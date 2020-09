Potsdam

Im Museum Barberini in Potsdam ist seit Samstag die umfangreiche Sammlung impressionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner mit über 100 Meisterwerken zu sehen. Es sei sehr gut angelaufen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Alle Tickets für das Wochenende seien bereits ausverkauft. Online-Tickets gebe es erst ab dem 14. September wieder, hieß es. Aufgrund der Hygienemaßnahmen durch die Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen beschränkt.

Zu sehen sind jetzt unter anderem Werke von Claude Monet (1840-1926), Auguste Renoir (1841-1919), Alfred Sisley (1839-1899), Paul Signac (1863-1935) und Henri-Edmond Cross (1856-1910).

Monets Werke waren bereits in der Schau „ Monet.Orte“ zu sehen, damals nach Orten sortiert. Jetzt sind sie thematisch eingeordnet. Mit 34 Bildern von Monet hat das Museum nach eigenen Angaben mehr Werke des Franzosen an einem Ort als jedes andere Haus in Europa außerhalb von Paris.

Hasso Plattner (76), Mitbegründer des IT-Unternehmens SAP, stellt sie als Dauerleihgabe zur Verfügung. Neben der Dauerausstellung soll es weiterhin Wechselausstellungen geben.

