Seit rund zwei Jahren ist Bewegung auf der riesigen Baustelle direkt an der Havel. Wer auf der Langen Brücke fährt, wirft schon mal einen Blick auf das Treiben in der nördlichen Speicherstadt. Das fast zweieinhalb Hektar große „Scharnier“ zwischen Innenstadt, Hauptbahnhof und Leipziger Vorstadt schraubt sich in die Höhe. Es wird dicht – unter dem neuen Label HQP Havel Quartier Potsdam.

„Die Vermarktung läuft sehr gut“, sagt Michael Elst, Vorstandsmitglied und Leiter des Geschäftsbereichs RE Sales der Berliner Strategis AG und bezieht sich damit auf den Eigentumswohnungsteil, das sogenannte Projekt VUE. Derzeit seien die Hälfte der 53 Eigentumswohnungen reserviert und die anderen noch gar nicht auf dem Markt. Das Angebot richtet sich an klar an Gutverdiener. Die Kaufpreise liegen laut Elst bei rund 5500 bis 7500 Euro pro Quadratmeter.

Diese Eigentumswohnungen werden direkt auf die Havel blicken. Quelle: Strategis

Das Havel Quartier Potsdam sei das sei das größte Bauprojekt im Zentrum der Stadt, wirbt die Berliner Projektentwicklungsgesellschaft HQP. Der Bauherr Reggeborgh ist seit 2005 auf dem deutschen Markt tätig. Die niederländische Private Equity-Gruppe hat bereits zahlreiche Investments in der Region getätigt, zuletzt den 65 Meter hohen Wohnturm Grandaire am Alexanderplatz. „Dies war das erste Wohnhochhaus in Berlin-Mitte seit der Wiedervereinigung“, sagt Elst.

Acht Blocks mit unterschiedlicher Nutzung

Im Havel Quartier strebt man mit acht Häuserblocks die Durchmischung von Wohnen, Arbeiten, Shopping, Tourismus und Treffpunkt an. Ein zentraler Platz soll die einzelnen Wohnblöcke optisch zusammenhalten. Aus der Vogelperspektive der Visualisierung erkennt man aber auch die neue Straße, die das Quartier längs der Leipziger Straße durchschneidet.

Am Quartiersplatz sollen Cafés und Geschäfte zum Flanieren einladen. Quelle: Strategis

Für das Niu Amity-Hotel wird schon auf der Webseite der expansiven deutschen Hotelkette geworben. Die Eröffnung soll im Juli 2022 stattfinden. Das Hotel Amity (engl. Freundschaft) hat seinen Namen von der nahe gelegenen Freundschaftsinsel entlehnt. Es soll als Erlebnishotel „im Ferienlager-Look Ost und West vereinen, und an die ehemaligen Camps für Pfadfinder oder die DDR-Jugend“ erinnern, so das Unternehmen.

Das Haus mit 198 Zimmern wird im Design „satte Waldgrüntöne, Seildetails und Leder mit weicheren Stoffen“ kombinieren. Von seinem „Feldbett“ aus könne man die Brandenburger Landschaft erkunden. Dazu kommen 72 Apartments, in denen Langzeitgäste mit Selbstversorgung einziehen können.

Mietwohnungen ab 800 Euro warm

Als Projekt MIRU sind 145 Mietwohnungen geplant, ebenfalls mit zwei bis vier Räumen, zwischen 41 und 95 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Wohnungen sollen ab Mitte 2022 bezugsbereit und mit bodentiefen Fenstern, Loggia oder Terrasse ausgestattet sein. Die Innenausstattung verspricht Eichenparkett, Fußbodenheizung, gespachtelte Wände sowie weiße Innentüren und eine moderne Einbauküche. Die fünfgeschossigen Häuser verfügen über einen Aufzug und haben offene Innenhöfe mit Spielflächen für Kinder. Die Warmmiete fängt bei rund 800 Euro an und reicht bis zu 1850 Euro für ein Penthaus.

So soll die Gesamtanlage vom Lustgarten gegenüber aus wirken. Quelle: Strategis

Der Bezug der Eigentumswohnungen im Havel Quartier zieht sich noch etwas länger hin. Der Bau des V-förmigen Blocks am Wasser ist im April gestartet und soll Ende 2023 bezugsfertig sein. Diese Apartments haben ebenfalls zwei bis vier Zimmer, allerdings etwas größer mit 51 bis 105 Quadratmetern Wohnfläche und ein bis zwei Balkons. Die ausgezeichnete Nachfrage schreibt Michael Elst der „absolut innerstädtischen Lage“ zu. Die Spaziernähe zum Alten Markt und Hauptbahnhof mache das Projekt zu einer ersten Adresse. Der Uferweg mit einem eigenen Seesteg bleibe dabei frei zugänglich.

Die Uferpromenade wird mit einem direkten Zugang (Steg) neu gestaltet. Quelle: Strategis

Laut Elst läuft das Projekt, das aus einem Wettbewerb hervorgegangen war, plangemäß. Gewerbemieter wie Gastronomie, Geschäfte, Galerien, würden noch gesucht, ebenso Bürogemeinschaften. Als Immobilienentwickler ist auch das Potsdamer Unternehmen Asenticon involviert. Mit Projekten wie dem Marienpark und Jungfernsee bringt diese GmbH bereits langjährige Erfahrung vom städtischen Markt mit.

