An der A 10 in Potsdams Norden soll eine neue Rastanlage entstehen. Im Interview spricht Ronald Normann von der Autobahn GmbH über Ackerböden, den alten Standort „Wolfslake“ und letzte Spielräume.

Roland Normann ist Direktor der Autobahn GmbH, Niederlassung Nordost, die ihren Sitz in Hohen Neuendorf (Oberhavel) direkt an der A 111 hat. Seine Mitarbeiter planen und bauen die Raststätte Havelseen an der A 10 im Potsdamer Norden. Quelle: Foto: Peter Degener