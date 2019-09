Umleitungen wegen Havarie in der City

Innenstadt

Aufgrund einer Havarie in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Ebräerstraße und Yorckstraße müssen die Linien 603, 605, 609, 638, 695, N14, N15 und N17 in Richtung Hauptbahnhof ab Montag, Betriebsbeginn, bis auf weiteres, umgeleitet werden. Die Linie 603 verkehrt in Richtung Platz der Einheit/West beziehungsweise zum Hauptbahnhof ab der Haltestelle Bassinplatz über Charlottenstraße, Dortustraße und Yorckstraße bis zur Ersatzhaltestelle in der Yorckstraße unmittelbar vor der Wendemöglichkeit.

Die Linien 605, 695 und N14 verkehren laut Verkehrsbetrieb in Richtung Hauptbahnhof zwischen den Haltestellen Dortustraße und Alter Markt/Landtag über Charlottenstraße, Dortustraße, Yorckstraße und Friedrich-Ebert- Straße.

Die Linien 609, 638, N15 und N17 verkehren in Richtung Hauptbahnhof zwischen den Haltestellen Rathaus und Alter Markt/Landtag über Friedrich-Ebert-Straße, Hegelallee, Schopenhauerstraße, Charlottenstraße, Dortustraße, Yorckstraße und Friedrich-Ebert-Straße.

Von LR Potsdam