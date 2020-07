Das Kinderheim Heimatstern liegt der Modedesignerin Jette Joop am Herzen. Von Anfang an hat sie das Neubau-Projekt des Deutschen Roten Kreuzes begleitet und unterstützt. Klar, dass sie auch in schwierigen Zeiten vorbeischaut. Jetzt hatte sie die Taschen voller selbst entworfener Masken. Motto: Kreativ gegen Corona!