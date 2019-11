Schwache Beleuchtung, wenig Musik: Besucher unzufrieden mit Lichtspektakel in Potsdam

Potsdam

Beleuchtete Fassaden, Feuerkünstler, Kinder mit blinkenden Ballons, ein Lampionumzug – nach einem verregneten Start füllten sich Potsdams Straßen am Wochenende doch noch mit tausenden Besuchern des vierten Lichtspektakels. Von der Orangerie bis zum T-Werk und vom Belvedere bis zu den Bahnhofspassagen gab es illuminierte Gebäude, teilweise auch Installationen im Inneren, so etwa in der Biosphäre. Geschäfte luden zum Abend- und Sonntagseinkauf ein, ein geführter Lichtspaziergang, ein Kinderprogramm und ein Fotowettbewerb ergänzten das Programm. Nicht mit dabei diesmal: Das Stern-Center.

Zur Galerie Mehr als 30 Gebäude und Standorte in Potsdam werden an diesem Wochenende in ein besonderes Licht getaucht. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), Museumsdirektorin Jutta Götzmann sowie die Projektinitiatoren Alice Paul-Lunow und Andreas Boehlke eröffneten am Freitagabend am Potsdam Museum auf dem Alten Markt das diesjährige 4. Lichterspektakel.

Uta Kischel (51) spaziert mit Familie und Freunden aus Templin, Brandenburg und Köln durch die Stadt. Das Brandenburger Tor, das Holländische Viertel, die Kirche St. Peter und Paul haben sie schon gesehen. Jetzt stehen sie bei der Nikolaikirche, doch sie sind nicht uneingeschränkt glücklich. „Voriges Jahr hat es uns besser gefallen. Da war die Beleuchtung schöner“, sagt Uta Kischel – und alle stimmen zu. Das hört man öfter an diesem Samstagabend und liest es auch auf Facebook in diversen Kommentaren.

Musik-Untermalung am Nauener Tor fehlte

Gerade auch die klassische Musik zur Untermalung fehlt ihnen. Im Vorjahr sei die große Installation am Nauener Tor toll gewesen. „Ja, die Musik vermissen viele“, bestätigt Initiatorin Alice Paul-Lunow, Chefin der Veranstalterfirma Fine Emotion Event und Marketing. Der Standort sei aber aus Sicherheitsgründen nicht mehr bewilligt worden, erklärt sie: „Die Straßenbahn kam teilweise gar nicht mehr durch.“ Stattdessen gab es eine bewegte Installation am Brandenburger Tor. Dort zeigten fünf Studierende der Filmuniversität Babelsberg ihre Projektarbeiten. „Aber der Gast nimmt eben nur wahr, was am Nauener Tor fehlt“, sagt Alice Paul-Lunow.

Veranstalterin hat große Pläne für die Zukunft

Uta Kischel und ihre Begleiter konnten sich außerdem für die Projektionen am Brandenburger Tor nicht wirklich begeistern: „Das war etwas dürftig.“ Generell würde fehlen, um was es geht, der Gruppe sind die Projektionen zu abstrakt. Trotzdem werden sie nächstes Jahr wieder mit dabei sein. „Wir wollen ja sehen, ob es wieder besser ist.“

Zur Galerie Das Lichtspektakel feiert seinen zweiten Abend. Viele Bauwerke in der Innenstadt sind außergewöhnlich beleuchtet und ziehen die Blicke der Besucherscharen auf sich.

Alice Paul-Lunow hat jedenfalls bereits Pläne für 2020. So sollen die Achsen zwischen den Installationen bewusster gestaltet werden und die Organisatorin, die seit drei Jahren ebenfalls für „ Berlin leuchtet“ in der Projektleitung ist, möchte auch mehr Standorte: „50 würde Potsdam durchaus vertragen“, sagt sie.

Gern würde sie das Rathaus erleuchtet sehen, die Alexandrowka, oder Orte, die man sonst gar nicht wahrnimmt. So könnte sie sich eine Wasserprojektion auf dem Teich vor der Friedenskirche vorstellen, dass der Stadtkanal mit Wasser gefüllt und illuminiert oder die Wilhelm-Staab-Straße, die älteste Straße der Stadt, mit einer Architektur-Beleuchtung gestaltet wird. „Auch das Neue Palais wäre großartig, aber der Park ist zu dieser Zeit zu“, so die Veranstalterin weiter.

Finanzielle Grenzen für ein größeres Festival

Überhaupt ist nicht immer alles möglich – es wird mit Streulicht gekämpft, nicht überall gibt es Strom und manchmal fehlt der Platz. Paul-Lunow muss zudem mit 50.000 Euro auskommen, bisher wird nicht subventioniert – die Stadt Luzern stellt zwei Millionen Euro für ihr Lichtfestival zur Verfügung, sagt sie: „Wir wollen aber jetzt ins Gespräch kommen, wie wir es sichern können.“

Das Spektakel sende beeindruckende Bilder in die Welt und fülle auch die Nebensaison. Die Kooperation mit der Filmuni möchte sie ausbauen und moderne Projektionen anbieten, auch Augmented Reality und Holografie einsetzen, vielleicht gibt es auch ein Feuerwerk und ein Laser-Labyrinth.

Idee: dauerhafte Illumination einzelner Bauwerke

„Ich will den Bauchladen aufmachen und die ganze Bandbreite der Lichtkunst anbieten“, sagt sie. Dafür könnten auch Künstler von Partnerstädten eingeladen werden. „ Potsdam ist ja sonst immer dunkel. Vielleicht kann man Jahr für Jahr ein Objekt dauerhaft illuminieren. Die Idee habe ich nicht aufgegeben – damit wir vielleicht in zehn Jahren ein bisschen besser sichtbar sind.“

Von Konstanze Kobel-Höller