe. Ich glaube, die Stadt steht ganz klar zu unserem Krankenhaus als kommunales Unternehmen und sieht ihre Verantwortung.

Warum müssen es die Tochtergesellschaften sein, die nicht zum Mutterkonzern gehören?

Das hat unterschiedliche Gründe. Tochtergesellschaften haben unterschiedliche Vorteile. Sie sind besser steuerbar und professionalisierter. Denn klare Verantwortlichkeiten schaffen Effizienz und zudem eine höhere Identifikation mit dem Arbeitgeber. Das haben auch die Gutachten vor 15 Jahren ergeben, als die Tochterfirmen gegründet wurden. Ich bin ein Freund davon, diese Strukturen zu erhalten, weil sie in sich auch schlank sind. Aber vor allem ändert die Eingliederung der Töchter in die Muttergesellschaft nichts an der wirtschaftlichen Gesamtsituation.

Wenn Sie jetzt die Zusage über den Defizitausgleich in der Hand haben, wann könnte der Tarif dann umgesetzt werden?

Wir sind noch mitten in der Umsetzung. Bislang haben wir 2.000 Verträge von Mitarbeitern geprüft, der Rest ist in Vorbereitung. Wir stecken gerade mitten in einem kontinuierlichen Prozess. Ich denke, dass wir zum Ende des Jahres durch sind, natürlich wird dann auch rückwirkend gezahlt.

Kann man sagen wie viele Rücklagen es gibt und wofür die da sind?

Es gibt eine bilanzielle Rücklage, aber es gibt nichts auf dem Konto. Das Geld, das auf dem Konto war, das hier erwirtschaftet wurde, steckt sämtlich in der Gebäudesubstanz. Ich weiß nicht, wie oft wir das wiederholen müssen, wir sagen es eigentlich immer.

Und um es ganz deutlich zu erklären: Bilanzierte Rücklagen sind Positionen des Eigenkapitals. Das Eigenkapital ist eine Rechengröße, und zwar das bewertete Vermögen abzüglich der Schulden; es hält die Bilanz ausgeglichen. In der Eröffnungsbilanz des Klinikums, also bei Gründung der Gesellschaft, sind das gezeichnete Kapital festgelegt, die Kapitalrücklagen berechnet und entsprechend bilanziert worden.

Die Gewinnrücklagen resultieren alljährlich aus den hinzubilanzierten Jahresergebnissen der Vorjahre. Ein positives Jahresergebnis bedeutet aber eben nicht unmittelbar verfügbares Geld. Wenn etwa in einem Jahr ein Jahresergebnis von einer Million Euro erwirtschaftet wurde, zeitgleich aber zehn Millionen Euro in eine Anlage/ein Untersuchungsgerät mit einer Abschreibungsdauer von zehn Jahren investiert wurde, ist das Jahresergebnis nur mit einer Abschreibung von eine Million belastet, die Kasse aber mit zehn Millionen Euro.

Also ist das Klinikum de facto pleite?

Nein, das Klinikum ist nicht pleite! Sondern wir haben das Geld reinvestiert. Wir haben zwar jetzt durch die Corona-Krise neben dem TVöD auch eine weitere besondere wirtschaftliche Herausforderung, aber die werden wir meistern. Das kommt aber auch darauf an, wie die Pandemie sich entwickelt, ob wir zu den alten Kapazitäten des Hauses zurückkommen.

Hans-Ulrich Schmidts großer Traum: Er möchte in Potsdam eine neue Klinik bauen. Quelle: Friedrich Bungert

Sie träumen von einem Klinik-Neubau.

Das wichtigste Learning aus der Corona-Krise ist, dass wir Krankenhaus ganz neu denken müssen, was Abläufe und Strukturen angeht. Das Risiko für Infektionskrankheiten wird immer bestehen bleiben und nimmt zukünftig noch zu. Wenn man das von der Warte des Infektionsschutzes betrachtet und zugleich die Gebäudestruktur und -substanz hier sieht, kommt man fast zwangsläufig zum Gedanken des Neubaus. Ich habe ja schon einmal ein Krankenhaus gebaut, ich weiß, was das heißt. Vielleicht können wir in einigen Jahren auch hier ein ganz anderes Krankenhaus als Modell planen.

Das Krankenhaus, das Sie gebaut haben, wurde später für einen Euro privatisiert.

Ja, richtig. Das ist sogar noch Geld dazu geschossen worden, da das Finanzierungskonzept des Krankenhauses nicht richtig war. Das ist rein auf Fremdkapitalbasis entstanden, was die Entscheidung des Trägers war. Ich würde das heute keinem empfehlen. Das muss solide finanziert werden.

Wer sollte so einen Neubau hier bezahlen?

Ich sehe das Land und den Gesellschafter, uns als Haus und vielleicht sogar die Bundesebene bei so einem Vorhaben involviert. Denn es geht darum, anders, modellorientiert zu denken. Aber aktuell ist das eher eine Vision von mir.

Um auf eine höhere Bettenkapazität zu kommen, haben Sie die Hygienebestimmungen im Haus geändert und sind beispielsweise von der Isolation von Patienten mit unklarem Infektionsstatus abgerückt. Ist das vertretbar angesichts steigender Infektionszahlen?

Natürlich. Dafür haben wir doch Professor Zastrow im Haus, einen der profiliertesten Hygieniker des Landes. Mit ihm erarbeiten wir unsere Abläufe und passen diese regelhaft an. Ein solches pandemiebedingtes Hygiene-Management – das machen nur ganz wenige Krankenhäuser wie wir. Ich kenne kein Krankenhaus in dieser Größe, dass so viele Abstriche macht wie wir – was übrigens auch Geld kostet. Wir arbeiten weiter eng und intensiv mit dem Gesundheitsamt zusammen, es gibt immer wieder Überprüfungen der Abläufe. Ganz wichtig: Unser Ziel ist die Erfüllung unseres Versorgungsauftrags für rund 500.000 Einwohner – das Klinikum ist schließlich das Schwerpunktkrankenhaus der Region. Und wir liegen derzeit erst bei rund 85 Prozent unserer alten Kapazitäten. Dessen ungeachtet: Patientensicherheit hat für uns nach wie vor oberste Priorität.

Können Sie garantieren, dass es nicht zu einem neuen Ausbruch im Klinikum kommen wird?

Ja, so wie in März, wird das nicht wieder passieren. Die Sensibilität im Personal ist enorm, wie haben ein sehr hohes Niveau an Hygiene, gerade im Hinblick auf Corona-Infektionen.

Von Saskia Kirf und Anna Sprockhoff