Potsdam

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Abend des dritten Advent zwischen Geltow und Potsdam. Ein Pkw prallte aus bislang unbekannten Gründen mit voller Wucht ungebremst gegen eine massive Betonmauer einer Eisenbahnbrücke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug verformt und das Auto fing Feuer.

Der schwer verletzte 64-jährige Fahrer konnte sich nach bisherigen Erkenntnissen zwar selbst aus seinem Fahrzeug befreien, lag aber noch zu nah am brennenden Auto. Fünf Jugendliche, die am Unfallort vorbeigekommen waren, eilten zum mittlerweile in Vollbrand stehenden Fahrzeug und zogen den verletzten Mann aus der Gefahrenzone. Einer der Jugendlichen wählte den Notruf.

Das sind die jungen Helden als Ersthelfer in Potsdam

Die Helden der Unfallnacht: Oliver Stolzmann, Valentino Ruppig, Anne Böhm-Schweizer, Richard Marschall und Luca Doligkeit (v. l.). Quelle: Julian Stähle

„Wir kamen hier lang und haben das brennende Auto gesehen“, erzählt Oliver Stolzmann (19), einer der Ersthelfer. Sie hielten sofort an und sahen schnell, dass niemand mehr im Auto war. „Wir wollten sofort helfen, das war klar. Wir haben das Warndreieck aufgestellt und den Notruf abgesetzt“, berichtet Anne Böhm-Schweizer. Sie wusste sehr gut, was zu tun war – denn sie ist Sanitäterin bei der Bundeswehr.

„Das Auto stand komplett in Flammen“

Auch die drei anderen zögerten nicht lange, wie sie der MAZ berichten. „Wir waren auf dem Weg nach Werder, als wie plötzlich so einen Feuerball gesehen haben“, beschreibt Richard Marschall (21) die Ausgangssituation. Sie seien zur Unfallstelle gelaufen und hätten erst einmal nach dem Fahrer gesucht. „Er war ansprechbar und wir konnten ihn in Sicherheit bringen.“

Bei einem Unfall in Potsdam ist ein Auto gegen einen Brückenpfeiler gefahren und ausgebrannt. Quelle: Julian Stähle

Und das war auch für die Ersthelfer nicht ungefährlich. „Das Auto stand schon komplett in Flammen, das war ein krasses Gefühl“, beschreibt es Luca Doligkeit (18). Und der Fünfte im Bunde, Valentino Ruppig, beschreibt seine Motivation so: „Ich bin Motorradfahrer. Wenn ich einen Unfall habe, möchte ich auch Hilfe bekommen.“

Zum Glück brauchten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus Potsdam nicht lange, bis sie eintrafen. Schon nach wenigen Minuten kümmerten sich die Profis um den verletzten Mann und löschten den brennenden Pkw.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der verletzte 64-Jährige kam mit einem Rettungswagen und in Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Potsdam. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Straße Werderscher Damm war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Von MAZonline