Potsdam

Deutschlands führender Hygiene-Experte Klaus-Dieter Zastrow berät nicht nur das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Er hat auch Stadt und Land im Blick. Im MAZ-Interview verrät der „Hygienepapst“, was am Klinikum vor dem Coronavirus-Ausbruch im März schief gelaufen ist – und fordert zum Start ins neue Schuljahr eine Maskenpflicht für Lehrer.

Herr Zastrow, wie schreitet Ihre Arbeit am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ voran?

Klaus-Dieter Zastrow: Wir gehen jetzt sukzessive in den Normalbetrieb über. Das Gesundheitsamt hatte zum Beispiel etliche hundert Betten für Corona-Patienten vorgesehen und gesperrt. Da wir aber fast keine Corona-Patienten mehr haben – im Moment sind es zwei – stellen wir nach und nach die Betten wieder für die Normalversorgung der Bevölkerung zur Verfügung.

Wie lange sind Sie noch am Klinikum engagiert?

Ich war ab Mai für drei Monate engagiert gewesen. Das ist jetzt bis Ende September verlängert worden – und dann werden wir sehen, wie weit wir gekommen sind. Der Hygieneplan muss jetzt überarbeitet werden – der Plan ist nicht so wie ich ihn mir vorstelle. Da steckt noch Arbeit drin. Es muss auch neu strukturiert werden, wie viele Leute künftig in der Hygiene tätig sein sollen und wie viele Hygienekräfte wir brauchen. Es laufen außerdem noch kleinere Umbaumaßnahmen. Zum Beispiel muss jedes Isolier- und Infektionszimmer eine Schleuse bekommen – das war bisher nicht gewährleistet.

Sind Ihre Empfehlungen verbindlich? Oder ist es Sache des Klinikums, was es letztlich umsetzt?

Bis 30. September bin ich der Hygieniker des Klinikums und lege fest, was es braucht, um die Hygiene auf Vordermann zu bringen. Was das Klinikum macht, wenn ich weg bin, muss der nächste Hygieniker verantworten. Wir haben übrigens schon eine Fachärztin für Hygiene gewinnen können, die nach mir weitermachen soll. Es ist gut, dass wir jetzt parallel arbeiten, dann spricht man sich entsprechend ab und der andere muss nicht bei Null anfangen.

Sie haben immer betont, dass Sie für die Zukunft arbeiten und nicht für die Aufklärung verantwortlich sind. Durch Ihre Arbeit gewinnen Sie dennoch Erkenntnisse, was schief gelaufen ist.

Ich werde ja gerne als Chefankläger bezeichnet, will aber nichts zu früh sagen. Ich denke, dass die Kommunikation zwischen Hygiene und Klinikleitung nicht ganz rund gelaufen ist. Auch die Struktur innerhalb der Hygiene ist nicht gut gewesen.

Inwiefern?

Ich habe 1988 als Chef der Hygiene beim Bundesgesundheitsamt festgelegt, dass es an jedem Krankenhaus ab 400 Betten aufwärts einen Facharzt für Mikrobiologie geben soll und einen Facharzt für Hygiene – also zwei unterschiedliche, getrennte Abteilungen. Der Facharzt für Mikrobiologie untersucht im Labor die Blutkultur, den Urin, das Trachealsekret von dem erkrankten Patienten, der ins Krankenhaus gekommen ist, weil er eine Infektion hat. Die Aufgabe des Hygienikers ist, zu verhindern, dass der Patient eine Krankenhausinfektion dazu kriegt. Das hat man im Ernst-von-Bergmann-Klinikum – sicher nicht als einziges Haus in Deutschland – nicht gemacht sondern beide Fächer zusammengefasst und das klappt eben nicht. Das Klinikum hat eine Chefarztposition eingespart, das war ein Fehler. Wenn Sie jemanden im Orchester haben, der mit der linken Hand Flöte und mit der rechten Hand Geige spielen soll, wird das nichts.

Lassen sich nosokomiale Ausbrüche überhaupt vermeiden?

