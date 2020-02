Stadt will Land unter Wert verkaufen – für bezahlbare Mieten

Potsdam

Wenn städtische Grundstücke verkauft werden, soll künftig nicht mehr der Preis im Vordergrund stehen. Eine Ergänzung der Leitlinie für Grundstücksverkäufe aus dem Jahr 2012 sieht vor, dass das inhaltliche Konzept oder die sozialverträglichsten Mieten den Ausschlag geben sollen, wenn kommunale Flächen für Geschosswohnungsbau veräußert werden.

„Drittelmix“ für große Quartiere vorgesehen

Bei der Entwicklung größerer Quartiere ab 500 Wohnungen auf kommunalen Flächen soll zudem eine Mischung aus Sozialwohnungen, preisgedämpften Mieten und besonderen Wohnformen vorgegeben werden – der sogenannte „Potsdamer Drittelmix“.

Die Verwaltung stellte die von den Stadtverordneten im Januar beauftragte Ergänzung der Leitlinie am Dienstag im Rathaus vor und bringt sie kommende Woche in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung ein.

>>>Debatte um sozialverträgliches Bauen in Krampnitz

Verwaltung will umdenken – keine Höchstpreisverfahren mehr

Seit Jahrzehnten galt: Die Stadt verkauft Flächen in der Regel zum Höchstpreis. Früher dienten die Einnahmen dazu überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Seit etwa 2007 wurden die Einkünfte grundsätzlich in die soziale Infrastruktur der wachsenden Stadt investiert.

„Ist der Verkauf zum Höchstpreis noch der richtige Umgang mit dem kommunalen Immobilienvermögen? Wir müssen umdenken“, sagte Kämmerer Burkhard Exner ( SPD) am Dienstag. Freilich ist der größte Teil der noch nutzbaren städtischen Grundstücke bereits verkauft, es gehe um „Restflächen“, etwa einige Garagenstandorte ohne Bestandsschutz.

Deshalb will die Verwaltung die neue Leitlinie vor allem auf das Treuhandvermögen der Stadt in den Entwicklungs- und Sanierungsgebieten anwenden – also auf die Grundstücke in der Potsdamer Mitte, in Krampnitz oder dem Bornstedter Feld.

„Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr gute Erfahrungen mit Konzeptvergaben gemacht und wollen mit der neuen Leitlinie etwas für den Wohnungsmarkt erreichen“, erklärte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos).

Bedingungen gelten für Grundstücke ab 1000 Quadratmeter Fläche

Inhaltlich geht es um folgendes: Sobald ein Grundstück im Besitz der Stadt, das mindestens 1000 Quadratmeter groß und für Geschosswohnungsbau geeignet ist, nicht für eigene Zwecke genutzt werden soll, kann es veräußert werden. Dabei soll entweder ein Festpreis durch einen Gutachter festgelegt werden oder aber der Preis zumindest nur noch zu 50 Prozent den Ausschlag dafür geben.

Das Ziel sei es, dass ein Wettbewerb darum entsteht, wer am Ende die günstigsten Einstiegsmieten oder besonders lange gebundene günstige Mieten anbietet. Als weitere Kriterien sollen zudem Wohnanteile für spezielle Benutzergruppen wie etwa Senioren, sowie die Bereitstellung öffentlicher Flächen in den Freiraumkonzepten gewertet werden.

Vor allem Pro Potsdam , Genossenschaften und Studentenwerk angesprochen

Damit die Käufer überhaupt in die Lage versetzt werden, günstiger als der freie Markt zu vermieten, will die Stadt die Grundstücke deutlich unter dem festgestellten Verkehrswert verkaufen. Eine Preissenkung bis zu 40 Prozent ist rechtlich in einem engen Rahmen durch die sogenannte Genehmigungsfreistellungsverordnung des Landes möglich, wenn es dem Gemeinwohl dient.

„Wir wollen diesen Rahmen ausschöpfen“, erklärte Erik Wolfram, Leiter des Bereichs Stadtentwicklung. Die Kämmerei geht davon aus, dass sich die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen um rund eine Million Euro pro Jahr verringern, die dann nicht mehr für Investitionen zur Verfügung stehen.

Ein wichtiges Instrument der neuen Leitlinie ist eine Beschränkung der potenziellen Käufer städtischer Flächen. Zum Zuge sollen vor allem jene Akteure auf dem Wohnungsmarkt, die langfristig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt sichern. Das seien laut Rubelt „in erster Linie“ die städtische Immobilienholding Pro Potsdam, sowie die Wohnungsbaugenossenschaften und das Studentenwerk Potsdam.

Aber auch selbstnutzende Baugemeinschaften sollen zum Zuge kommen. „Die Erfahrung zeigt, dass Baugemeinschaften sich als Eigentümer stärker zuständig für ihr Quartier fühlen. Wir wollen sie als Pioniere in neuen Quartieren dazu ermutigen inhaltliche Konzepte aufzulegen und sich um diese Flächen zu bewerben“, sagte der Baubeigeordnete Rubelt.

