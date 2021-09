Potsdam

Erfolgreiche Festnahme nach einem Raub am Potsdamer Hauptbahnhof. Nachdem drei Minderjährige am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr einen 13-Jährigen zwingen wollten, ihnen sein Bargeld und sein Skateboard zu übergeben, konnte die Polizei die drei Täter festnehmen. Diese hatten den 13-Jährigen nicht nur verbal unter Druck gesetzt, sondern ihn auch getreten und ins Gesicht geschlagen. Die Polizei übergab die drei Täter nach der Festnahme an ihre Eltern.

Von MAZonline