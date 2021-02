Lockdown in Potsdam - Maskenpflicht in Potsdam: In diesen Straßen soll die Vorschrift fallen

Bisher müssen Potsdamer auf etlichen Straßen einen Mund-Nasenschutz tragen. Ob und wo das sinnvoll ist, darüber diskutieren die Menschen in der Stadt seit Wochen. Nun hat die Verwaltung entschieden, die Vorschriften zu lockern. Eine Übersicht, wo die Pflicht noch gilt und wo sie fallen soll.