Potsdam

In Potsdam gibt es am Mittwoch zwei Impfangebote, die ohne vorherige Terminabsprache in Anspruch genommen werden können.

Wo wird geimpft?

Nachdem bereits seit gestern feststand, dass im Klinikum Ernst von Bergmann eine terminfreie Impfung möglich ist, kam am Mittwochmorgen auch dasImpfzentrum in der Metropolishalle dazu.

Wer kann sich impfen lassen?

In beiden Lokalitäten steht das Angebot allen ab 16 Jahren zur Verfügung, teilte die Stadtverwaltung mit.

Was wird geimpft?

Verimpft wird jeweils Biontech, in der Metropolishalle steht zudem noch der Impfstoff Moderna zur Verfügung.

Wann wird geimpft?

Im Klinikum können sich Impfwille am Mittwoch, 4. August 2021, zwischen 13 und 17 Uhr ihre Erstimpfung abholen, in der Metropolishalle in Babelsberg zwischen 8 und 16 Uhr. Für die benötigte Zweitimpfung kann jeweils vor Ort ein Termin vereinbart werden.

Alle Impfinteressenten ab 16 Jahren müssen ihre Versichertenkarte, Ausweispapiere und (wenn vorhanden) den Impfausweis mitbringen.

Von MAZonline