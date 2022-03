Potsdam

In die Schlagzeilen geriet Lisa Eckhart, als sie im Kabarettprogramm in der Figurenrede den Satz sagte: „Juden, da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld, und jetzt plötzlich kommt raus, denen geht’s wirklich nicht ums Geld, denen geht’s um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld.“ Die Fragen der MAZ hat sie schriftlich beantwortet.

Frau Eckhart, die Zeiten sind ernst, Putin lässt in der Ukraine kämpfen – kann Humor da noch entlasten, oder hilft im Grunde nur noch Alkohol, um runterzukommen?

Lisa EckhartIch denke, je schlimmer die Zeiten, umso besser werden die Pointen. Im Paradies gab es bekanntlich nicht viel zu lachen.

Lässt sich jedes Thema auf der Bühne verarzten, durchdeklinieren und verwursten, oder haben auch Sie ethische Grenzen, wo Sie sagen, hier hört der Spaß auf?

Unethisch finde ich Humorlosigkeit. Solchen Menschen traue ich nicht über den Weg. Wer nicht lacht, nimmt auch nichts ernst. Lachen ist der Ausdruck, wenn Weinen nicht mehr reicht. Es ist sublimiertes Weinen, denn man lacht nicht umsonst Tränen.

„Dann klappt’s auch mit dem Lustigsein“

Muss eine Frau, um als Comedian gehört zu werden und Erfolg zu haben, gut aussehen (oder im Gegenteil: gewollt absurd) und noch böser als die Männer auf der Bühne sein?

Sich über solche Fragen Gedanken zu machen ist der beste Weg zum Misserfolg. Frauen sollten weniger über sich als Frauen nachdenken. Dann klappt’s auch mit dem Lustigsein.

War Ihnen klar, dass Sie mit der Pointe über Juden, Geld und Frauen in den Medien Ärger bekommen würden, haben Sie das in Kauf genommen, einkalkuliert, oder kam das überraschend? Hat die Kritik Sie getroffen, oder eher gestärkt in Ihrem Ansatz, sich weiterhin gegen politische Korrektheit aufzulehnen?

Nein, mit all dem habe ich nicht gerechnet. Nun aber hat sich der Spruch bewahrheitet: Ist der Ruf erst ruiniert… Ich lebe jetzt in der Tat ungenierter als zuvor. Zumal ich sehe, dass der „Shitstorm” das unvermeidliche Los der Humoristen ist. Wir Apostel der Heiterkeit sind derzeit missliebige Gestalten.

… und im privaten Leben sind Sie ganz anders, haben ein Patenkind in Afrika und achten darauf, dass in Ihrer Korrespondenz gegendert wird?

„Anders“ würde ich nicht sagen. Privat bin ich eigentlich kaum etwas. Mich gibt es erst ab einer gewissen Zuschauerzahl. Für meinen Mann und die Kinder veranstalte ich allerdings immer mal wieder eine private Sondervorstellung.

Ist Ihnen das Wort „Mutterwitz“ plausibler geworden, seit Sie im vergangenen Sommer ein Kind geboren haben, oder ist das eh Unsinn, gibt es keinen Mutterwitz, ist das nichts Angeborenes, sondern bedeutet eine Pointe letztlich immer harte Arbeit?

Ich habe das Wort noch nie gehört. Es klingt aber nicht sonderlich lustig, sondern eher wie eine medizinische Indikation.

