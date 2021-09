Potsdam

Seit kurzem türmt er sich wieder: illegal entsorgter Sperrmüll in der Innenstadt. Dieses Mal hat es die Hebbelstraße getroffen, dort wird der Müllberg von Tag zu Tag größer, berichtet Anwohnerin Christine Hermanns der MAZ. Kein Einzelfall in Potsdam. Die illegale Müllentsorgung hat in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr Rekordniveau erreicht.

Sperrmüll kann in Potsdam kostenlos abgeholt werden

Die Potsdamerin Christine Hermanns wundert das wenig. Auch in der Burgstraße, Am Alten Markt und am Staudenhof sehe sie regelmäßig illegal entsorgten Müll. „Es macht mich sauer. Egal, wo ich lang laufe, überall liegt der Müll rum“, sagt die 36 Jahre alte Physiotherapeutin. Dabei können Bürger der Stadt Potsdam ihren Sperrmüll kostenfrei von der Stadtreinigung abholen lassen.

Illegal entsorgter Müll in der Burgstraße. Quelle: Christine Hermanns

Bilanz des letzten Jahres: 573,73 Tonnen Abfall in Potsdam illegal entsorgt

Und trotzdem kam es in Potsdam im vergangenen Jahr zu einem negativen Rekordhoch. So wurden nach Angaben der Stadt insgesamt 573,73 Tonnen illegal abgestellter Abfall in Potsdam gemeldet. Im Jahr 2019 waren es 353,95 Tonnen, ein Jahr zuvor waren es insgesamt 372,73 Tonnen.

Die Zahl der gemeldeten Müllablagerungsorte wiederum nehme nach Angaben der Stadt nicht zu. Es sei allerdings „zu beobachten, dass die Abfallmenge je Ablagerungsort gestiegen ist“, erklärt eine Sprecherin der Stadt.

Wie Sie Ihren Sperrmüll loswerden Potsdamer können ihren haushaltstypischen Sperrmüll (auch Elektrogroßgeräte und Schrott) von der Stadtentsorgung Potsdam (STEP) abholen lassen. Anmeldung zur Abholung: 0331 661 7166 oder sperrmuellauftrage@step-potsdam.de Bereitstellung: Am Abholtag, frühestens jedoch am Vortag. Zudem soll der Sperrmüll getrennt bereit gestellt werden. Also sortiert nach beispielsweise Schrott, Elektrogeräten, Holz.

Mehr Müll heißt in diesem Fall auch mehr Kosten. So zahlte die Stadt 2018 nach eigenen Angaben 100.565 Euro, um illegal gelagerten Müll beseitigen zu lassen. 2019 waren es schon 112.522 Euro und 2020 stieg die Summe gar auf 176.490 Euro an.

Bußgeld bis zu 50.000 Euro hoch

Die Kosten der Beräumung aller illegalen Abfallablagerungen seien laut Angaben der Stadt bereits in den Abfallgebühren einkalkuliert, unabhängig davon, ob ein Verursacher ermittelt und ein Bußgeldverfahren eröffnet worden sei. So zahlt ein Privathaushalt in Potsdam gegenwärtig 26,73 Euro pro Person im Kalenderjahr an Grundgebühren für die Abfallentsorgung.

Dabei kann die illegale Müllentsorgung für die Täter teuer werden. „Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden“, eklärt eine Sprecherin der Stadt.

Von Steve Reutter