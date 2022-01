Neu Fahrland/Babelsberg

15 Jahre ist es mittlerweile her, dass die ersten Pläne für ein neues Ortsteilzentrum für Neu Fahrland vorgestellt worden sind. Die alte Industriebrache voller Baracken auf der westlichen Inselseite sollte Wohnungen, Grünanlagen und einem Nahversorger weichen. Es folgten die Insolvenz eines Investors 2010, ein Wettbewerb 2014 und das überraschende Scheitern des dort errungenen Kompromisses im Kommunalwahlkampf 2019. Nun gibt es mit dem neuen Investor Quarterback, einer Tochtergesellschaft des Konzerns Deutsche Wohnen, einen neuen Anlauf.

Nur drei Geschosse an der B2 – und eine breite Bundesstraße mit Bäumen

Erstmals sind jetzt die detaillierten Ansichten veröffentlicht, die zeigen, wie die Bebauung entlang der Tschudistraße/B2 aussehen soll. Damit will Matthias Piper, der Quarterback-Projektleiter vor Ort, vor allem die Anwohner beruhigen, die sich vor einer zu dichten und hohen Bebauung fürchten. „Die Diskussion in der Politik geht immer stark um die Flächen. Unser Architekturbüro Axthelm Rolvien zeigt, dass dort keine hohen Gebäude hingestellt werden sollen“, sagt Piper.

Die Simulation zeigt lange Riegel mit bis zu zwei Obergeschossen an der Straße – deutlich niedriger, als gegenüber, wo vier Stockwerke hoch gebaut werden durfte. Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) lehnt die Pläne dennoch bislang ab, sie fürchtet um den ländlichen Charakter der Insel.

Quarterback verteidigt das Wohnprojekt im Potsdamer Norden

Das will Piper allerdings nicht so stehen lassen. „In der Vergangenheit war das eine Barackenlandschaft mit Altlasten, die komplett versiegelt war. Das ganze Gelände ist nun entsiegelt und beräumt. Jetzt wird es eine Grünfläche mit einem Park, der sich zum Wasser öffnet. Unser Ansatz ist es, das wirklich zu öffnen, selbst den Innenhof. Da kann man geschützt von der Straße sitzen“, verteidigt er das Projekt.

Dieser große Hof ist wie fast der gesamte Bereich abseits der Straße öffentlich zugänglich und verkehrsberuhigt. Hier könnte auch ein Café entstehen. Quelle: Axthelm Rovien

Weil das Unternehmen einen rund dreizehn Meter breiten Streifen an der B2 der Stadt überlassen will, wird dort nicht nur die Straßenbahn nach Krampnitz gesichert. Es entsteht auch Platz für Bäume entlang der Straße und einen breiten Fuß- und Radweg. Architektin Annette Axthelm sagt, dass die Straße mit 35 bis 40 Metern Breite nicht zu schmal und das Fährgut Persius mit seinem markanten Turm am Nordende der Insel immer sichtbar bleiben werden.

Knapp 200 Mietwohnungen sollen entstehen – zwei bis fünf Zimmer groß. Die Gewerbeflächen an der Straße und im rückwärtigen Hof sind vielfältig geeignet: neben Büroflächen will Quarterback ein Café oder eine Bäckerei finden. Möglich seien auch Arztpraxen oder eine Apotheke. Durch eine Tiefgarage soll die Anmutung des Quartiers zudem weitgehend autofrei werden.

Die Gebäude sind von der Straße nach hinten gerückt. Die Tschudistraße soll mit Bäumen aufgewertet werden. Zur Robinsonbucht (u.l.) ist eine große öffentliche Grünanlage samt kleiner Badestelle geplant. Quelle: privat

Anwohner und Politik sind noch uneins – Entscheidung soll im Januar fallen

In der Kommunalpolitik zeichnet sich noch keine klare Mehrheit ab. Der Stadtplaner und sachkundige Einwohner Steffen Pfrogner (Die Andere) hält die neuen Entwürfe für „sehr angemessen“, das Verhältnis stimme – im Gegensatz zur Bebauung auf der anderen Straßenseite. Die Grünen loben den hohen Freiflächen-Anteil, der über 40 Prozent des Grundstücks beinhaltet. Babette Reimers erklärt für die bislang sehr kritische SPD, dass ihre Bedenken widerlegt seien. Die CDU sieht das Projekt weiter kritisch. Ralf Jäkel von den Linken bestand im Bauausschuss zuletzt darauf, dass die im Bebauungsplan bislang festgelegten Werte für die Bebauungsdichte auch bei der zweiten Nachkommastelle nicht überschritten werden – ansonsten würde seine Fraktion nicht zustimmen. Am Dienstag in einer Woche wird sich der Ortsbeirat Neu Fahrland endgültig positionieren. Eine Woche später soll auch der Bauausschuss eine Empfehlung für die Stadtverordneten abgeben. Diese sollen Ende Januar über das Projekt entscheiden.

Am Horstweg werden Anfang 2023 von Quarterback 138 Wohnungen fertig

Es ist nicht das einzige Projekt der Quarterback in Potsdam. Auch die „Residenz Babelsberg Süd“ am Horstweg wird von der Firma errichtet. Dort ist das Richtfest längst gefeiert, doch verzögern sich hier die Arbeiten. Sie liegen „coronabedingt und wegen der Verknappung wichtiger Baumaterialien“ mindestens drei Monate hinter dem Zeitplan, erklärt Matthias Piper.

Am Horstweg im südlichen Babelsberg baut Quarterback auch. Hier entstehen bis zu fünf Stockwerke hohe Wohngebäude. Quelle: Julius Frick

Ursprünglich sollte Ende 2022 alles fertig sein, nun geht Piper davon aus, dass die ersten Mieter frühestens Anfang 2023 einziehen und die Gesamtfertigstellung aller Gebäude samt Außenlagen bis zum Sommer 2023 gelingt. In der „Residenz Babelsberg Süd“ entstehen insgesamt 138 Mietwohnungen jeder Größe, teils bis zu 150 Quadratmeter groß. Laut Piper waren anfangs Eigentumswohnungen geplant, „aber nachdem wir das Projekt übernommen haben, wurde das umgeplant.“ Alle Wohnungen sowie die Stadtvillen sollen nun vermietet werden. Das Projekt ist deutlich städtischer – direkt an der Straße entstehen Fünfgeschosser.

Von Peter Degener und Anna Sprockhoff