Potsdam

In der Corona-Pandemie sollen Kitas und Schulen unbedingt geöffnet bleiben. Doch Eltern sind nicht selten verunsichert, vor allem wenn sie in den Kitas dafür unterschreiben sollen, ihr Kind nur symptomfrei in die Einrichtung zu schicken. Was heißt das in der Erkältungszeit? Was raten Experten? Die MAZ fragte Thomas Erler, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik des Klinikums Westbrandenburg in Potsdam, und Detlef Reichel, Vorsitzender des Kinderärzte-Verbandes Brandenburg.

Husten und Laufnase : Was sind Erkältungssymptome bei meinem Kind, was deutet auf einen schwerwiegenderen Infekt hin?

„Schnupfen und leichter Husten sind in der Infektzeit meist Zeichen eines banalen Virusinfektes“, sagt Erler. Quälender, langanhaltender Husten, Fieber über 38,5 Grad, Nahrungsverweigerung, Verhaltensauffälligkeiten – keine Lust zum Spielen oder Aufstehen – sind Symptome einer schwerer verlaufenden Infektion. „Betrachten Sie das Gesamtbefinden des Kindes“, rät auch Reichel.

Anzeige

Wie unterscheide ich als Elternteil leichte von schweren Symptomen ?

Wenn sich das Verhalten des Kindes massiv verändert, so Erler: „Es steht nicht mehr auf, verweigert Nahrung, wirkt sehr apathisch oder sogar im Bewusstsein eingeschränkt.“ Fieber messen: Bleibt es hoch trotz Medikamente mit senkender Wirkung, dann ist es eine schwere Erkrankung. Auch Atemnot, ausgeprägte Blässe, Hautblutungen, massiver Durchfall, Bauchschmerzen und Erbrechen, zählt Kinderarzt Reichel als schwere Symptome auf.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Für eine echte Grippe spricht zudem der plötzliche Beginn der Symptome – Halsschmerzen, trockener Husten, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit. Phasen starken Schwitzens wechseln mit Schüttelfrost. Der Schlaf ist gestört.

Welche Anzeichen deuten auf eine Covid-19-Infektion hin?

„Für Covid-Erkrankungen im Kindesalter gibt es keine typischen Leitsymptome“, schränkt Erler ein, „vielmehr verlaufen Covid-Infektionen bei kleinen Kindern (bis 12 oder 14 Jahre) eher ohne oder mit nur sehr schwach ausgeprägten Infektsymptomen.“ Wenn grippe-ähnliche Zeichen auftreten, gepaart mit einem Kontakt zu einem Corona-Patienten, sei dies ein Hinweis, erklärt Reichel. Gerade bei Kindern kommen bei Covid-19 Bauchschmerzen und Durchfall vor. „Corona-typisch sind plötzlicher Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes“, so der Kinderarzt weiter.

Wie kann ich Corona von anderen sogenannten Kinderkrankheiten unterscheiden?

Das ist doppelt schwierig. Erstens, so die Mediziner, gibt es im Kindesalter selten Covid-Erkrankungen – also auch erst geringe Erkenntnisse. Nur drei Prozent aller bekannten Sars-CoV-2-Infektionen waren bislang bei Kindern unter zehn Jahren. Zweitens beginnen viele Krankheiten mit Erkältungssymptomen – für den Laien kaum zu unterscheiden. Krankheitstypische Symptome wie Ausschläge oder geschwollene Drüsen folgen später. Der Hausarzt ist der richtige Ansprechpartner. „Oft reicht eine mehrtägige, häusliche Quarantäne unter Ruhebedingungen um die Erkrankung bei Kindern folgenlos zu überstehen“, rät Erler.

Anhaltend hohes Fieber ist ein Zeichen für eine schwere Erkrankung. Quelle: picture alliance / dpa

Eltern müssen abwägen zwischen der Gesundheit des Kindes, dem Ansteckungsrisiko in der Kita und den beruflichen Verpflichtungen. Wie sieht Ihre Empfehlung dafür aus?

Für Klinikarzt Erler ganz klar: „Bei Infektzeichen sollte das Kind zu Hause bleiben.“ Nach 48 Stunden ohne Fieber gilt eine Erkrankung als überstanden.

Wenn ich vermute, dass mein Kind Covid-19 hat, was unternehme ich als erstes und welches sind die weiteren Schritte?

Auf jeden Fall, so die Mediziner übereinstimmend, soll man nicht sofort in die Kinderarztpraxis gehen. „Zunächst Kontakt per Telefon, Mail, Whatsapp oder Fax aufnehmen und den Vorstellungstermin absprechen“, rät Reichel, „so kann eine Gefährdung anderer Patienten, Eltern und auch des Personals der Arztpraxis minimiert werden.“ Wenn es schwere Symptome gibt, wird eine ärztliche Behandlung nötig, aber das Vorgehen müssen Eltern mit dem Arzt besprechen.

Wie hilfreich wäre es, wenn ich eine „Gesundheitskarte“ für mein Kind führe, in der ich regelmäßig Temperatur und andere Beobachtungen eintrage?

Wenn das Kind gesund ist, sich wohl fühlt und keine Krankheitszeichen hat, wird eine „Gesundheitskarte“ nicht benötigt, so Erler: „Im Krankheitsfall den Symptom- und Temperaturverlauf aufzuzeichnen ist sehr hilfreich.“ Aufmerksamkeit sei wichtig, eine Dokumentation nicht erforderlich, findet Reichel: „Die Interpretation und Bewertung der Symptome – gegebenenfalls mit einer subtilen Untersuchung und Überlegungen zu Laboruntersuchungen und bildgebender Diagnostik – ist Aufgabe des behandelnden Kinder- und Jugendarztes.“

Was sind vorbeugende Maßnahmen, die von Eltern beherzigt werden sollten?

Hand aufs Herz: Die Eltern wissen es. Aber die Fachleute erinnern immer wieder daran: gesunde, vitaminreiche Ernährung, ausreichend Flüssigkeit, viel Bewegung an frischer Luft, ausreichend Schlaf. Hinzu kommt, die Hygieneregeln – Händewaschen, Niesen in die Ellenbeuge – mit den Kindern zu üben und konsequent durchzuziehen.

Auch Erzieher und Kita-Leitungen müssen erkennen, ob sie ein Kind mit Krankheitssymptomen noch betreuen sollten. Was empfehlen Sie ihnen für die Laien-Diagnose beim Kind?

Thomas Erler verweist dazu auf die Handlungsempfehlungen, die er gemeinsam mit Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm und den Kinderärzten Andreas Knoblauch und Steven Rohbeck entwickelt hat. Sie helfen im Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen. „Diese beschreiben anschaulich, bei welchen Symptomen ein Arztbesuch dringend empfohlen wird und ein Kind besser nicht die Einrichtung besucht“, sagt der Chefarzt.

Die Handlungsempfehlungen der Fachleute für Kitas und Schulen stehen auf der städtischen Internetseite.

Lesen Sie auch:

Potsdamer Kitas kündigen Einschränkungen in der Betreuung an

Nur mit Überweisung: Corona-Testzentrum in Potsdam öffnet am Montag

Corona: Bad Belzig und Brück sperren die Musikalische Früherziehung aus

Von Alexander Engels