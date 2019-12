Potsdam

Das Fest ist vorbei – ab jetzt wird entsorgt. Die Stadtentsorgung Potsdam (Step) sammelt ab dem 30. Dezember ausgediente Weihnachtsbäume ein.

Auftakt war in der Innenstadt unter anderem am Alten Markt, am Lustgarten und Am Kanal. Auch am Silvestertag werden Bäume eingesammelt. Die Step-Sammlung läuft bis zum 24. Januar und hält für jede Straße zwei Termine vor.

Weihnachtsschmuck ist komplett abzunehmen

Die Bäume müssen spätestens am Morgen des Abholtages ab 6 Uhr bereitliegen. Sie sollen dabei bitte so gelagert werden, dass sie den Verkehr auf der Fahrbahn nicht behindern und auch für Fußgänger keine Stolperfallen sind. Bäume, die länger als zwei Meter sind, müssen zerkleinert werden. Sämtlicher Weihnachtsschmuck ist zu entfernen.

Eine ausführliche Übersicht der Termine für die mehr als 1000 Straßen bietet der Abfallkalender 2020. Ihn gibt es als Download auf www.potsdam.de/abfallentsorgung oder unter Tel. 0331/2 89 17 96.

Von MAZonline