Ein Ausbruch ist ja bereits ab zwei Infizierten definiert – das geht irre schnell. Deshalb setze ich in den nächsten Tagen ein Frühwarnsystem ein. Das heißt: Sobald der zweite und dritte Fall eintritt, muss die Alarmglocke läuten und das Haus muss prüfen, was nicht stimmt. Genau das ist im Klinikum beim Coronavirus leider nicht passiert. Es hatte kein Frühwarnsystem – deswegen waren es ja dann auch so viele Fälle.

Das heißt, wenn das Klinikum dauerhaft Ihrem Hygieneplan folgt, kann es ausschließen, dass es zu einem wirklich großen Ausbruch kommt?

Ja, damit lässt sich ausschließen, dass sich ein Szenario wie wir es mit dem Coronavirus erlebt haben, am Klinikum wiederholt. Wenn der Plan umgesetzt wird, wird so etwas nie wieder passieren. Dazu braucht man auch keine wahnsinnig große Ausbildung oder Intelligenz – man muss einfach nur machen.

In den vergangenen Wochen haben einige neue Erkenntnisse zum Coronavirus die Runde gemacht. Seit der Masseninfektion im Schlachthof Tönnies heißt es zum Beispiel, dass das Virus einen Aktionsradius von acht Metern hat. Wie wirken sich solche Erkenntnisse auf Ihre Arbeit aus?

Das hat gar keine Auswirkungen, denn in den letzten drei Monaten hat es überhaupt keine neuen gesicherten Erkenntnisse geben. Die Nachricht von den acht Metern trifft auch nicht zu – das war ein Missverständnis, das leider nicht korrigiert wurde. Bei Tönnies ist es so, dass die Klimaanlage über Umluft betrieben wird. Die Luft, die in der Halle bereits drin ist, wird angesaugt und durch die Umluftanlage gekühlt und wieder in die Halle ungefiltert zurück geführt. Da steht dann ein Corona-Betroffener auf Meter Null, hustet etwas aus und die Klimaanlage saugt das an, transportiert es über die Kühlung und bläst es – acht Meter später – wieder in die Halle. Es ist unmöglich, dass das Virus von allein acht Meter überbrückt. Dann wären auch unsere Abstandsgebote von anderthalb, zwei Metern im öffentlichen Leben völlig irrelevant.

Vier Jahrzehnte im Dienst der Hygiene Klaus-Dieter Zastrow (70) gilt als einer der renommiertesten Hygiene-Experten in Deutschland. Seit dem 4. Mai unterstützt der Berliner das Ernst-von-Bergmann-Klinikum bei seiner Neuaufstellung nach dem Coronavirus-Ausbruch. Seit fast 40 Jahren befasst sich Zastrow mit der Hygiene in deutschen Krankenhäusern, er hatte zahlreiche Leitungsfunktionen in Kliniken und am Robert-Koch-Institut inne und ist Honorarprofessor.

Beim Stichwort Klimaanlage drängt sich der Gedanke ans Flugzeug und an all die Urlauber, die nun wieder nach Hause kommen, auf. Ist so ein Flugzeug nicht ein Mini-Schlachthof?

Es ist eine fliegende Klimaanlage und zum Glück kein Schlachthof. Es wird von allen Seiten beteuert, dass Flugzeuge mit einem Hochleistungsschwebstofffilter ausgerüstet sind. Das heißt, die Luft wird angesaugt und dann durch einen speziellen Filter gedrückt. Solche Filter haben wir im Krankenhaus in den OP-Räumen: Sie fangen 99,97 Prozent aller Partikel ab. Das Virus ist niemals allein, sondern immer in einem Tröpfchen, der dann im Filter hängen bleibt.

So ein Spezialfilter ist das eine, meine Alltagsmaske das andere...

Die Maske ist dicht! Alles, was an Feuchtigkeit ankommt, bleibt an der Maske hängen. Das Aerosol schießt nicht durch die Maske wie von der Wasserpistole abgefeuert. Einzelne Staubpartikel könnten unter Umständen – unter ungünstigen Bedingungen und entsprechenden Druckverhältnissen – auch mal durchkommen, aber da müssten Sie als Träger wie ein Elefant prusten und husten und die Gegenseite genauso. Sie können ja mal folgenden Test machen: Sie zünden eine Kerze an, stellen sie vor sich hin, setzen die Maske auf und versuchen dann, durch die aufgesetzte Maske die Kerze auszupusten. Das wird Ihnen nicht gelingen – vielleicht bewegt sich die Flamme ein wenig. Und dann machen Sie’s genau umgekehrt: Sie setzen sich vor die Flamme und atmen mal richtig kräftig ein. Wenn sich die Flamme bewegt, gebe ich Ihnen ein Bier aus!

