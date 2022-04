Potsdam

Ein Kleinflugzeug auf dem Irrweg, ein Staatsanwalt und ein Verteidiger, die sich heftige Scharmützel liefern: In diesem Fall brennt am Amtsgericht Potsdam die Luft.

Sperrgebiet am Himmel über Potsdam zur Einheitsfeier

Angeklagt ist Hobbypilot Manfred V. (55) aus Hürth (Nordrhein-Westfalen). Dem Unternehmer wird eine vorsätzliche Luftsperrgebietsverletzung über Potsdam vorgeworfen. Er soll am 3. Oktober 2020 unberechtigt das Flugbeschränkungsgebiet „ED-R Babelsberg“ beflogen haben, ohne im Besitz einer erforderlichen Freigabe gewesen zu sein – was ihm laut Anklage wiederum bewusst gewesen sei. Das Schutzgebiet war anlässlich der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit eingerichtet worden – Brandenburg war damals das Gastgeberland für den Staatsakt mit Einheits-Expo. Eine Großveranstaltung also, bei der unter anderem der Bundespräsident zugegen war – ein lehrbuchhafter Anlass, um temporäre Flugbeschränkungen auszurufen. Diese dienen beispielsweise dem Schutz bedeutender Personen und Menschenmassen. Piloten können dauerhafte und temporäre ED-Rs im Internet einsehen.

Manfred V. habe sich auf den Flug vorbereitet, sagt sein Verteidiger. Von einem temporären ED-R über Potsdam habe er dennoch nichts gewusst. „Versuchen Sie mal, temporäre ED-Rs herauszufinden! Das ist so unübersichtlich, so schlecht dargestellt“, sagt Rechtsanwalt Christian Müssemeyer. Er sieht den Fehler beim zuständigen Controller: Hätte der seinen Mandanten über die Flugbeschränkung informiert – „und dazu war er verpflichtet“ –, wäre nichts passiert.

Eine Minute im verbotenen Luftraum über Potsdam

So richtig passiert ist auch nichts: Die Alarmrotte blieb am Boden, Manfred V. drehte direkt nach Aufforderung ab. Anwalt Müssemeyer – selbst Flieger und nach eigenem Bekunden seit etwa 40 Jahren Fluglehrer – sagt, sein Mandant habe das Luftsperrgebiet gerade mal „mit der rechten Tragfläche angekratzt“. Tatsächlich war der Angeklagte nur eine knappe Minute im gesperrten Luftraum unterwegs, bis er die einmotorige Maschine zurück in erlaubte Bahnen steuerte.

Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelte gegen weitere Piloten

Er war auch nicht der einzige, der an jenem Tag in das Gebiet eingeflogen war: Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte gegen zwei weitere Piloten ermittelt, die allerdings auf einer anderen Route ins Sperrgebiet gelangt waren. Die Verfahren sind gegen eine Auflage von je 1000 Euro eingestellt worden. Diese Möglichkeit schlagen Müssemeyer und Manfred V. aus: Ihnen schweben 100 Euro vor, denn die Hauptschuld liegt ihrer Meinung nach beim Controller. Das sieht Staatsanwalt Peter Petersen anders. Der Angeklagte hätte sich sachkundig machen müssen, dass Potsdam am Tag der Deutschen Einheit passé ist. „Hätte, hätte Fahrradkette“, wettert Müssemeyer. „Ich bin aus dem Westen. Ich weiß nicht, wann der Tag der Deutschen Einheit in Potsdam gefeiert wird.“ Der Staatsanwalt – er stammt aus Husum in Schleswig-Holstein, also auch „aus dem Westen“ – ist empört. „Wie erbärmlich! Sie wissen nicht, wann der Tag der Deutschen Einheit begangen wird? Das ist ein bundesweiter Feiertag – der Ort der zentralen Feier steht Monate, Jahre zuvor fest!“

Dass sich diese zwei nicht einig werden, ist schnell klar – nun ist es an einer Dritten, für Bewegung in der Sache zu sorgen. „Wir brauchen Expertise“, sagte Richter Francois Eckardt. Er will eine Mitarbeiterin des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung hinzuziehen, die mit dem Fall einst betraut war. „Die brauchen wir gar nicht zu laden“, sagt Müssemeyer, „die hat keine Ahnung, die ist eine reine Schreibtischtäterin.“ Und überhaupt: Er wolle keinen weiteren Termin, der nur noch mehr Zeit und noch mehr Geld koste. „Und wenn es denn sein muss: Holen Sie lieber einen Controller!“ – Das nächste Treffen vor Gericht ist für den 19. Juli angesetzt.

Von Nadine Fabian