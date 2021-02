Potsdam

Um eine Verbreitung des Corona-Virus in Schulen und Kitas zu verhindern, will die Stadt 42.600 Spucktests und 4500 Luftmessgeräte kaufen. Die geplanten Ausschreibungen wurden dem Hauptausschuss am Mittwoch zur Beschlussfassung im nicht-öffentlichen Teil vorgelegt.

Luftmessung in 4500 Räumen

Die „Luftgütemonitore“ sollen in allen Potsdamer Schulen und Kitas in bis zu 4500 Räumen zum Einsatz kommen. Die Geräte zeigen an, wenn die CO2-Konzentration in der Luft erhöht ist und ein Raum gelüftet werden sollte. Damit sollen Lehrer und Erzieher bei der Frage von Luftaustausch und effizientem Lüften unterstützt werden. Die Stadt beruft sich auf Empfehlungen des Umweltbundesamtes zum Lüften, wonach zwar durch die Monitore keine direkten Aussagen über virushaltige Aerosole getroffen werden können, aber effizientes Lüften dennoch zur Reduzierung des Infektionsrisikos beitragen würde. Die Geräte geben konkret an, wie hoch die CO2-Konzentration ist oder leuchten auf, wenn Grenzwerte überschritten sind.

Solche Luftmessgeräte hat die Stadt Werder angeschafft. Quelle: Stadt Werder

46 Schulen und 150 Kitas sollen mit den Monitore ausgestattet werden. Über die potenziellen Kosten für die vielen Geräte machte die Stadt keine Angaben, um nicht die noch ausstehenden Angebote zu beeinflussen und den Preis in die Höhe zu treiben.

Der Hauptausschuss sollte zudem dem Kauf von insgesamt 42.600 Spucktests zustimmen, mit denen Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter der Verwaltung sich regelmäßig testen können. Diese Menge soll bis Ende März reichen. Rund 25.000 Spucktests werden allein für die Erzieher in Kitas und Horten benötigt. 12.000 Spucktests sollen Potsdamer Schülern dienen. Sie sollen sich testen, wenn bei Lehrern oder im direkten Schulumfeld Infektionen festgestellt werden.

Lehrer haben Anspruch auf PCR-Tests

Bei den Schülertests handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt, wie es in der Vorlage heißt. Für die Lehrer sind keine Spucktests auf Kosten der Stadt vorgesehen, denn diese haben nach der Teststrategie des Landes bereits Anspruch auf bis zu sechs PCR-Tests im Monat.

Für die Mitarbeiter der Verwaltung selbst sind 5400 Spucktests vorgesehen, für die Stadtverordneten 200 Stück, um Präsenzsitzungen sicherzustellen. Die Mitarbeiter der Verwaltung werden ab sofort bis zunächst Ende März zudem zu zwei Spucktests pro Woche verpflichtet, wenn sie „bürgernahe Tätigkeiten in Präsenz ausüben“. Darüber hinaus erfolgt der direkte Bürgerkontakt ausschließlich mit einer FFP-2-Maske.

Von Peter Degener