Klaus-Dieter Zastrow Quelle: dpa

Haben Sie das probiert?

Ich kenne das in- und auswendig. Ein junger Mann hat über die Sicherheit von Masken bei mir mal eine Doktorarbeit geschrieben – danach sind die Tragezeiten für die Chirurgen verändert worden. Nach rund zwei Stunden ist der Mund-Nasen-Schutz durch die Feuchtigkeit, die wir in der Atemluft haben, durch. Dann kommen die Keime, die eben noch innen waren, teilweise auch raus. Die meisten Operationen liegen unter zwei Stunden.

Aber nicht alle Zugfahrten und Flüge...

Da muss man dann eventuell mal wechseln. Wer sechs Stunden im Flieger sitzt, muss sich eben drei Masken einstecken.

Maske, Abstand, Hände desinfizieren. Wir wissen inzwischen, wie wir uns schützen können. Trotzdem verzeichnet die Bundesrepublik wieder mehr als 1000 Neuinfektionen am Tag. – Was haben wir falsch gemacht?

Es kann durchaus sein, dass die Leute, die jetzt infiziert sind, gesagt haben: „Die Regeln interessieren mich nicht...“ Aber sie sind jetzt in Quarantäne und man kann nur hoffen, dass die Behörden das wirklich kontrollieren. Meine große Sorge bleiben die Restaurant-Küchen. Die Köche tragen häufig keinen Mund-Nasen-Schutz. Wer in der Küche auf den Salat hustet, hat auf einen Schlag sicher 50 Portionen kontaminiert. Das gilt auch für den Bäckerladen. Das ist unmöglich, dass das Personal stundenlang ohne Mund-Nasen-Schutz hinterm Tresen steht! Ein Denkfehler! Die Hygieneregeln für Küchen und Bäckereien sind ein schlechter Witz. Das ist eine viel größere Gefahr als jemand, der im ICE ohne Maske sitzt.

Am Wochenende wird Einschulung gefeiert, am Montag geht in Brandenburg und Berlin die Schule wieder los. Schätzen Sie das als Risiko ein?

Ein Restrisiko bleibt immer. Aber die Alternative kann auch nicht sein, dass wir nicht mehr zur Schule gehen. Das einzige, was wirkt: Fenster auf und Mund-Nasen-Schutz tragen! Und da soll auch keiner erzählen, dass man unter der Maske erstickt oder eine Kohlenmonoxidvergiftung erleidet. Die Leute erfinden Ausreden – was für ein Schwachsinn! Es ist absolut zumutbar, Maske zu tragen. Eine Variante für die Schüler wäre, den Mund-Nasen-Schutz im Unterricht parat zu haben, aber nur der, der gerade spricht, muss ihn dann wirklich aufsetzen – durch das einfache Atmen passiert ja nix, sondern wenn wir den Mund aufmachen. Das heißt auch: Maskenpflicht für Lehrer.

Sind Sie die Diskussion um Maske und Abstand nicht langsam leid?

Man muss in solchen Diskussionen mit den Unbelehrbaren immer wieder sagen: Stop! Die Alternative ist, schwer krank sein oder tot sein. Niemand weiß, ob er zu denen gehört, die die Krankheit einfach wegstecken oder zu den 15 Prozent, die auf die Intensivstation kommen, drei Monate im Koma beatmet werden und Spätschäden haben. Das wissen wir eben vorher nicht. Es hilft uns auch nicht, dass es heißt, es treffe überwiegend die Alten. „Überwiegend“ heißt nicht „nur“. Wir wissen, dass auch 30-, 40-, 50-Jährige und auch gesunde junge Leute schwere Verläufe haben. Es ist ein Lotteriespiel. Die Frage ist, ob man mitspielen will und hinterher womöglich verliert – oder ob man einfach die Maske aufsetzt.

Von Nadine Fabian