Ausverkaufter Abend mit „ungenierter Sonderausgabe“ Lisa Eckhart (eigentlich Lisa Lasselsberger, ihr Bühnenname „Eckhart“ ist der Nachname ihres Vaters) wurde am 6. September 1992 oder 1991 (offiziell ist keine Angabe bestätigt) im österreichischen Leoben (Steiermark) geboren. Mittlerweile lebt sie in Leipzig. Sie hat in Berlin, Paris und London studiert, im Oktober 2015 gewann sie als zweite Frau die österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften. Bei der deutschen Poetry-Slam-Meisterschaft 2015 schied sie punktgleich mit dem späteren Sieger Jan Philipp Zymny per Losentscheid aus. Im November 2015 gab Eckhart mit „Als ob Sie Besseres zu tun hätten“ ihr Kabarett-Solodebüt. In ihrem satirischen Beitrag „Die heilige Kuh hat BSE“ hatte Lisa Eckhart in einer Figurenrede die Frage gestellt, „was wir tun, wenn die Unantastbaren beginnen, andere anzutasten“: Wenn also Juden wie Harvey Weinstein oder Roman Polański, Schwarze wie Bill Cosby oder Morgan Freeman Frauen sexuell belästigten und Schwule wie Kevin Spacey Männer. Das sei „der feuchte Alptraum der politischen Korrektheit“. Kritisiert wurde Lisa Eckharts Äußerung: „Juden, da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld, und jetzt plötzlich kommt raus, denen geht’s wirklich nicht ums Geld, denen geht’s um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld.“ Am Freitag, 11. März, um 20 Uhr kommt Lisa Eckhart mit ihrem Programm „Die Vorteile des Lasters – Ungenierte Sonderausgabe“ ins Potsdamer Waschhaus. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie das als Frau frage, weil man Väter ja mit sowas nicht so häufig konfrontiert: Werden Sie als Mutter empathischer, fällt es schwerer, auf der Bühne zynisch zu sein, Leute anzuzählen, die sich dadurch getroffen fühlen könnten?

Ich wage zu behaupten, nicht zynisch zu sein. Weder jetzt noch früher. Zynismus ist das Handwerk unserer ‘woken’ Zeitgenossen (Anmerk. der Red.: Bekannt ist der Begriff „woke“ vor allem aus den sozialen Netzwerken, gemeint ist eine „Wachsamkeit“ für Diskriminierungen und Missstände), die stets das Gute wollen und stets das Böse schaffen.

Werden Sie erst richtig munter, wenn man Sie kritisiert für Ihre spitze Zunge, oder denken Sie in stillen Minuten, warum tue ich mir das an, ein Leben ohne öffentliche Konfrontation könnte ja auch ganz schön sein…

Mein Leben ist sehr schön. Ich bin nämlich offline.

„Das Auge denkt ja mit“

An welchem Maßstab orientiert sich Ihre Garderobe und Ihre Haarfarbe auf der Bühne, sind das die Habsburger, ist es die Stummfilmzeit oder einfach Second-Hand, teuer aus London oder New York importiert?

Es gibt keinen strengen Maßstab. Die Leute sollen was zum Schauen haben, wenn sie zum Hören zu müde sind. Das Auge denkt ja mit.

Lieber einen Roman von Goethe oder von Elfriede Jelinek in der Hand?

Wenn es um Romane geht, definitiv Jelinek. Bei den Dramen dafür eindeutig der gute alte Wolfgang Von.

Wenn man an gutes Kabarett aus Österreich denkt, kommt man auf Sie und Josef Hader. Wer ist besser auf der Bühne? Und wer verachtet sein Heimatland mehr?

Verachten tut das Heimatland sicher der mehr, der dort wohnt (Anmerk. der Red: Eckhart lebt in Leipzig, Hader in Österreich). Und wer besser ist? Österreich ist klein, gewiss, doch groß genug für zwei Kabarettisten. Wir können uns das Land getrost teilen. Ich zumindest hege keinen Alleinherrschaftsanspruch.

Könnten Sie auf Anhieb sagen, wie viele Kanzler Österreich in den letzten fünf Jahren hatte? Sind Sie „lustig“ geworden, um den Fatalismus dieser Politik zu verdauen? Oder ist Deutschland noch schlimmer als Österreich?

Nein, ich bin tagespolitisch völlig ignorant. Das ist mir zu flüchtig. Ich kann nicht jeder kleinen Blähung des Weltgeists hinterherschnüffeln. Da bliebe mir keine Zeit, an der eigenen Unsterblichkeit zu arbeiten.

Was haben Sie in der Corona-Zeit am meisten genossen?

Meine Schwangerschaft und das gesamtgesellschaftliche Comeback des autoritären Charakters.

Bei Wikipedia steht, Sie hätten ein Poetry-Slam-Seminar an der Potsdamer Uni belegt – haben Sie dort etwas gelernt, was Ihnen auf der Bühne heute noch hilft?

Ich kann mich nicht erinnern, daran teilgenommen zu haben. Scheint also gut gewesen zu sein.

Von Lars Grote