Wer den Kleinen Markt in Marquardt betritt, begibt sich auf eine kurze Reise in die Vergangenheit. Über dem Schaufenster hängt ein Schild mit der Aufschrift „Konsum Einkaufsstätte“. In den Regalen findet sich die gesamte Bandbreite der Waren wie aus dem früheren DDR-Konsum: Tempo-Bohnen, Trink-fix Schokolade und Ata. Vor einem Fenster aus Glasbausteinen hängt eine blaue Kittelschürze mit Blümchenmuster.

Die detailgetreue Nachbildung eines DDR-Konsums ist die Kulisse eines Filmdrehs, der am Donnerstag in dem Potsdamer Ortsteil stattfindet. Für einen Tag wird der Dorfladen an der Marquardter Hauptstraße zum Schauplatz eines fast vergessenen Kapitel der Wendegeschichte. Schauspieler Jan Josef Liefers dreht hier Szenen seines neuen Films über Erich Honecker und dessen Asyl bei einem Brandenburger Pastor im Winter 1990.

Erich Honecker war schwer krank und obdachlos

Erich und Margot Honecker lebten vom 30. Januar bis zum 3. April 1990 im Haus des evangelischen Pastors Holmer in Lobetal bei Bernau. Dem Ehepaar Honecker war Ende November 1989 die Wohnung in der Waldsiedlung Wandlitz gekündigt, der streng abgeschotteten und schwer gesicherten Wohnsiedlung der DDR-Elite. Honecker, schwer an Krebs erkrankt und im Visier der Strafverfolgung, war plötzlich obdachlos.

In dieser Situation wandte sich Honeckers Anwalt Wolfgang Vogel Ende Januar 1990 an die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg und bat um Unterstützung für seinen Mandanten. Pastor Uwe Holmer, damals Leiter der Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal, gewährte dem Ehepaar Unterkunft in seinem Haus. Die Folge waren massive Proteste gegen die Unterbringung der Honeckers in dem Ort – oft aus Kirchenkreisen. Das Haus der Familie Holmer wurde wochenlang von Demonstranten und Journalisten belagert. Im April 1990 zogen die Honeckers in das sowjetische Militärhospital bei Beelitz um.

Holmer besuchte Honecker später im Gefängnis

Für Holmer war die Unterstützung für Erich und Margort Honecker ein Akt christlicher Nächstenliebe. Im vergangenen Jahr hat der heute 92-Jährige in einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur seine Entscheidung von damals verteidigt: „Wir sollten die neue Zeit nicht mit Hass und Verachtung beginnen, sondern mit Versöhnung“, sagte Holmer. „Für uns waren die beiden ein hilfloses, ziemlich verzweifeltes Ehepaar, das keine andere Hilfe fand als in einem Pfarrhaus.“

Trotz tiefer weltanschaulicher und politischer Differenzen verbrachten die beiden Männer viel Zeit miteinander. Sie unternahmen Spaziergänge im Schutz der Dunkelheit und sprachen über den Sozialismus, den Glauben und die deutsche Wiedervereinigung. Als Honecker später aus Moskau ausgewiesen wurde und in Deutschland im Gefängnis saß, haben Holmer und seine Frau ihn besucht.

Liefers: „Ich werde nicht selbst mitspielen.“

„Es ist eine wahre Episode aus dem Leben von Erich und Margot Honecker die nach ihrer Entmachtung und der Schließung ihrer alten Wohnsiedlung in Wandlitz als Obdachlose bei einer Pastorenfamilie in den Kinderzimmern des Pfarrhauses Asyl fanden“, sagt Liefers über sein neues Projekt. Für den „Tatort“-Star Liefers ist es der erste Film in der Rolle als Regisseur und Produzent. Der Honecker-Film ist eine Gemeinschaftsproduktion des ZDF und Liefers eigener Produktionsfirma „Radio Doria Film“.

Vor der Kamera wird der 56-Jährige nicht zu sehen sein. „Ich werde nicht selbst mitspielen. Schon gar nicht den Honecker. Da haben wir einen viel Besseren.“ Der ehemalige Staatschef der DDR und SED-Generalsekretär wird von Edgar Selge gespielt, der als Kommissar Jürgen Tauber in den vom Bayerischen Rundfunk produzierten Folgen der Krimiserie „Polizeiruf 110“ bekannt wurde.

Bis 1988 war hier der Konsum im Ort

Ein Teil des Films wird in Marquardt gedreht, unter anderem Szenen, die in einem Konsum spielen sollen. Im gesamten Ortskern wurden in den vergangenen Tagen Parkverbotsschilder aufgestellt. Thomas Justin ist der Inhaber des Kleinen Marktes in Marquardt. Nach der Wende hat sich der ehemalige Maschinenbauingenieur sich mit einem Handel für DDR-Produkte selbstständig gemacht. Den Dorfladen betreibt der Rentner seit 1998. Er verkauft Getränke, Lebensmittel und Haushaltsartikel an die Leute aus dem Ort.

Bis 1988 war hier tatsächlich der örtliche Konsum untergebracht, bis ein paar hundert Meter weiter die erste Kaufhalle des Ortes eröffnete. Justin wurde schon mehrfach von Filmproduktionsfirmen angefragt, ob er seinen Laden nicht als Kulisse vermieten wolle. Warum, wisse er nicht genau, sagt er. Er vermutet, dass der schmucklose Bau ein besonders authentisches DDR-Flair konserviert hat.

