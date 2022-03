Groß Glienicke

Zuerst war da die Wehrmacht. Dann kam die Rote Armee. Anschließend residierten die Grenzer in die Groß Glienicker Preußenhalle – und schließlich zog der Frohsinn ein. Vom Militärstützpunkt wurde das Bauwerk zum Kulturzentrum, das war geografisch abseits liegt, aber für die knapp 5000 Groß Glienicker einen Mittelpunkt ihres Ortsteils bildet. Von Karneval bis Frauentag, von Oktoberfest bis Weihnachtsmarkt: Die seit langem marode Halle spielt immer eine wesentliche Rolle. Das liegt auch an Matthias Völker (58), seit 18 Jahren Präsident des Carnevalsclubs Rot-Weiß Groß Glienicke.

„Die Preußenhalle war immer das ganz große Glück für jedwede Kultur bei uns im Norden“, sagt Matthias Völker. Er muss nur kurz auf seinem Smartphone suchen, schon kann er Bilder von den Feiern vieler Jahre präsentieren. Damals, als der Club eine 14 Meter breite und drei Meter hohe Sanssouci-Attrappe gebaut hatte und diese am Ende des Programms einstürzen ließ. Damals, als golden angemalte Stripper die Damen zum Frauentag jubeln ließen. Die Feste an der Badestelle: „Da haben wir sozusagen die Halle am See wieder hingestellt, mit der gesamten Bestuhlung, mit der ganzen Technik.“ Und Matthias Völker ist immer mittendrin.

Carnevalsverein Groß Glienicke und die Preußenhalle

Ursprünglich stammt er aus Mühlhausen in Thüringen. „303 Kilometer, wenn ich die A38 nehme“, sagt er. Die Liebe zu seiner Frau und die Liebe zur Natur seien es gewesen, die Völker Mitte der 80er-Jahre nach Groß Glienicke brachten. 1989 tritt er in den Carnevalsverein ein. „Damals mussten die Sachen ja noch genehmigt werden, die Kulturwächter haben da tatsächlich ihr Okay gegeben“, sagt Völker. Zunächst residierte der Club in der Gaststätte Badewiese, die 1994 abbrannte – und mit ihr alle Kostüme, alle Perücken, jeder einzelne Tisch, an dem die feierfreudigen Gäste hätten sitzen sollen.

„Dann kam die Preußenhalle“, sagt Matthias Völker. Draußen in der Waldsiedlung steht sie, schon damals war der Zustand der Halle beklagenswert. „Man glaubt nicht, wie das da aussah, als die Soldaten weg waren. Da waren im Saal alle Leinwände runtergerissen, da war alles kaputt.“ In Eigenregie kümmert sich der Carnevalsverein. „Wir haben alles gemacht. Parkett abgeschliffen, die Küche gefliest, einfach alles.“ 1994 wird Matthias Völker selbst Präsident des CCGG. Zum Start der Saison am 11.11.1994 hat sich der CCGG trotz des Brandes wieder aufgestellt, die Prunksitzungen und Feiern finden statt und etablieren sich in der Halle.

Groß Glienicker feiern gern – und alle helfen mit

„Schon in den 2000ern kam Jann Jakobs als Oberbürgermeister vorbei und fand, man müsste die Halle sanieren“, erinnert sich Matthias Völker. Passiert sei dann lange nichts. Stattdessen feiern die Groß Glienicker und stören sich nicht an der in die Jahre gekommenen Fassade. Das Dorf hält zusammen. „Die Vereine hier arbeiten eng zusammen, auch die Wirtschaft hilft mit. Da kommen dann eben die Palmen von Blumen Buba für eine Party“, sagt Völker. „Anders funktioniert es gar nicht. Und ich glaube, dass das in der großen Stadt in diesem Ausmaß so nicht geht, dass sich jeder hilft.“ Allein würde er „gar nichts schaffen“, betont Matthias Völker immer wieder. „Ich kann nur Ideen einbringen, aber das alles hier klappt nur, weil so viele Menschen zusammenarbeiten und helfen.“

Doch die sanierungsbedürftige Preußenhalle sanieren, das können auch die Groß Glienicker nicht. Immer wieder kündigt die Potsdamer Verwaltung Arbeiten an, mittlerweile laufen diese auch tatsächlich. Für rund fünf Millionen Euro wird neben dem Veranstaltungssaal auch eine Turnhalle wieder realisiert.

Karnevalssaison 2022 wieder in der Preußenhalle?

„Wie lange ich das noch mache, weiß ich noch nicht“, sagt Matthias Völker mit Blick auf die Vereinspräsidentschaft. Er selbst ist chronisch herzkrank, die Gesundheit muss er im Blick behalten. Aber die ganze Familie „lebt den Karneval“, sagt er. Die Gattin ist Ministerin für Kostüme, die Töchter, die Enkeltöchter, alle sind dabei. „Eine meiner Töchter könnte das alles aus dem Stand übernehmen, der Nachwuchs steht bereit“, ist Völker sicher. „Aber bis die Halle wieder fertig ist, bis wir unser Herzstück wieder haben, bleibe ich auf jeden Fall dabei.“

Planmäßig soll der zum Sport nutzbare Teil im Herbst dieses Jahres fertig werden, wenn alles gut läuft, kann Völker 2022 wieder eine Karnevalssaison eröffnen – zweieinhalb Jahre nach der letzten Veranstaltung, denn neben den Bauarbeiten hat natürlich auch die Pandemie den kleinen Verein mit seinen heute noch 80 Mitgliedern schwer getroffen. Aber es ist der Blick in die Zukunft, die Matthias Völker motiviert. Der Carnevalsverein habe sich einen guten Namen gemacht, sagt Matthias Völker, in Potsdam, aber auch im auf der anderen Seite angrenzenden Havelland. „Hier kommen die Seeburger, die Falkenseer, die Dallgower“, sagt Völker. Und für alle gilt der gleiche Schlachtruf: „Helau, Helau, Helau, Groß Glienicker lasst raus die wilde Sau!“

Von Saskia Kirf