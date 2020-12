Potsdam

Es ist der größte und älteste Konflikt in Potsdams Mitte: Wie soll der Standort des Turms der Garnisonkirche, der Fläche des früheren Kirchenschiffes und des Kreativhauses Rechenzentrum in Zukunft aussehen? Grundstücksfragen, ästhetische Wünsche und der Umgang mit der Geschichte prägen die jahrzehntelange Debatte. Der gordische Knoten soll nun durchschlagen werden – als „Design Challenge“ und mit einem Fokus auf den Inhalt.

Die Stiftung Garnisonkirche, die Nutzer des Rechenzentrums und das Büro des Oberbürgermeisters erarbeiten eine gemeinsame Absichtserklärung, sich auf einen ergebnisoffenen „Design-Thinking-Prozess“ einzulassen. Am Mittwoch will Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) den Stadtverordneten den Entwurf der Vereinbarung vorstellen.

Was ist Design Thinking?

Design Thinking ist ein Ansatz, der zum Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen führen soll. Ziel ist dabei, Lösungen zu finden, die aus Nutzersicht überzeugend sind. Die Methode basiert auf der Annahme, dass Probleme besser gelöst werden können, wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen in einem die Kreativität fördernden Umfeld zusammenarbeiten und gemeinsam eine Fragestellung entwickeln die „Design Challenge“.

„Wir wollen nicht Architekten und Historiker als Schlichter, sondern einen Raum und eine neutrale Methode als Hilfestellung für die Erarbeitung von Nutzungsmöglichkeiten für den Standort “, begründet Schuberts Büroleiter Marcel Piest auf MAZ-Anfrage den Fokus auf Design Thinking.

Dazu gäbe es mit der „D-School“ des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) am Campus Griebnitzsee sogar einen Partner mit großer Erfahrung in dieser Methode. Die Besonderheit wäre hier, dass Studenten verschiedenster Fachrichtungen involviert sind, die einen unverstellten Blick auf die Stadt haben, weil sie in der Regel nicht aus Potsdam kommen. Die Stadt rechnet „für die Durchführung und professionelle Begleitung des Design-Thinking-Prozesses“ mit Kosten bis 70.000 Euro, die aus dem Etat des Oberbürgermeisters stammen.

Was ist die Aufgabenstellung?

Die Aufgabenstellung muss von den drei Partnern nach Unterzeichnung der Absichtserklärung noch erarbeitet werden. Dafür gibt es mehrere Grundlagen: Einerseits die eigenen Vorstellungen von Stiftung und Kreativnutzern, aber auch die „Berücksichtigung bauaufsichtlicher Anforderungen“, wie es im Entwurf der Vereinbarung heißt. Die Formulierung beinhaltet die Grundstückssituation und den Fakt, dass ein Teil des Rechenzentrums auf einem Grundstück der Stiftung Garnisonkirche steht und dass die Nähe beider Gebäude bauaufsichtlich bislang nur temporär geduldet sind.

Jeweils fünf Vertreter der drei Seiten sollen an dem Prozess teilnehmen. Gehört werden sollen auch weitere Akteure wie der Investor Glockenweiß, der das Kreativquartier direkt nebenan errichtet. Es sollen auch die inhaltlichen Nutzungsvorschläge aus der Anhörung des Hauptausschusses in die Challenge einfließen. So werden die schon geäußerten Ideen eines Museums, einer Konzertstätte oder eines Jugendbildungszentrums im Prozess nicht ignoriert.

Die Debatte soll von der lokalen Ebene gelöst werden. Der Stiftung Garnisonkirche und den Kreativnutzern ist es wichtig, dass überregionale Akteure zum Prozess hinzugezogen werden, um der Bedeutung des Ortes gerecht zu werden und Perspektiven von außen zuzulassen. So können innerhalb des Prozesses auch Experten für Stadtentwicklung, Geschichte und Architektur hinzugezogen werden.

Wie sind die Erfolgschancen?

Das Ergebnis ist offen. Womöglich löst sich der Konflikt auf, indem eine neue große Idee entsteht, die dann öffentlich diskutiert werden muss und für die dann in einem nächsten Schritt eine gestalterische Form gefunden werden könnte. Doch auch ein Rückzug aller Akteure auf ihre eigenen Grundstücke zur Lösung der konfliktträchtigen Bau- und Grundstücksfrage und ein „friedliches Nebeneinander“ ohne einen Neubau auf der Fläche des Kirchenschiffs ist denkbar.

Noch wird allerdings intern um die Absichtserklärung gerungen, ob man sich überhaupt auf Design-Thinking mit der Gegenseite einlassen will. „Alle sind ernsthaft am Prozess beteiligt, aber es gibt noch keine fertige Fassung“, erklärt Stiftungsvorstand Wieland Eschenburg. Das Kuratorium der Stiftung hat den Entwurf der Stadt vor zwei Wochen erstmals debattiert. Im Rechenzentrum sind Mieter, Kulturlobby und die Interessenvertretung in Form des FÜR e.V. involviert. Hermann Voesgen, Vorstand des FÜR, sagte der MAZ am Dienstag: „Der Entwurf ist für uns jetzt akzeptabel. Entscheidend wird die konkrete Design Challenge sein. Daran kann das Ganze auch noch scheitern.“

Für die Kreativhaus-Nutzer gebe es auch eine weitere Bedingung: Der Stiftung Garnisonkirche stehen seitens des Bundes noch immer 750.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie für die Fläche des Kirchenschiffs zur Verfügung. Parallel und außerhalb des Design-Thinking-Prozess dürfe eine solche Studie seitens der Stiftung Garnisonkirche nicht beauftragt werden.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Vorlage wird am Mittwoch in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und soll im Hauptausschuss diskutiert werden. Ende Januar könnten die Stadtverordneten dann beschließen, dass sich die Landeshauptstadt am Prozess beteiligt. Unabhängig davon müssen das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche und die Vertreter des Rechenzentrums in ihren Gremien den finalen Wortlaut mittragen. Die Formulierung der Aufgabenstellung folgt dann als nächstes. Das Ergebnis soll bis Herbst 2021 feststehen und dann öffentlich präsentiert werden.

Von Peter Degener