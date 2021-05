Nauener Vorstadt

Von außen ist es bislang kaum zu erahnen: die komplizierte Sanierung der historischen Turnhallen in der Kurfürstenstraße durch die Stadt Potsdam läuft auf Hochtouren. In wenigen Wochen wird ein Gerüst den neobarocken Bau vorerst verhüllen, damit voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2022/23 die Schüler der nahen Eisenhart-Grundschule einen neuen Ort für ihren Sportunterricht einweihen können.

In den zwei Hallen von 1910 und im Hof des Denkmals ist unbemerkt von den Passanten schon viel geschehen. Die Hofbebauung mit Umkleiden und einem Heizhaus samt Schornstein aus DDR-Tagen wurde abgerissen. Der alte Hallenboden aus Beton wird gerade entfernt. Es handelt sich um eine der ersten Stahlbetondecken im Land, sagt Bernd Richter, der Werkleiter des Kommunalen Immobilienservice (Kis) – viel zu dünn und ungenügend bewehrt, kaum vor Rost geschützt. Lange und dicke Stahlträger stützen während des Abrisses die Wände der Halle. Bereits geschafft ist die Sicherung der Daches. Die historische Stahlfachwerkkonstruktion wurde ergänzt und ein Pfusch aus kaiserlichen Tagen korrigiert: „Die Hallenwände wurden damals ohne Ringanker errichtet“, sagt Richter. Jetzt werden die Wände dagegen durch kaum wahrnehmbare dünnen Stahlelemente gut zusammengehalten.

Ballspielen war untersagt

Die Turnhalle besteht eigentlich aus zwei kleinen, nicht einmal 300 Quadratmeter großen Hallen. „Eine wurde für die Jungen errichtet, eine für die Mädchen“, sagt Anja Lampert, die Projektleiterin beim Kis für die Sanierung. „Das war eine Turnhalle, hier war Ballspielen untersagt“, weiß Lampert aus den Bauakten. Das erklärt die großen Fenster der Halle, denn für diese stellten Gymnastikübungen keine Gefahr dar. Zu DDR-Zeiten wurden die Fenster für den Ballsport vergittert, doch das erfüllt nicht die heutigen Ansprüche. „Wir arbeiten künftig mit ballwurfsicherem Glas, denn Ball spielen sollen die Kinder“, sagt sie. Vor den historischen Fenstern wird deshalb eine zweite Scheibe installiert. In der östlichen der zwei Hallen werden später sogar lang vermauerte Fenster wieder geöffnet.

Die Stadt betreibt einen hohen Aufwand angesichts der Tatsache, dass sie das Gebäude eigentlich verkaufen wollte. Ein moderner Neubau für 5,7 Millionen Euro wurde Ende 2016 als Ersatz direkt nebenan eingeweiht. Doch die schon laufende Konzeptvergabe zum Verkauf der historischen Halle wurde angesichts rasant steigender Schülerzahlen abgebrochen. 6,2 Millionen Euro kostet die Sanierung des Denkmals, die ohne Fördermittel durch Kredite finanziert wird. Am Ende entsteht ein gemeinsamer Standort von Alt- und Neubau.

Am Rand einer Sumpfrinne

Die anstehende Herausforderung für Anja Lampert ist nach Ende der Abrisse in einigen Wochen die Gründung der neuen Hallenböden. „Die Außenwände sind solide gebaut, aber wir liegen am Rand einer Sumpfrinne“, sagt sie. Festen Grund gibt es nur in der Tiefe. Weil in den geschützten Hallen mit den kleinen Toren aber keine großen Maschinen zum Einsatz kommen können, werden stattdessen „Mikropfähle“ als Fundament für den neuen Boden gesetzt, vermutlich bis zu 18 Meter tief.

Eine weitere Schwierigkeit ist der Platzmangel in der kleinen Halle, die schon 1910 so knapp auf dem engen Grundstück platziert wurde, dass eine Hallenwand direkt auf die Grundstücksgrenze gesetzt wurde. Jeder Raum wird genutzt: Im Dachboden wird die Lüftung untergebracht, im kleinen Keller die Heiztechnik, die Wände und Hallenboden direkt wärmt, um sichtbare Heizkörper zu vermeiden. Das Obergeschoss, das bis zur Schließung der Halle aus Brandschutzgründen im Jahr 2012 noch als Wohnung für den Hallenwart diente, wird in Umkleiden für Mädchen, Jungen und Lehrer verwandelt. Im Erdgeschoss und im neuen Hofanbau ist Platz für den Trainer- und den Geräteraum, ein kleines Foyer, sowie Toiletten und eine kleine behindertengerechte Umkleide. Im Hof wird das Denkmal mit einer Rampe barrierefrei erschlossen.

Von Peter Degener