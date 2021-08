Fahrland

Fünf Männer, zwei Autos mit Hänger und 50 Holzplatten – mehr hat das Bergungsunternehmen „Nautik“ aus Sasbach in Baden-Württemberg nicht gebraucht, um das teils versunkene Frachtschiff „Katja“ im Sacrow-Paretzer Kanal zu heben. Am Mittwoch und Donnerstag hat das Team die unter Wasser gelegenen Bordwände des Schiffes mit Holzplatten soweit erhöht, dass man das Wasser aus dem Rumpf pumpen konnte. Die in der Mitte durchgeknickte „Katja“ hob sich; die Knick- und Stauchstelle streckte sich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Freitag zog die Potsdamer Feuerwehr die Ölsperre um das Schiff zurück, das näher an Land bugsiert wurde, damit ein Bunkerschiff zum Auftanken längsseits gehen konnte. Die künstliche Bordwand war zum Mittag bereits wieder abgebaut.

Stahlträger stabilisieren Knickstelle

Bergungsleiter Philippe Korbas sagte der Märkischen Allgemeinen Zeitung, dass das Schiff aber noch nicht losfahren kann, weil erst noch Stahlträger innen an die beschädigte Frachtraumwand geschweißt werden müssen, um für die nötige Stabilität bei der Fahrt zur Werft zu sorgen. Die „Katja“ soll sogar alleine fahren können, allerdings in Begleitung durch ein weiteres Schiff.

Schiffseigner Georg Kolodziej legt das Handy selten aus der Hand und hat viel zu organisieren für die Fahrt zur Werft. Quelle: Rainer Schüler

Risse oder Löcher sind bei dem Unglück offenbar nicht entstanden. Bergungsleiter Korbas sagte, das Schiff sei auch unter Wasser nochmal untersucht worden. Die Knickung beim Beladen mit Schlamm aus dem Kanal habe dazu geführt, dass der untere Teil der Bordwand stark gedehnt, der obere dagegen stark gestaucht wurde. „Dehnen verträgt das Metall viel besser als stauchen“, sagte Korbas.

Inspektionsluke war wohl der Schwachpunkt

Der Knick liegt unmittelbar neben einer so genannten Mann-Luke, die man irgendwann nachträglich in einen Umgang um den Frachtraum geschnitten hatte, damit ein Mensch hinabsteigen und die Ladung kontrollieren kann, wenn der Frachtraum nach oben geschlossen ist. Diese Luke hat aber nach Einschätzung eines Experten die Stabilität des Umgangs unterbrochen, der dann beim Beladen gestaucht wurde und durchknickte.

Die rote Stelle ist der Knick: Die Bordwand wurde unter Wasser stark auseinander gezogen, ohne zu reißen. Im Umlauf an der oberen Bordwand dagegen wurde sie extrem gestaucht. Quelle: Rainer Schüler

Korbas geht davon aus, dass es keinen Beladefahler gab, selbst wenn das Schiff beim Beladen nicht hin und her manövriert wurde, um die einströmende Last zu verteilen. Der Schlamm sei dünnflüssig und gleichmäßig gewesen. Das Schiff habe zum Zeitpunkt des Unglücks erst etwa 800 Tonnen Schlamm geladen gehabt. Es kann aber 1300 Tonnen transportieren.

Überraschender Besuch der Polizei

Am Mittwoch war überraschend die Wasserschutzpolizei aufgetaucht und an Bord gegangen, um fast eineinhalb Stunden lang offene Fragen zu klären. Nach Auskunft des Schiffseigners Georg Kolodziej wollten die Beamten vor allem wissen, wie es zu der Einschätzung von Experten gekommen war, dass die nachträglich eingebaute Luke der Schwachpunkt war, der zum Durchknicken des Schiffsrumpfes führte.

Nach offizieller Auskunft der Polizei gegenüber der MAZ war der Anlass des Einsatzes eine „Absprache bezüglich möglicher nötiger wasserschutzpolizeilicher Maßnahmen im weiteren Verlauf der Bergung. Da hier unter Umständen in Absprache mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt auch Sperrungen des Schiffsverkehrs nötig werden könnten, gab es am Freitag eine Rücksprache mit den vor Ort mit der Bergung befassten Kräften, um hier während der Bergungsmaßnahmen die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs gewährleisten zu können“, so eine Sprecherin der Polizei.

Einfach, aber effektiv

In Sasbach zeigte sich der Karlheinz Vitt als Seniorchef der Bergungsfirma erleichtert, dass die Hebung der „Katja“ so unkompliziert gelaufen ist. „Einfach ist oft die beste Methode“, sagte er der MAZ: „Wir haben das mit den Holzplatten öfter schon gemacht.“

Vitt zufolge war eines der größten Probleme der Truppe, eine Unterkunft für diese Tage in Potsdam zu finden: „Wir haben die Hotels abtelefoniert, alles war besetzt.“ Schließlich fand man eine Ferienwohnung für das Team, das seine Gerätschaften wieder einsammelte und jetzt in die Heimat zurückkehren kann. Wann auch die „Katja“ wieder fahren kann, ist indes unklar. Der Dresdner Eigentümer war für Nachfragen nicht erreichbar.

Mehrfach verkauft

Das Schiff ist 1994 gebaut und mehrfach weiterverkauft worden. Bevor es der jetzige Eigner erwarb, fuhr es als „Grunwald“ unter polnischer Flagge. sein Heimathafen liegt heute in der Nähe von Demmin in Mecklenburg-Vorpommern, nicht mehr in Duisburg, wie am Heck steht. Das Schiff ist knapp 84 Meter lang und 9,50 Meter breit. Es hat bei Volllast von 1300 Tonnen einen Tiefgang von 2,33 Metern. An Bord sind der Besitzer und seine Frau, die inzwischen vier Wochen in schiefen Wohnräumen ausharren mussten.

Von Rainer Schüler