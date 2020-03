Wie der Vater, so der Sohn

Potsdam

Jens und Bernd Rother sind ein gutes Team, das ist nicht zu übersehen – Vater und Sohn eint die Liebe zu Fahrzeugen. Ihre Kfz-Werkstatt in Bornim ist ihr Herzstück, ihr gemeinsames Projekt. Ein Projekt aus der Wendezeit: Am diesem Sonntag, dem 1. März, feiert Familie Rother das 30-jährige Bestehen ihrer Werkstatt – gemeinsam mit der Familie, Freunden, Kunden und Kollegen.

Vom Trabbi zum Opel

Die Leidenschaft für Fahrzeuge liegt bei den Rothers in der Familie. Schon zu DDR-Zeiten habe Vater Bernd davon geträumt, irgendwann mal seine eigene Autowerkstatt zu eröffnen. Ab 1985 habe er hart daran gearbeitet – am 1. März 1990 wäre der Traum dann Wirklichkeit geworden. „Das waren wilde Jahre“, erzählt der 73-Jährige, „wir hatten so viel zu tun, das war der Wahnsinn.“ Zunächst hätten sie nur Ostautos zur Reparatur bekommen, dann wurden es langsam immer mehr West-Modelle. Viele hätten sich alte und kaputte Fahrzeuge aus Westdeutschland gekauft und sie bei den Rothers zur Aufarbeitung gegeben.

Früh war klar: Jens wird seinem Vater folgen. Anders als sein älterer Bruder habe sich Jens schon mit vier Jahren für Autos interessiert und bereits in der Werkstatt mitgeholfen. „Ich wusste schon immer, dass ich dahin gehöre“, sagt er. Daher habe er sich nach dem Schulabschluss dazu entschieden eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser zu beginnen – allerdings nicht im Familienbetrieb, das hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. „Wie das zwischen Vätern und Söhnen manchmal so ist“, sagt er und lacht.

Ein Haus, eine Familie

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird die Werkstatt nun von Jens Rother (44) geleitet. Er habe sie direkt von seinem Vater übernommen. Zwar hilft dieser immer mal wieder mit, doch leitet der Junior die Werkstatt allein.

Sie arbeiten nicht nur zusammen, sie leben auch auf demselben Grundstück, genauer gesagt: gemeinsam in einem Haus. Die Eltern unten, der Sohn mit seiner Frau und den drei Kindern im Obergeschoss. Der Zusammenhalt in der Familie scheint für alle mehr als wichtig zu sein. „Ich bin meinen Eltern wahnsinnig dankbar – für alles“, erzählt Jens Rother, „die Liebe zum Beruf liegt uns einfach im Blut.“

Moto-Cross ist ihre Leidenschaft

Und noch eine Liebe teilt die Familie: die zum Motorsport. Jens Rother fährt zusammen mit seinem Bruder schon seit vielen Jahren Moto-Cross. Seit einiger Zeit fahren auch seine Söhne mit – und (Groß-)Vater Bernd kommt auch immer mal wieder dazu. Motorsport ist Familientradition: Schon Bernds Vater sei Motorradrennen gefahren.

Doch Familie Rother arbeite nicht nur viel und voller Leidenschaft – auch das Feiern sei ihnen wichtig. So auch an diesem Sonntag.

Lesen Sie auch:

Von Louise Otterbein