Religion in Potsdam - Was es mit dem „Hungertuch“ in der Potsdamer Kirche St. Peter und Paul auf sich hat

In der katholischen Kirche am Potsdamer Bassinplatz steht wieder ein alter liturgischer Brauch im Mittelpunkt – dabei geht es um das „Fasten“ für das Auge: Der Ursprung für eine heute gebräuchliche Redewendung.