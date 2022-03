Potsdam

Am vergangenen Wochenende hatten sich Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Bürgerhäuser, Nachbarschaftstreffs und Soziokultureinrichtungen zu einem Vernetzungs- und Austauschtreffen getroffen. Einziges Thema: Wie lassen sich Hilfsangebote und Unterstützung für die aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nach Potsdam gekommenen Menschen am besten koordinieren und am effektivsten umsetzen? Dabei wurden mehrere Probleme erkannt und entsprechende Lösungsvorschläge erarbeitet. Eines war den Teilnehmenden klar: So wie es jetzt gerade läuft, geht es nicht mehr lange gut. Zusammen wurde ein offener Brief an Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) verfasst.

Essen und schlafen sind die Hauptprobleme

Die drängendsten Probleme sind demnach die Unterbringung und Verpflegung der Menschen. Beides stellt für die privaten Potsdamer Hilfs-Initiativen und soziokulturellen Einrichtungen eine große Herausforderung dar. Viele der aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Menschen sind derzeit zwar in den städtischen Unterkünften wie der Biosphäre oder dem Treffpunkt Freizeit untergekommen, dennoch hat eine nicht unerhebliche Zahl der Menschen in Hotels bzw. Hostels oder in von Privatleuten zur Verfügung gestellten Räumen Obdach gefunden.

Unübersichtlich: Wer wird verpflegt und wer nicht?

Daraus ergeben sich eine Vielzahl von Problemen: Beispielsweise wird in einigen Hotels bzw. Hostels lediglich eine Frühstücksversorgung angeboten, die darüber hinaus gehende Verpflegung wird aktuell von sozialen Einrichtungen übernommen. Auch sind manche Flüchtlinge zwar privat untergebracht, eine Möglichkeit, sich dort selbst zu versorgen haben sie jedoch nicht.

Wie viele Menschen das betrifft, sei unklar. Konkrete Auskünfte hinsichtlich der jeweiligen Situation fehlen, heißt es in dem Brief. Die Erstellung und Pflege einer Datenbank würde dies für alle Beteiligten transparenter machen. Beispielsweise könnte bei der Ankunft der Geflüchteten in Potsdam eine kurzfristige „Hilfebedarfe mit abgefragt werden und datenschutzkonform mit der Ehrenamtskoordination der AWO abgestimmt werden“. Zudem sollte eine Kontaktmöglichkeit abfragt werden, so dass die Betroffenen zeitnah über etwaige Änderungen, „wie z.B. das Wechseln der Essensausgabe, auf schnellem Weg mitgeteilt werden können“ – oder auch der Wegzug der Geflüchteten registriert wird.

Ist der „Kreml“ bezugsfertig?

Im Hinblick auf die Unterbringung der Geflüchteten solle geprüft werden, ob die Stadt „ähnlich wie in 2015/2016“, den alten Landtag auf dem Brauhausberg, von den Potsdamern auch „Kreml“ genannt, noch einmal anmieten kann. Sozusagen als „mittelfristige Zwischenlösung“ bevor die Immobilie zu einem Wohnungskomplex umgestaltet wird.

Hinsichtlich der beiden schon bestehenden Erstaufnahme-Unterkünften im Treffpunkt Freizeit und der Biosphäre mahnen die Verfasser des Briefes an, dass „dringend personell bessere Strukturen geschaffen werden“ müssen. Eine zusätzliche Betreuung der Menschen im Treffpunkt Freizeit ohne zusätzliches Personal sei auf Dauer nicht möglich. „Eine Veränderung eines Soziokulturzentrums zum Unterbringungsort bedeutet allerdings 24 Stunden Schichtbetrieb inkl. Wochenenddiensten. Das ist mit fünf Angestellten nicht zu leisten“. Eine Schließung bzw. eine Umwidmung eines soziokulturellen Treffpunkts in eine reine Erstaufnahme-Einrichtung dürfe jedoch nicht passieren. Das „birgt sozialen Sprengstoff, den wir nicht aufzufangen in der Lage sind“, warnen die Verfasser des Briefes.

Unterkunft für Geflüchtete im Treffpunkt Freizeit in Potsdam Quelle: Julius Frick

Ebenfalls angesprochen werden in dem Brief die Koordinierung der Hilfestellung bei Anträgen und allgemeinen Beratungen sowie die Schaffung der Möglichkeit zum Wäschewaschen.

Linke fordern einen runden Tisch

Unterstützung erhalten die Initiativen durch Sigrid Müller und Isabelle Vandre, beide für die Linke in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Aus dem offenen Brief gehe deutlich hervor, wo derzeit die großen Probleme liegen: Die Versorgung der Flüchtlinge dürfe nicht in erster Linie „über ehrenamtliche Strukturen geleistet werden“, schreiben die beiden Lokalpolitikerinnen. Es bedarf „dringend einer stärkeren Koordination und Unterstützung seitens der Stadt“, mahnen sie an.

Um eine bessere Abstimmung unter den Beteiligten zu erreichen, schlägt Vandre vor, die zuständigen Ämter, die Stadtverwaltung an sich und die Ehrenamtlichen an einen Tisch zu bringen. „Alle in der Stadt dazu verfügbaren Kompetenzen müssen gebündelt werden – Reibungsverluste und Doppelarbeit können wir uns in dieser Situation wirklich nicht leisten“, so Vandre.

Von MAZonline